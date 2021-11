Odměna po 118 zápasech. Teď se vyvalím na pláž, těšila se Krejčíková

Přijela nejpozději ze všech účastnic po finálovém turnaji BJK Cupu v Praze. Svou práci končila v Mexiku jako jedna z posledních. Všech osm dní, co trval Turnaj mistryň v Guadalajaře, chodila Barbora Krejčíková na kurt. Osm zápasů v osmi dnech, to byla tečka za brutální a maratonskou sezonou nové hvězdy. Odehrála během ní celkem 118 utkání, 91 z toho vítězně. Na US Open už z dřiny téměř zkolabovala, ještě se však dokázala vybičovat k vítěznému finiši ve čtyřhře.

Když ve středu večer mexického času s Kateřinou Siniakovou dokončily svou misi, jakoby z Krejčíkové spadl balvan. Najednou na pár dní nemusí nic… „Budu hodně odpočívat, spát,“ plánovala si. Ještě předtím ji však v Mexiku čekala oslava. „Bude tady ve VIP stanu a prý bude mexická. Těším se,“ líčila. Možná i tequilla, kterou tak v Guadalajaře chválila Martina Navrátilová, padla.

Příští týdny budou pro Krejčíkovou časem zastavit se a vychutnat si, co se povedlo. A také dohnat slavící resty s rodinou a blízkými. „Prostě si to všichni s rodinou užijeme a konečně oslavíme celou sezonu, protože během roku nebyl vůbec čas,“ plánovala s tím, že samozřejmě prchne i na dovolenou, možná do své oblíbené destinace v Dubaji. „Těším se na sluníčko, teplo. Vyvalím se na pláž, dám si nějaké nezdravé jídlo, které celý rok nemůžu. Ať si to konečně užiju,“ plánovala nejpilnější ze všech světových hráček.

Proslov Krejčíkové, který dostal Navrátilovou: Díky za statečnost a naši svobodu!

Nemá zase tak moc času. Do začátku nové sezony zbývá sotva měsíc a půl, již krátce po Vánocích bude muset vyrazit do Austrálie. Zatímco někteří odborníci tvrdí, že úspěšně přežít na vrcholku ženského tenisu skoro nejde, když hrajete vrcholně dvě disciplíny, světová singlová pětka a deblová dvojka se čtyřhry vzdát nechce.

„Je určitě těžký hrát singl i debl, ale když se daří v obou kategoriích, člověk hraje dobře a užívá si to, tak proč by měl s jednou kategorií přestat? Těším se, že příští rok zase budeme hrát spolu s Katkou, a věřím, že budeme hrát tak dobře, že se zase kvalifikujeme na Masters a budeme obhajovat tuhle velkou trofej.“