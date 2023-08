Petera chce Turnaj mistryň, letos v Ostravě. Soupeří s bohatými Saúdy

PŘÍMO Z NEW YORKU | Ambiciózní plán, o němž se už týdny v zákulisí mluví, dostává reálné obrysy. V nejbližší době má WTA rozhodnout, kde proběhne letošní Turnaj mistryň. Usilují o něj dva zájemci – saúdskoarabská metropole Rijád a také Česko. Za tuzemskou kandidaturou stojí sportovní podnikatel Tomáš Petera, jenž říká: WTA má ode mě oficiální nabídku a velmi vážně ji zvažuje. Pokud uspěje, uspořádá akci letos v Ostravě a příští tři či čtyři roky v Praze.

Turnaj mistryň je už dlouhé roky neuralgickým bodem tenisové sezony. Singapur, čínský Šen-čen, mexická Guadalajara, loni americký Forth Worth. Co město, to tučná dolarová dotace, ale také místo vrcholu roku podnik bez atmosféry - prázdné tribuny a nezájem místních o ženský tenis.

Diametrálně odlišné divadlo na území tenisového národa slibuje WTA Tomáš Petera. „Pro český tenis by bylo pořádání WTA Finals něco fantastického vzhledem k tomu, co naše hráčky předvádějí. Můžou se kvalifikovat dvě až tři. S vyprodáním haly pomůže i Polka Šwiateková. Atmosféra by mohla být skvělá,“ tvrdí dvaapadesátiletý podnikatel, jenž má se svým týmem celý projekt připravený a čeká na reakci WTA.

„Turnaj mistryň v Česku by byl skvělý. Slyšela jsem, že jednají,“ pravila wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová, jež v žebříčku pro Masters figuruje na šestém místě. Postoupí osm nejlepších dam sezony, osmá je momentálně finalistka Roland Garros Karolína Muchová, devátá Petra Kvitová a čtrnáctá Barbora Krejčíková. Ta má spolu s Kateřinou Siniakovou téměř jistou účast v deblu.

Letos je termín Turnaje mistryň stanovený na 30. října až 5. listopadu. Na daný čas je už pražská O2 arena vyblokovaná, česká premiéra by se tedy konala v Ostravě, následně by se na další tři či čtyři léta turnaj přesunul do Prahy a podle zákulisních informací s tím WTA nemá problém. Petera je se silným partnerem v zádech připravený investovat částku v řádech vyšších stovek milionů korun.

Poslední dějiště Turnaje mistryň 2022 Forth Worth (USA) 2021 Guadalajara (Mexiko) 2020 zrušeno 2019 Šen-čen (Čína) 2014-18 Singapur 2011-13 Istanbul (Turecko)

Ženská tenisová asociace ale naslouchá ještě mnohonásobně movitějšímu uchazeči. A tím je Saúdská Arábie. S ropnými dolary šejků nemůže Česko bojovat, Rijád jako konkurenční destinace však zavání stejným nezájmem publika jako řada předchozích lokalit.

Navíc by šlo o kontroverzní krok vzhledem k tomu, že ochránci lidských práv upozorňují v Saúdské Arábii na nespravedlivé soudy, četné tresty smrti, věznění aktivistů a potlačování práv homosexuálů.„Řeknu vám na sto procent, že pokud bych ještě hrála, v Saúdské Arábii bych nenastoupila,“ prohlásila legenda Martina Navrátilová, po níž je pojmenována deblová trofej pro vítězky Masters.

Zdrženlivě se vyjádřily k cestě do Rijádu i Američanka Jessica Pegulaová či světová jednička Iga Šwiateková. Ta naopak může vzpomínat na strhující loňské finále turnaje WTA 500 v Ostravě, kde bylo po celý týden téměř vyprodáno a finále proti Barboře Krejčíkové je považováno za jeden z nejlepších, ne-li nejlepší zápas sezony 2022.

Ne všechno však mluví pro Česko. Problémem jsou události z konce července, kdy nebyl umožněn na turnaji v Praze start ruským a běloruským hráčkám. A WTA potřebuje záruky, že se něco podobného nebude opakovat, neboť na Turnaj mistryň už je kvalifikována světová dvojka z Běloruska Aryna Sabalenková. Šanci proniknout mezi osmičku má i Ruska Darja Kasatkinová.

„Neexistují jasná pravidla, v Praze holky hrát nemohly a Rusové na challengeru v Liberci jo. Bylo by fajn je stanovit a přijmout, aby se vědělo, co a jak. Velmi usilovně se snažím se šéfem NSA najít pravidla, kdo může a kdo nemůže startovat v Česku,“ uvedl Petera.

Vláda by údajně mohla v nejbližších dnech schválit nový materiál, který by zakazoval start Rusů a Bělorusů v Česku. Výjimku by mohli dostat individuální sportovci, kteří by nastupovali bez vlajky a značky své země, bez sponzorů ze sankčního seznamu a s podpisem pod deklarací vycházející z deklarace OSN, že odmítají válku.