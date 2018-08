Na US Open ožívám, stát se může všechno, věří si po výhře Plíšková

Ve vstupním utkání jste přemohla Zarinu Dijasovou 6:4, 7:6 (4). Uspokojil vás úvodní duel?

„Na začátek grandslamu to nebylo špatné. Cítila jsem se OK. Mohla jsem hrát i trochu lépe, ve druhém setu jsem vedla 4:2 a 40:15, mohla jsem ho ukončit rychleji. Tam jsem moc dobře nezahrála. Ale jinak jsem spokojená, zvlášť s hrou od základní čáry. Jen servis mi vůbec nepsal. Měla jsem hodně nízké procento úspěšnosti (58), udělala jsem spoustu dvojchyb (8). Nesmím si v zápase čtyřikrát prohrát podání. Ale to je jediná negativní věc. Jinak jsem bojovala, odvrátila jsem čtyři setboly a nemusela do třetího. To je dost pozitivní.“

US Open je turnaj, kde jste dosáhla největšího úspěchu – finále v roce 2016. Hrajete tu lépe než jinde?

„Rozhodně se ráda vracím. A nezáleží na tom, v jaké jsem formě, ani že jsem předchozí turnaje ve Státech neměla dobré výsledky. Tady cítím zvláštní energii, díky předešlým zdejším výsledkům jsem sebevědomější. Poslední dva roky jsem tu nahrála spoustu zápasů, podmínky mi tu sedí, vždycky jsem se tady cítila dobře. Platí to i letos. Zvládla jsem první kolo, to se počítá. Na grandslamu už není lehkých zápasů.“

Prohrála jste tři z posledních čtyř utkání. Měla jste pochyby o své formě?

„Ne všechny zápasy byly špatné. Měla jsem těžké soupeřky, nepotkal mě ani jeden lehčí los. Prohrála jsem s Bertensovou, Sabalenkovou, Makarovovou. Těžké zápasy, může se stát, že je prohrajete. Necítila jsem se vážně nijak zle. Proto jsem zůstala pozitivní a nepanikařila jsem. Toho se snažím držet, ať se děje, co se děje. Moc dobře vím, jak rychle se všechno může otočit. Tohle je grandslam, někdo se na něm cítí líp, někdo hůř. Stát se může všechno. Já už vím, jaké to je hrát ve druhém týdnu. Snad se ještě zlepším a zase do něj postoupím.“

Jak vám ladí spolupráce s wimbledonskou šampionkou Conchitou Martinezovou, která vám pomáhá v New Yorku?

„Jsou kamarádky s Rennae (Stubbsovou – trenérkou Plíškové, jež má na US Open komentátorské povinnosti), doporučila mi ji. A všechno funguje moc dobře. Potřebovala jsem trochu španělského drilu, tomu jsme se poslední dny věnovaly. Ona ráda hraje tenis, hodně tenisu. Využijeme každou minutku tréninku, co máme. Conchita i Rennae jsou navíc nesmírně pozitivní, takových lidí v Česku moc nemáme. Proto jsem si je vybrala.“