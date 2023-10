Turnaj mistryň: Jednička Sabalenková jasně smetla náhradnici z Řecka

Sabalenková nedala Sakkariové šanci. Získala prvních jedenáct gamů a devátou hráčku světa porazila hodinu a 16 minut. "Skóre vypadá jednoznačně, ale nebyl to snadný zápas. Maria je bojovnice," uvedla vítězka na webu WTA.

Pětadvacetiletá Sabalenková loni na Turnaji mistryň došla až do finále. Pokud by si o titul zahrála i letos, na závěrečném podniku sezony by to dokázala jako první tenistka od Američanky Sereny Williamsové v letech 2013 a 2014.

Ve druhém utkání skupiny Bacalar Jessica Pegulaová z USA v prvním setu prohrávala 3:5, ale nakonec si s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu poradila 7:5 a 6:2. "Udělala pár chyb a já se díky tomu dostala do rytmu," uvedla devětadvacetiletá Američanka.

Pegulaová poté s Cori Gauffovou nastoupila i ve čtyřhře, ale roli světových jedniček nepotvrdily. V úvodním utkání skupiny Mahahual, ve které jsou i Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, prohrály 6:7 a 3:6 s Gabrielou Dabrowskou z Kanady a Erin Routliffeovou z Nového Zélandu.

Dvouhra, Skupina Bacalar:

Sabalenková (1-Běl.) - Sakkariová (8-Řec.) 6:0, 6:1

Pegulaová (5-USA) - Rybakinová (4-Kaz.) 7:5, 6:2

Čtyřhra, Skupina Maya Ka'an:

Dabrowská, Routliffeová (7-Kan./N. Zél.) - Pegulaová, Gauffová (1-USA) 7:6 (7:2), 6:3.