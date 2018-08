Nebude to 0:12? lekla se Kristýna Plíšková. A pak začala kousat

Říkáte si, co jste komu udělala, že máte takovou smůlu na los?

„Letos to není moc dobrý - čtyřikrát první kolo. Aspoň se mám příští rok kde zlepšovat. Jediný Wimbledon byl docela hratelný, jinak to bylo letos dost těžký. Někdy se to prostě tak sejde. Ten zdejší los byl asi úplně nejhorší. Na to že jsem se necítila úplně blbě, bylo tohle hodně přísný.“

Co vás napadlo po kanáru v prvním setu?

„Bála jsem se, že bude druhý vypadat stejně. Zvláště, když jsem i v něm prohrávala 0:3. Dvanáct nula jsem ještě nedostala. Ona hrála fakt dobře, nebylo kde brát. Nešel mi úplně servis a nebylo by to vlastně ani divný, kdyby to bylo 0:12. Ona se výborně hýbe a skoro nezkazí, porazila skoro všechny dobré hráčky. Trošku jsem pak změnila hru, začala chodit na síť a to psalo.“

Jak náročné bylo hrát v extrémním horku a vlhku?

„Počasí tady umí být takové, už jsem to tady párkrát zažila. Já tyhle podmínky nemám ráda. Světýlkem pro mě bylo, že je přede třetím setem v takových podmínkách deset minut pauza, ale tam jsem se bohužel nedostala. Podle mě je už moc v tomhle hrát. Viděla jsme lidi kolabovat na tribuně, a to seděli. Zvlášť chlapi to na pět setů nemají jednoduché.“

Má se v takovém počasí hrát tenis?

„Může. Chápu, že stopku na celý den nedají. Výhodou jsou tady večerní a pozdější zápasy.“