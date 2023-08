Kam míří Krejčíková? Prohrává a je dál bez trenéra, pomáhá jí kamarád

Patří jí dvanácté místo v žebříčku WTA, na příští týden startujícím US Open platí papírově za jednu z těžkých vah, která má promluvit do posledních kol newyorského grandslamu. Barboře Krejčíkové se však nedaří návrat do zápasového rytmu. Od Wimbledonu, kde si v úvodním kole poranila levý kotník, kvůli čemuž následně vzdala druhé kolo šestnáctileté Rusce Mirře Andrejevové, nevyhrála zápas.

Kvůli zranění vynechala domácí WTA turnaj v Praze i start betonové šňůry v Montrealu. V Cincinnati ji zpět přivítala v prvním kole Victoria Azarenková, jež Krejčíkovou přehrála 6:3, 7:5. V druhé sadě vedla česká tenistka 5:2, mač však končila rozladěná, když prohrála 12 z posledních 16 výměn a v kolonce nevynucených chyb svítila nemilosrdná cifra 33.

„Zatím jsem odehrála jeden ostrý zápas a pár tréninkových gamů. Kotník mě nelimitoval, neměla jsem bolesti, což je pro mě důležitá a pozitivní informace, že jdu správnou cestou. Budu dál postupně přidávat na zátěži v tréninku a těším se, až se dostanu zpět do zápasového rytmu,“ vzkázala Sportu minulý týden v pátek tenistka, které nevyšel ani deblový restart a po boku Kateřiny Siniakové prohrála v Cincinnati i první duel turnaje ve čtyřhře.

Last minute pokus o návrat do formy v Clevelandu, kde plnila roli druhé nasazené, skončil rovněž neúspěchem. V pondělí Krejčíková padla s dvacetiletou talentovanou Dánkou Clarou Tausonovou, 90. hráčkou žebříčku, jež se do turnaje dostala až jako lucky loser. Česká favoritka vedla v úvodní sadě 4:2, než ztratila 10 z dalších 11 gamů a tím i celý duel 4:6, 1:6. Její deblová spoluhráčka Siniaková vzdala v Clevelandu první kolo kvůli zranění zad a nebylo jasné, zda se pár K+S nebude muset odhlásit ze čtyřhry.

Varovným signálem o směřování sedmadvacetileté Krejčíkové může být fakt, že v turbulentních časech nemá po boku ostříleného kouče, o kterého by se mohla opřít. „V USA mi nyní pomáhá můj kamarád, který se mnou za poslední tři roky odtrénoval většinu přípravných kempů. Vyrůstali jsme spolu, takže se dobře známe,“ uvedla Krejčíková bez udání identity dotyčného. Podle informací Sportu by se mělo jednat o pětadvacetiletého Pavla Motla, někdejšího nadaného juniora bez zkušeností s profesionálním tenisem, jenž v Americe studoval a hrál na Middle Tennessee State University. V zákulisí se proslýchá, že Krejčíková oslovila některé známé české tenisové trenéry, ale bez úspěchu. Hledání nového kouče bude zřejmě pokračovat i na US Open, kde se obvykle uzavírají partnerství pro nadcházející sezonu.

Aleše Kartuse, s nímž vyhrála Roland Garros 2021, získala celkem šest titulů na WTA Tour a vylétla až na druhé místo žebříčku, propustila Krejčíková po pětileté spolupráci v červnu na začátku travnaté sezony. „Rozhodnutí uzrávalo delší dobu a zvažovala jsem ho opravdu pečlivě. Myslím si, že obě strany cítily, že je vhodný čas na změnu, která nás oba posune dále v našich snech,“ vysvětlila po Wimbledonu. Její bývalý trenér je stále bez nového angažmá a Krejčíkovou čeká náročný podzim, během něhož obhajuje body za loňské tituly v Tallinnu a Ostravě. V sezoně má zatím zápasovou bilanci 25 výher a 15 porážek.