ONLINE: Plíšková - Andreescuová. Druhý zápas na Turnaji mistryň | iSport.cz

Česká tenistka Karolína Plíšková bojuje na Turnaji mistryň 2019 o první vítězství proti vítězce US Open Biance Andreescuové. Obě tenistky ve svém úvodním zápase Purpurové skupiny padly, pokud by dnes Plíšková nezískala ani set, tak přijde o šanci na postup do semifinále.