Krejčíková rozplakala Navrátilovou slovy o svobodě, Siniaková jedničkou

To ještě netušila, jak ji na pódiu dostane Krejčíková. Ta si vzala slovo při slavnostním ceremoniálu jako poslední a neomezila se jen na tradiční děkovačku. Po ní se jala mexickému publiku vyprávět o svátku 17. listopadu, který se v Česku ve středu slavil.

„Ráda bych zmínila, že dneska je pro Česko a naše slovenské přátele velmi speciální den, říkáme mu sametová revoluce. 17. listopadu 1989 byli Češi a Slováci jeden národ a měli jsme velmi statečné studenty a občany, kteří vyšli do ulic a demonstrovali proti nedemokratickému režimu. A díky nim a jejich oběti moje generace teď může žít v krásné zemi bez omezení a svobodně. Aby všichni rozuměli, co se tehdy dělo, máme tu Martinu Navrátilovou, která byla donucena emigrovat z Československa kvůli tomu režimu. Jsem ráda, že tento režim už tady není a můžeme žít ve svobodě. Jen jsem chtěla říct, že bych ráda poděkovala všem doma za to, co udělali, jak byli stateční. Dali nám příležitost žít svobodně a jsem velmi pyšná na to, že jsem z České republiky,“ vyznávala se Krejčíková a za ní stojící Navrátilová dojatě plakala.

Krejčíková prozradila, že si proslov chystala dlouho dopředu. „Když jsem se dneska probudila a na internetu viděla, že doma všichni slaví tohle výročí, přišlo mi důležité, abych ho připomněla i světu. A byla jsem z proslovu nervóznější než ze zápasu. Hlavně jsem chtěla, abych ho v angličtině nepokazila, aby tomu lidi rozuměli a neudělala jsem žádné faux pas,“ usmívala se později s tím, že si uvědomovala, jak s pětašedesátiletou Navrátilovou zacloumají emoce.

„Podívala jsem se na Marti a už na ní bylo vidět, že ví, kam mířím a že už byla naměkko. Bylo to vidět i na kamerách, že ji to hodně zasáhlo, asi se jí vrátily vzpomínky. Muselo to být v té dobře příšerný, když se tak musela rozhodnout. Vážím si jí, že měla takovou kuráž, a i když byla daleko od svých nejbližších, dokázala se s tím vypořádat a stát se legendou,“ oceňovala Krejčíková, jež mezi velikánky také sama rychle kráčí. Triumfem na Masters se vyrovnala své zesnulé trenérce Janě Novotné , která ho ovládla dvakrát. S Kateřinou Siniakovou jsou navíc prvním ryze českým párem dějin, jemuž se Turnaj mistryň podařilo ovládnout.

SESTŘIH: Krejčíková a Siniaková slaví! Triumfovaly na Turnaji mistryň

Díky triumfu ukončí navíc pětadvacetiletá Siniaková rok jako světová deblová jednička. Vrací se na něj poté, co už tam strávila 33 týdnů počínaje koncem roku 2018. Tehdy si s Krejčíkovou poprvé zahrály finále Masters, v Singapuru však ještě odcházely poražené. Nyní v Mexiku zcela vládly. Vyhrály všech pět utkání a jako neporažené šampionky si mezi sebe rozdělí 360 000 dolarů (8 milionů korun).

Jak výjimečný tenhle rok pro K+S byl? Stačí připomenout, že spolu za kariéru vyhrály 11 titulů. Z toho 5 v této sezoně. A jeden byl větší než druhý – například gigantický antukový podnik v Madridu, Roland Garros, olympiáda a nyní Masters.

Finále Češky, jež byly mnohem lepší a důraznější na síti, kontrolovaly od samého začátku. První sadu braly za 33 minut 6:3, v té druhé prolomily podruhé v utkání podání Belgičanky Mertensové v jeho samém úvodu a už se neohlížely zpět. Krejčíková, která jako jediná v zápase nepřišla o servis, finále dopodávala. I díky skvělému zásahu Siniakové na síti, jímž český tým proměnil druhý mečbol a získal pro sebe bitvu letošních vítězek Paříže proti wimbledonským šampionkám.

„Teď si uděláme oslavu ve VIP stanu hezky v mexickém stylu a už se nemůžu dočkat, až se o dovolené vyvalím na pláž, dám si nezdravé jídlo a odpočinu si,“ udělala Krejčíková tečku za fantastickým rokem.