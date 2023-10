Vondroušová o špatném kurtu: Docela maso. Nikoho nezajímá, jak se cítíme

Tenistka Markéta Vondroušová si po úvodní prohře na Turnaji mistryň stěžovala na nedostatečně připravený kurt v Cancúnu. Wimbledonská vítězka podlehla při premiéře na elitním turnaji světové dvojce Ize Šwiatekové z Polska 6:7, 0:6 a poukázala na problematický povrch s nevyzpytatelnými odskoky. S přiloženým videem z jiného zápasu si postěžovala i na svém instagramovém účtu. „Celý rok tvrdě pracujeme, abychom se dostaly do finále a nakonec je to jen zklamání,“ napsala.

Kritický pohled letošní wimbledonská vítězka nijak neskrývala. „Musím říct, že tohle je už docela maso. Jsou tam vidět strašné hrboly. Když to člověk chce hrát brzo, tak to vůbec nejde. Odskakuje to všude možně. S těmi jejími spiny je pak těžké to tam honit. Myslím, že ten kurt je fakt špatný,“ řekla Vondroušová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Nejvíce jí vadí přístup WTA. „Mám pocit, že lidi z WTA absolutně nezajímá, jak se cítíme my, které bychom na tom hřišti měly hrát. Nemáme pocit, že nás někdo poslouchá a zajímá je náš názor. Velmi smutné,“ postěžovala si na Instagramu Vondroušová.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova vedla sice v úvodním setu 5:2, poté ale prohrála jedenáct ze zbývajících dvanácti gamů. Ve druhé sadě dostala za 35 minut dokonce „kanára“.

„Do stavu 5:2 jsem hrála dobře. Naopak mi přišlo, že ona hůř servírovala. Pak ale asi objevila, že může podávat kick a zatáčku ven, protože to tady šíleně skáče a nedá se s tím nic dělat. Našla si to a pak returnovala dobře. Pak už to bylo na jednu bránu. Ona když se chytne, tak už to moc nejde,“ uvedla pro Radiožurnál Sport Vondroušová.

Přestože si světová šestka premiérové účasti na Turnaji mistryň váží, podmínky na kurtu podle ní celý turnaj poškozují. Podobnou kritiku vyřkly dříve také Běloruska Aryna Sabalenková nebo Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

„Jsem ráda, že tu jsem, akorát ty podmínky jsou fakt těžké. První set byl dobrý a z toho si chci vzít nějaké pozitivní věci. Jinak je to ale tady dost těžké,“ podotkla Vondroušová. „Je tu hezká pláž, ale celkově jsou podmínky pro nás špatné. Holky si také stěžují. Myslím, že ten kurt není ready, aby se na tom hrály takovéto zápasy,“ doplnila.

Situace ji mrzela o to více, že stav kurtu s hráčkami nikdo z vedení WTA nekonzultoval. Organizátoři stihli připravit zázemí na poslední chvíli.

„Nebyli za námi právě vůbec nikdo. Byly jsme trénovat v sobotu a už tam ty bubliny byly. Ono se to možná nezdá, když na to lidi koukají, ale pak člověk úplně ztrácí rytmus a čeká jen, kam to skočí. Buď to sjíždí, nebo to vyskakuje tři metry nahoru. Přijde mi, že je těžké se na tom hýbat. Dali na to prý jen jednu vrstvu barvy, protože to nestíhali. Ten kurt očividně není ready,“ řekla Vondroušová.

České tenistce se po porážce se Šwiatekovou vzdálila šance na postup ze skupiny Chetumal. Do semifinále postoupí dvě nejlepší. Vondroušovou čekají ještě duely s Američankou Cori Gauffovou a Tunisankou Uns Džábirovou. Jejich pondělní vzájemný duel zvládla lépe Gauffová, která Džábirovou deklasovala 6:0, 6:1.

„Je to velmi těžká skupina. Člověk se tu musí smířit s tím, že když prohraje, tak musí hrát dál, na což není z běžných turnajů zvyklý. Gauffová teď hrála na betonech neskutečně a Džábirová je také skvělá hráčka. Tady už to není o žádném lehkém zápase,“ dodala Vondroušová.