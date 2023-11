Šwiateková vyrovnala rekord. Vybojuje návrat na trůn i pohádkový jackpot?

Prošly bez ztráty setu všemožnými nástrahami letošního Turnaje mistryň a v mexickém Cancúnu si tak v pondělí večer (23.30, živě O2 TV) zahrají o titul. Rozjetá Polka Iga Šwiateková se v případě výhry nad Jessicou Pegulaovou z USA může vrátit na post světové jedničky, který zatím drží poražená semifinalistka Aryna Sabalenková. „Je to vzrušující. Trochu jiná zkušenost, protože jsem nikdy předtím nebyla ve finále,“ líčí favoritka.

V repríze loňského semifinále WTA Finals, která se kvůli dešti natáhla na dva dny, měla Iga Šwiateková navrch. Hned v úvodu nedělní dohrávky připravila Arynu Sabalenkovou o podání a sadu dotáhla k vítězství 6:3. Ve druhém dějství ztratila dvaadvacetiletá rodačka z Varšavy pouze dvě hry a oplatila tak Bělorusce rok starou prohru z vrcholného turnaje sezony.

Ve finále na Šwiatekovou čeká pátá nasazená Jessica Pegulaová, která si stihla postup přes krajanku Coco Gauffovou (6:2, 6:1) vybojovat již v rámci sobotního programu.

Pokud favorizovaná Polka vyhraje pondělní finále, získá zpět první místo světového žebříčku, které přepustila před dvěma měsíci po US Open. Šwiateková bojuje o možnost podruhé za sebou zakončit sezonu jako světová jednička.

„Mám pocit, že je to ještě daleko, protože finálový zápas bude nejtěžší,“ řekla Šwiateková po hladkém vítězství. „Jessica ukázala, že je schopná hrát skvěle za všech podmínek. Já budu pokračovat v tom, co jsem dělala v posledních dnech.“

Polská hráčka se snaží zůstat koncentrovaná, aby divokou mexickou jízdu dotáhla k vysněnému konci. V součtu s turnajem v Pekingu táhne šňůru deseti vítězných zápasů, s Pegulaovou má pozitivní bilanci 5:3.

Ve skupině i semifinále Turnaje mistryň ztratila Šwiateková pouze 19 her, čímž vyrovnala rekord Justine Heninové z roku 2007. Do úzkých Polku dostala jen v úvodním vystoupení Markéta Vondroušová, která ovšem nezúročila vedení a nakonec odešla s kanárem.

„Možná to není moje nejdůležitější finále, ale je to jedno z nejdůležitějších. Je to poslední zápas sezony,“ upozornila Šwiateková.

Ani Pegulaová soupeřkám gamy nerozdávala, ztratila jen o tři víc než její soupeřka. Navíc se Američanka dokáže skvěle přizpůsobit tvrdým podmínkám, kdy hráčky na kurtu zlobí silné poryvy větru.

„Poté, co porazila jedničku Sabalenkovou, je pro Igu rozhodně motivace vyhrát tento poslední zápas. Ale je to také velký tlak,“ upozornila pro web WTA Martina Navrátilová.

Naposledy se ve finále Turnaje mistryň rozhodovalo o postu světové jedničky v roce 2009, kdy Serena Williamsová stíhala Rusku Dinaru Safinovou…

Také před finále Navrátilová zkritizovala vedení WTA. Šéf WTA Steve Simon by měl podle legendy ve funkci skončit a asociaci by měla vést žena. „Osobně si myslím, že je čas na změnu,“ uvedla Navrátilová.

„Udělalo se několik špatných rozhodnutí a za ty je potřeba nést zodpovědnost. Simon vedl WTA osm let a dopadlo to takhle,“ dodala.

Tristní stav narychlo postaveného kurtu, hra pod širým nebem v období dešťů, slabá divácká kulisa. To vše se zapíše černým písmem do kroniky WTA Finals.

Co však finalistky Turnaje mistryň může těšit, je pohádková finanční prémie. Neporažená šampionka si přijde na 3 078 000 dolarů (zhruba 70 milionů korun). Pro porovnání, Markéta Vondroušová vydělala za letošní vítězství ve Wimbledonu zhruba 67 milionů korun.