Dvě výhry, sedm milionů a konec. KP: Štve mě to, postup jsem si zasloužila

Plánovala, že vyrazí s týmem na večeři, snad si dají společně i drink a jen zpovzdálí budou sledovat, zda jí dvě výhry ve skupině posunou do semifinále Turnaje mistryň. Karolína Plíšková při tom musela asi hodně skřípat zuby, protože estonská pomoc nepřišla. Dvanáct zápasů neporažená Anett Kontaveitová padla s Garbině Muguruzaovou 4:6, 4:6 a to znamená, že ani heroický obrat v prvním nedělním zápase s Barborou Krejčíkovou nestačil. Dál jde Estonka a Španělka, obě české tenistky uvízly ve skupině a na turnaji končí. Plíšková i přesto, že vyhrála dva ze tří zápasů.

V Mexiku plánovala zůstat na dovolenou po sezoně, jen tak se domů nevrátí. Na zasloužené volno se jí ale nebude vydávat lehce, ač už teď ví, že rok zakončila vítězstvím. „Strašně moc bych si přála, aby to dopadlo. Myslím, že si postup zasloužím už jen za to, jak jsem zápas otočila. A kdyby postoupila Muguruza, kterou jsem porazila, tak by mě to štvalo, ale jsem připravená na všechno,“ hlásila Plíšková, když v českém derby zdolala Barboru Krejčíkovou 0:6, 6:4, 6:4 a musela čekat na pomoc Kontaveitové.

Nejrozjetější tenistka současnosti Kontaveitová však v situaci, kdy měla postup do semifinále jistý, zcela vypadla z role. Muguruzaová ji zdolala jasně ve dvou setech a sama si v semifinále zahraje s krajankou – další Španělkou Paulou Badosaovou.

„Už jsem přežila horší věci než nepostoupit ze skupiny. Vyhrát dva zápasy ze tří není špatné. Jsem smířená se vším,“ popisovala KP své mentální rozpoložení. Srazilo ji, že obě její výhry v Guadalajaře přišly až ve třech setech, poměr setů v minitabulce měla 4:4, kdežto Kontaveitová 4:2 a Muguruzaová 5:3.

I tak na sebe byla Plíšková pyšná. Zvlášť kvůli tomu, jak dokázala bojovat v pro ni extrémně nepříjemných vysokohorských podmínkách. „Vzhledem k tomu, že se jsem se tu jediný den necítila dobře, je to nejtěžší turnaj, který jsem hrála. Zdejší podmínky nejsou nic pro mě. Vůbec jsem se necítila, hlavně v trénincích. Nepamatuju, kdy jsem odehrála tolik zápasů a tréninků s tak špatným pocitem. Normálně je nějaký den špatný, další zase lepší, ale tady nebylo lepší vůbec nic. I proto jsem na sebe za dvě výhry pyšná,“ líčila Plíšková, která v Mexiku vydělala 330 000 dolarů (7,3 milionu korun) a připsala do žebříčku 625 bodů, což ji posune znovu na pozici české jednička a celkově třetí místo světa před čtvrtou Krejčíkovou.

Rok přitom začínala jako světová šestka a jeho první polovinu se trápila. Pak však přišlo finále Wimbledonu a sezona se otočila k dobrému, byť v ní poprvé po osmi letech nezapsala jediný titul z WTA. I tak ji hodnotila jako jednu ze svých nejlepších a byla nadšená, že také v příštím roce bude spolupracovat s koučem Sashou Bajinem.

„Hlavně jsem ráda, že Sascha chtěl zůstat se mnou. Pro mě nebyla jiná varianta, protože myslím, že rok jsme měli dobrý. Samozřejmě leckdy jsem měnila trenéry, i když jsem měla dobré roky, ale není tam teď jediný problém, který bychom měli nebo řešili. Je to asi nejlepší trenér, jakého jsem kdy měla. Je spousta věcí, kterých chceme společně dosáhnout. On ve mě věří a mám pocit, že mě chápe jako hráčku i jako člověka. Takže doufám, že spolu ještě pár dobrých let zažijeme.“

