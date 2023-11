Vondroušová padla i potřetí, na Turnaji mistryň končí poslední: Nejlepší zápas

Skupinu vyhrála světová dvojka Polka Iga Šwiateková, která porazila i v závěrečném duelu skupiny Tunisanku Uns Džábirovou 6:1, 6:2 a dál neztratila ani set. Vítězka letošního Roland Garros Šwiateková vyzve v semifinále světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, Gauffová se utká se svou krajankou Jessicou Pegulaovou.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová měla před závěrečným duelem jen teoretickou šanci na postup. K zachování naděje musela zvítězit 2:0 na sety a doufat, že stejným poměrem uspěje i Šwiateková proti Džábirové.

Vondroušová se ujala ve třikrát deštěm přerušeném zápase vedení a po obratu ve druhém setu servírovala za stavu 6:5 na vítězství. Nadějný vývoj ale nedotáhla, sadu poté ztratila ve zkrácené hře a neuspěla ani ve třetím setu. Gauffová zvítězila i přes 17 dvojchyb.

„Byl to asi nejlepší zápas, jaký jsem tu odehrála. A to i při těch podmínkách, jaké tu byly,“ řekla Radiožurnálu Sport Vondroušová. „Jsem ráda, že jsem se cítila lépe. Předtím jsem moc nehrála, takže ty zápasy byly v tomhle všeljaké. Podávala jsem i na vyhru, takže alespoň setík,“ doplnila sokolovská rodačka.

„Celkově to byl těžký turnaj, ale je dobré neztrácet hlavu. Byly to tři porážky, ale s holkami, které jsou v top desítce, takže to není tak katastrofální. Dnes to byl dobrý zápas. Na to, co se tu dělo s větrem a deštěm, jsem to zvládla docela dobře,“ uvedla Vondroušová.

První set se nesl ve znamení ztracených servisů a dvou přerušení. Poprvé déšť vyhnal hráčky z kurtu za stavu 1:0 pro Vondroušovou, podruhé byl duel pozastaven za stavu 5:5. Po druhém návratu získala česká tenistka další brejk a set doservírovala ve větrných podmínkách do konce. Vondroušová vyhrála sadu poprvé na turnaji.

Ve druhém setu Češka získala po dalším prolomeném servisu soupeřky vedení 1:0, Gauffová ale vývoj otočila. Po třetím gamu byl zápas znovu přerušen kvůli dešti. Návrat na kurty tentokrát vyšel lépe Gauffové, která získala ihned brejk a později utekla do vedení 5:2.

Devatenáctileté Američance ale stejně jako v předchozím zápase se Šwiatekovou nevyšel závěr. Vondroušová ji nepustila k jedinému setbolu, čtyřmi hrami za sebou vývoj otočila a byla blízko kýženému vítězství ve dvou setech. Ani česká teniska ale za stavu 6:5 set nedopodávala, a rozhodla proto zkrácená hra. V ní Gauffová uspěla 7:4 a vzala Vondroušové i teoretickou šanci na postup.

Ve třetím setu Vondroušová bojovala alespoň o premiérový triumf na Turnaji mistryň, ale tentokrát už soupeřku „nebrejkla“. Sama naopak ztratila servis dvakrát a dvou hodinách a 38 minutách hry duel definitivně prohrála.

Vondroušovou nyní čeká přesun do Sevilly. Ve Španělsku zabojuje příští týden ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové.

K+S mají postup daleko

Sedmadvacetileté vítězky Turnaje mistryň z roku 2021 Krejčíková se Siniakovou utrpěly v Cancúnu druhou porážku. Do semifinále mohou postoupit, jen pokud v dalším utkání německo-ruský pár Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová prohraje s americkou dvojicí Jessica Pegulaová, Cori Gauffová ve třech setech. V takovém případě by rozhodoval počet vyhraných gamů.

Siegemundovou a Zvonarevovou pošle do semifinále jakékoliv vítězství. Pegulaová s Gauffovou zase postoupí, pokud vyhrají 2:0 na sety.

Krejčíková se Siniakovou držely v utkání s jistými semifinalistkami Dabrowskou a Routliffeovou krok. Důležitý moment přišel v sedmé hře první sady, kdy soupeřky získaly brejk a set dotáhly do konce.

Ve druhé sadě získaly Češky brzké vedení 2:0. Výhodu brejku ale nepotvrdily a v závěru přišly o servis ještě jednou. Nasazené sedmičky Dabrowská s Routliffeovou vyhrály na Turnaji mistryň i potřetí bez ztráty setu.

Sabalenková je v semifinále

Pětadvacetiletá Sabalenková porazila v dohrávce Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 6:2, 3:6, 6:3 a zajistila si po Američance Jessice Pegulaové druhé postupové místo ve skupině Bacalar. V semifinále narazí na vítězku druhé skupiny Chetumal.

Loňská finalistka Sabalenková zdolala Rybakinovou popáté v kariéře a po dvou předchozích porážkách. Dohrávku deštěm přerušeného utkání zvládla i přes osm dvojchyb v rozhodujícím třetím setu.

Repríza finále letošního Australian Open byla ve čtvrtek přerušena za stavu 6:2, 3:5 pro Sabalenkovou. Rybakinová vstoupila do dohrávky vyhraným gamem na podání a dotáhla nadějně rozehraný druhý set do konce.

Sabalenková ustála na začátku třetí sady těžké chvíle. Získala první hru, která šla přes devět shod a při níž odvracela dva brejkboly. Ve čtvrté hře získala Běloruska první brejk, který ještě nepotvrdila, vzápětí ale prolomila soupeřčin servis znovu.

Světová čtyřka Rybakinová ještě zabojovala a v nervózním závěru zkomplikovala Sabalenkové snahu zápas dopodávat. Za stavu 3:5 měla rodačka z Moskvy pět brejkbolů. Ani jeden ale nevyužila a Sabalenková zakončila duel využitým čtvrtým mečbolem.

Dvouhra:

Skupina Chetumal:

Šwiateková (2-Pol.) - Džábirová (6-Tun.) 6:1, 6:2, Gauffová (3-USA) - Vondroušová (7-ČR) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Konečná tabulka:

1. Šwiateková 3 3 0 6:0 3 2. Gauffová 3 2 1 4:3 2 3. Džábirová 3 1 2 2:4 1 4. Vondroušová 3 0 3 1:6 0

Skupina Bacalar:

Sabalenková (1-Běl.) - Rybakinová (4-Kaz.) 6:2, 3:6, 6:3.

Konečná tabulka:

1. Pegulaová 3 3 0 6:0 3 2. Sabalenková 3 2 1 4:3 2 3. Rybakinová 3 1 2 3:5 1 4. Sakkariová 3 0 3 1:6 0

Čtyřhra:

Skupina Mahahual:

Dabrowská, Routliffeová (7-Kan./N. Zél.) - Krejčíková, Siniaková (4-ČR) 6:4, 7:5.

Tabulka: