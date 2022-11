Turnaj mistryň: Garciaová je v semifinále. Na koho narazí český pár?

Druhou semifinálovou dvojici tvoří v americkém Fort Worth světová jednička Polka Iga Šwiateková a Běloruska Aryna Sabalenková. Jednadvacetiletá Šwiateková uzavřela působení ve skupině Tracy Austinové výhrou nad domácí Cori Gauffovou 6:3, 6:0. Na turnaji zatím neztratila ani set.

Jméno semifinálových soupeřek znají ve čtyřhře české tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Obhájkyně titulu vyzvou lotyšsko-ukrajinský pár Jelena Ostapenková, Ljudmila Kičenoková. Nasazené pětky porazily dvojici Anna Danilinová, Beatriz Haddadová Maiaová 6:7, 6:4, 10:8 a poté se na druhou příčku skupiny Pam Shriverové dostaly díky výhře Veroniky Kuděrmětovové a Elise Mertensové nad Gabrielou Dabrowskou a Giulianou Olmosovou 7:6, 6:2.

Krejčíková se Siniakovou sehrají semifinále v neděli od 20:30 SEČ. S Ostapenkovou a Kičenokovou mají bilanci 2:1, naposledy je zdolaly v říjnu na turnaji v Guadalajaře.

Devětadvacetiletá Garciaová se probojovala mezi čtyři nejlepší hráčky Turnaje mistryň podruhé. Poprvé to dokázala před pěti lety. „Byl to šílený zápas. Určitě šlo o nejlepší utkání ve skupině,“ řekla Garciaová. „V každém zápase si říkáme, že do toho musíme dát vše, abychom ničeho nelitovaly. Na tomto turnaji to ale platí ještě víc,“ doplnila.

Vítězka letošních tří turnajů WTA zahájila klíčový duel proti Kasatkinové lépe a díky dvěma brejkům vedla v prvním setu 4:2. Poté ale prohrála čtyři hry za sebou a sadu ztratila. Francouzka doplatila na 16 nevynucených chyb.

O čtyři roky mladší Kasatkinová psychickou výhodu nevyužila. Ve druhém setu prohrála za stavu 1:2 servis a nechala se unést emocemi. Vzteky napálila zbývající míčky do země a bouchala se rukou do hlavy. Následně ztratila i zbývající tři hry a o vítězce tak rozhodla závěrečná sada.

V ní si obě hráčky vzaly dvakrát servis a za stavu 4:4 měla Garciaová dalších šest brejkbolů. Ani jeden ale nevyužila a dramatický duel dospěl do tie-breaku. Zde si už francouzská tenistka počínala lépe a po dvou a půl hodinách hry zužitkovala druhý mečbol. Přestože udělala v duelu 48 nevynucených chyb, zahrála 42 vítězných míčů.

„Ve třetím setu mezi námi nebyl velký rozdíl. Šly jsme do toho naplno a o výhře nakonec rozhodl jeden nebo dva body,“ uvedla Kasatkinová, jež doplatila i na osm dvojchyb..

Světová jednička Šwiateková v repríze letošního finále Roland Garros nedala Gauffové šanci. Od stavu 3:3 v prvním setu vyhrála devět her v řadě a porazila osmnáctiletou Američanku popáté za sebou. Na Turnaji mistryň zatím ztratila jen třináct gamů a připsala si 47. letošní vítězství na tvrdém povrchu.

Gauffová prohrála v součtu se čtyřhrou, v níž hrála s Jessicou Pegulaovou, všech šest zápasů na turnaji. Zatímco Pegulaová po vyřazení uvedla, že si vezme pár dní na rozhodnutí ohledně účasti v Poháru Billie Jean Kingové, Gauffová start v týmové soutěži potvrdila. „Bude to určitě lepší. Jsem za tenhle turnaj vděčná, protože by to byl jinak hrozný způsob, jak ukončit sezonu,“ dodala světová čtyřka.

Finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové začíná ve skotském Glasgow 8. listopadu. Američanky se utkají v základní skupině o jediné postupové místo s Polskem a Českem.

Tenisový Turnaj mistryň ve Fort Worth:

Dvouhra - skupina Tracy Austinové:

Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (4-USA) 6:3, 6:0, Garciaová (6-Fr.) - Kasatkinová (8-Rus.) 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Konečná tabulka: 1. Šwiateková 3 3 0 6:0 3 2. Garciaová 3 2 1 4:3 2 3. Kasatkinová 3 1 2 3:4 1 4. Gauffová 3 0 3 0|:6 0

Čtyřhra - skupina Pam Shriverové:

Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Dabrowská, Olmosová (2-Kan./Mex.) 7.6 (7:5), 6.2.