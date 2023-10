Ostuda v Mexiku, tenistky na Turnaji mistryň zuří. Petera: Je mi na zvracení!

Pokud by v září uspěla jeho česká kandidatura, hrál by se právě teď tenisový Turnaj mistryň v Ostravě a příští léta v Praze. V důstojných halách před pěknou kulisou. Místo toho podnikatel Tomáš Petera sleduje fiasko v mexickém Cancúnu, kde na poslední chvíli postavili z trubek kousek od golfového hřiště tribuny pro pouhé čtyři tisíce a pod nimi je nerovný kurt, na němž se Aryna Sabalenková bojí popoběhnout. Hráčky si stěžují jako nikdy, i Petera běsní. Ale také se stále nevzdává plánu na Masters v Česku. Třeba za rok...

S jakými pocity sledujete dění na Masters?

„Jsem úplně nepříčetný. Oni po nás chtěli a my jsme jim deklarovali, že budou centrkurt a tři tréninkové kurty hotové v úterý před turnajem, aby se mohly hráčky připravovat ve stejných podmínkách, které je čekají při zápase. Když jsme žádali, aby kvůli zápasu Vítkovic mohl být centrkurt v Ostravě hotový až ve středu nebo čtvrtek, vůbec to neexistovalo. Tady ale ani nevím, jestli se hráčky na centrkurt dostaly alespoň na jeden trénink.“

Na jeden prý ano…

„Dobře, ale když vidím, kde kurt postavili… To je úplný vrchol. V Ostravě jim vadila kapacita jen osm tisíc diváků. Tady mají kapacitu čtyř tisíce a montované tribuny na golfu, protože před čtrnácti dny nebo třemi týdny najednou jakože zjistili, že do arény, kde chtěli hrát, nemůžou, protože tam jsou koncerty. To, co předvedli, je vážně vrchol.“

Počkejte, v Mexiku ještě na poslední chvíli měnili turnajové dějiště?

„Jasně. Původně měli hrát v hale, jenže pak najednou zjistili, že je plná. Teď mlží, kdo a co jak platí. V mojí nabídce jsem celé produkční náklady kryl já, to znamená halu, hotely, všechno. Tady? Netuším. A i když vidíte to focení a galavečery? My vymýšleli, kde to uděláme, jak to nasvítíme. V Mexiku vyjdou na pláž, jako kdybychom spolu jeli na dovolenou, tam je vyfotí a nazdar.“

Fotky z bílé pláže ale vypadaly dobře…

„Stejně vím, že hráčky hrozně řvou a stěžují si. Hrozně!“

Také není normální, aby světová jednička Aryna Sabalenková na předturnajové tiskové konferenci kritizovala organizaci a po prvním zápase, který vyhraje 6:0, 6:1 ještě přitvrdí a prohlásí, že WTA pohrdá hráčkami…

„S tou je to nejlepší. On (šéf WTA Steve Simon) pořád vysvětluje to, proč se nehraje v Praze, tím, že by Sabalenková v Česku nemohla hrát. Lže! To je nesmysl. Změnil se zákon, navíc ode mě dostal písemně, že u nás může hrát, nemá žádný problém.“

To Simon šíří v zákulisí?

„Hráčkám, které na něj útočí a musí jim vysvětlovat, proč je tenhle shit, říká: Ona by Aryna v Česku nemohla hrát. Přitom na ní měl dopis a řekl jsem mu, že na každou kvalifikovanou Rusku nebo Bělorusku dostane další. Mezitím se ale změnil zákon. Měl všechny garance. Prostě si vymýšlí.“

Simon v rozhovoru pro The Athletic prohlásil, že na přípravu měl Cancún čtyři měsíce, což neodpovídá skutečnosti, když se oficiálně rozhodlo teprve před dvěma měsíci na US Open. Leda, že by byl výsledek daný již dopředu…

„Buď lže, nebo pokud to tak bylo, tak vůbec nechápu, proč mě vodil za nos a nechal mě objednávat barvu na nátěr kurtů. Jestli si pamatujete, my jsme měli dřív na turnaji v Ostravě modrou, oni chtěli fialovou. Už jsme ji měli objednanou v Londýně a zaplacenou zálohu, objednali jsme pro ni i kamion, protože jsme se báli, že by to normální dopravou nestihli. Všechno tohle ten Steve věděl. Všechno!“

Zdá se, že teď se Simonovi jeho přístup vrací.

