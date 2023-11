Druhá prohra Vondroušové: Strašné, šílené. Ještě zápas a jedeme pryč

Česká tenistka Markéta Vondroušová prohrála při své premiérové účasti na Turnaji mistryň i podruhé. Tunisance Uns Džábirové podlehla v mexickém Cancúnu za hodinu a 29 minut 4:6, 3:6. Její šance na možný postup do semifinále se tak přesunula do teoretické roviny. Naději na průnik do vyřazovací fáze naopak oživily ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.