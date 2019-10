Turnaj mistryň 2019 | Petra Kvitová: Ruka bolí jen občas, na kurtu jsem to zase já | iSport.cz

Problémová levačka se zlepšila, takže má i natrénováno. Podzimní turnaje v Číně přinesly povzbudivé výsledky, a tak si Petra Kvitová troufá na úspěšné zakončení sezony. Dnes se mu vydá vstříc do čínskému Šen-čenu, kam se dámský Turnaj mistryň přestěhoval. Soupeřky do skupiny pozná v pátek, v neděli se začíná hrát.

Když v roce 2011 vtrhla Petra Kvitová poprvé mezi tenisovou šlechtu, která se na konci roku pravidelně schází při Turnaji mistryň, byla druhou nejmladší hráčkou v této elitní osmičce. V Istanbulu tenkrát bez jediné porážky Masters ovládla a brala 1,75 milionu dolarů. Pokud by se jí letos povedlo takový neohrožený pochod absolvovat znovu, přišla by si na největší prémii v dějinách ženského sportu - 4,725 milionu dolarů (asi 108 milionů korun).

Kvitová na Turnaji mistryň 2018: skupina, bilance 0:3

2015: finále, bilance 2:3

2014: skupina, bilance 1:2

2013: semifinále, bilance 2:2

2012: skupina, bilance 0:1

2011: vítězka, bilance 5:0

Z luxusních podmínek Singapuru se dámské Masters stěhuje do čínského Šen-čenu na příštích osm ročníků. Panují obavy o návštěvnost, někteří poukazují na nelogičnost konání akce v Číně, která nebude mít v singlu svou jedinou zástupkyni a pro Evropu i Ameriku se bude hrát zase v horších vysílacích časech. WTA měla vrátit turnaj z Asie zpět do tradičních tenisových destinací, zní kritika.

Minusy jsou vykoupeny celkovou dotací 14 milionů dolarů, tedy dvojnásobnou sumou, než co se rozdávala loni. Tahle astronomická částka předčí i dotaci Turnaje mistrů. „Jsme rády, že to tak je a WTA je schopná sehnat sponzory. Možná i proto se hraje v Číně, protože tam peníze prostě jsou. Na druhou stranu je strašně příjemné vědět, že máme větší dotaci na Masters než chlapi, protože už dlouho bojujeme o rovné prize money. Na grandslamech už jsou a tohle je další krok,“ prohlásila Kvitová.

Jako by mluvila coby diplomatka hlasem celé WTA. Tolik se od její premiéry na Turnaji mistryň v roce 2011 změnilo. Letos je v 29 letech vůbec nejstarší účastnicí Masters, absolvuje ho už celkem posedmé. „Jsem už taková matadorka, co?“ usmála se.

Při posledním turnaji roku zažila už snad všechno. Titul bez porážky (2011), skreč po prvním zápase (2012), překvapivý postup ze skupiny s negativní bilancí 1:2 a následný odpich až do finále (2015). „Největší zkušeností je, že se tam hraje o každičký set i game. Stalo se mi, že jsem jednou ležela na masážním stole s tím, že další den letím domů a najednou se všechno seběhlo tak, že jsem hrála semifinále proti Marii Šarapovové a postoupila z něj do finále. Poučení je, že musíte být pořád připravená, stát se může všechno,“ vyprávěla.

Letošní účast bere Kvitová obzvlášť za odměnu. Nehoda z konce května, kdy si den před startem Roland Garros poranila levačku, jí pokazila velkou část sezony. Objížděla turnaje nepřipravená, pouze testovala, co zvládne. Po US Open zvažovala předčasné ukončení sezony. Na jejím sklonku se ale nakonec vše obrátilo do pozitivnějších tónů.

„Ruka už je mnohem lepší, tolik nenatéká, bolí jenom občas,“ popisovala své rozpoložení, které potvrdila na posledních obřích akcích v Číně – semifinále ve Wu-chanu, čtvrtfinále v Pekingu. „Zase jsem to byla na kurtu já. Hrála jsem agresivně, a když mi to padalo do kurtu, byl to skvělý pocit. Věřím, že poslední turnaj sezony bude podobný,“ doufá a věří, že povrch kurtů v čínské hale bude významně rychlejší než ten singapurský, který nahrával obranářkám.

Před Šen-čenem si Kvitová vyčistila hlavu, navštívila rodinu na Moravě, pak ji hostila u sebe v Praze. Dnes už zamíří na poslední tenisovou štaci roku 2019. Loni na Masters vybouchla, po třech prohrách uvízla ve skupině.

Po roce přichází další šance.