„Potřetí za sebou hledá partnera pro Turnaj mistryň na poslední chvíli. Podruhé z toho to dá do Mexika. Je tam jasný střet zájmů s Octagonem. Ti to celé dělají, akorát se schovali za nějakou mexickou firmu. Fakt se mi chce zvracet, když se na to koukám.“

Myslíte, že se pro příští rok dohodne WTA s Rijádem?

„Myslím, že ne. Mám si volat s Angličany, kteří pro WTA dělají konzultanty. Myslím, že se Saúdskou Arábií tam jsou některé nepřekonatelné rozdíly. Nota bene když jsem viděl poslední nabídku Rijádu, byla jen o půl milionu dolarů lepší než moje. To mi zase nepřijde až takový rozdíl. Měl jsem za to, že bude rozdíl třeba dvacet milionů, nějaký takový úlet. Ale hlavně si vezměte lidská práva. Dovedete si představit, že Kasatkinová přiletí se svou oficiální partnerkou do Rijádu a oni ji neubytují v hotelu nebo rovnou zlynčují? Když se tak bojí výjimek, tak kolik by jich musel v Saúdské Arábii mít? Kasatkinová se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci, což je tam trestný čin.“

Je z vás cítit, že přes naštvání z posledního dění jste ještě úplně neztratil o Masters zájem. Je to tak?

„Jsem úplně nepříčetný, ale... Rozumějte, když vidím, kolik českých holek tam hraje, přijde mi škoda se o tom nebavit. Akorát, že teď se s ním o pořádání budu bavit úplně jinak. Předtím jsem do toho šel s tím, že chci turnaj za každou cenu, jsem ochotný do toho dávat vlastní peníze a zlomit si krk, jen pro to, aby to bylo. Předtím jsem v tom měl emoce, teď už na něj půjdu natvrdo byznysově. Podepíšeme předběžnou smlouvu, do které dám obrovskou pokutu, když mi pak turnaj nedá. Protože budu muset udělat sto tisíc kroků od zabookování arén a hotelů, zaplatit jim zálohy a vtáhnout do toho zpátky partnery. Nebudu za sebe dělat znova vola jako teď, abych všem volal a omlouval se.“

Takže nějakou snahu vyvíjíte?

„Budu to s nimi diskutovat, což vlastně probíhá pořád. Ale budu na ně mnohem a mnohem tvrdší.“

Podle zpráv z WTA by se prý mělo rozhodnout o příštím dějišti do konce roku.

„Už to není ideální. Řekl jsem jim, že pokud se o tom máme bavit, musí být do konce října rozhodnuto.“

V ideálním případě byste chtěl Masters pořádat v Praze?

„Jasně, ideální případ je O2 Arena. Nicméně pro to, aby to mohla být ona, musím mít minimálně osmnáct měsíců na přípravu.“

Což už teď nemáte, do dalšího Turnaje mistryň chybí jen rok.

„A nějaká dohoda je v nedohlednu. Dovedu si představit, že když teď začneme diskutovat, tak kdyby se došlo k dohodě do konce kalendářního roku, byl by to zázrak. A to úplně opomíjím, že jsem jim nespočetněkrát vysvětloval, že pokud tam má být nějaké státní financování, to znamená NSA nebo něco takového, tak žádosti se vypisují teď, v únoru už nedostanu ani halíř. Jasně, my ten turnaj umíme vyrobit za tři měsíce, ale proč bych si měl lámat vaz, když oni se chovají tak, jak se chovají.“

Dělají inspekční cesty, žádají garance a pak to dopadne fraškou v Cancúnu.

„Já si myslím, že to ten Steve nemůže přežít. Mám z něj vážně strašný pocit. Když jsme kandidovali, mluvili jsme spolu osobně minimálně obden. A on mi pak ani sám nezavolal rozhodnutí, vzkázal mi to přes nějaké anglické konzultanty. A od té doby mi neposlal jediný mail nebo zprávu. Takové chování není normální.“