US Open: Vondroušová slaví první osmifinále, překvapila i Cibulková

Nejdříve v jednu hodinu v noci by měla do 3. kola nastoupit i Petra Kvitová, kterou čeká utkání proti Aryně Sabalenkové z Běloruska. ONLINE přenos můžete sledovat ZDE >>>

Bertensová přijela do New Yorku povzbuzená titulem v Cincinnati, kde si poradila se zástupem hvězd, a zprvu měla navrch i proti Vondroušové. Češka ale nenechala Nizozemku za stavu 4:5 dopodávat první set a tie-break získala poměrem 7:4.

Vondroušová hrála pestře a úspěšně zařazovala oblíbené zkrácení za síť. Ve druhé sadě vedla 2:0, ale pak vypadla z rytmu. V následujících sedmi gamech uhrála pouhé tři míče a do hry se znovu dostala až za stavu 0:1 ve třetím setu.

V šesté hře sice ztratila servis, ale stav 2:4 ji nezlomil a ve dvanácté hře podávala na vítězství. O triumfu nakonec rozhodla v dalším tie-breaku, v kterém získala sedm bodů v řadě (7:1) a za dvě hodiny a dvacet minut slavila postup.

„Je to úžasné. Bojovala jsem o každý míč, snažila se hrát svoji hru, být agresivní a jsem šťastná. Moc všem děkuji za podporu,“ řekla Vondroušová.

O první grandslamové osmifinále usilovala také Siniaková, ale v duelu nenasazených hráček s Curenkovou se jí vydařil jen úvod. Česká tenistka odskočila do vedení 4:1 a měla brejkbol na 5:1, ale do konce zápasu už nezískala jedinou hru. Přemožitelka světové dvojky Caroline Wozniacké vyhrála málo vídaných jedenáct gamů za sebou a českou tenistku vyřadila za 68 minut.

„I prvních pět gamů bylo hodně vyrovnaných. Ona potom změnila hru a hrála přesně, co na mě platilo. Trošku zpomalila, nehnala se do toho tolik a tak nějak se to otočilo...,“ řekla Siniaková. „Zkoušela jsem toho hodně. Nevím, jestli to tak vypadalo, ale bojovala jsem. Narazila jsem na zkušenější soupeřku, poradila si s tím líp.!

Siniaková v New Yorku nekončí a stále má o co hrát. Ve čtyřhře jsou s krajankou Barborou Krejčíkovou nejvýše nasazeným párem a budou útočit na třetí grandslamový titul v řadě. Siniaková se navíc může stát světovou deblovou jedničkou. „To se objevilo zničehonic a určitě to mám v hlavě,“ řekla tenistka.

Hrát bude v sobotu i turnajová pětka Petra Kvitová. Na stejném kurtu jako Vondroušová zahájí nejdříve v jednu hodinu po půlnoci večerní program duelem s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, jež před týdnem vyhrála turnaj v New Havenu.

Cibulková překvapila, dál jde i Federer

Slovenská tenistka Dominika Cibulková v 3. kole US Open překvapivě porazila 3:6, 6:3, 6:3 wimbledonskou vítězku a světovou čtyřku Angelique Kerberovou z Německa. Ze čtyř nejvýše nasazených hráček tak do osmifinále newyorského grandslamu prošla jen obhájkyně loňského titulu, trojka Sloane Stephensová z USA.

Po porážce Kerberové je zároveň jasné, že i čtvrtý letošní grandslam bude mít jinou vítězku. Předchozí turnaje „Velké čtyřky“ totiž vyhrály právě už vyřazené Simona Halepová (Roland Garros) a Caroline Wozniacká (Australian Open).

Cibulková v dosavadních dvou letošních zápasech s Kerberovou neuhrála ani set. Ve Flushing Meadows, kde Němka před dvěma lety triumfovala, však slovenská tenistka navázala na své slavné vítězství nad Kerberovou z finále Turnaje mistryň 2016. V osmifinále se 29. nasazená Cibulková utká s loňskou finalistkou Madison Keysovou z USA.

Bez větších problémů prošel do osmifinále pětinásobný šampion US Open Roger Federer, jenž za hodinu a tři čtvrtě zdolal bez ztráty servisu 6:4, 6:1, 7:5 nevyzpytatelného Nicka Kyrgiose z Austrálie. Ve 4. kole sedmatřicetiletého Švýcara čeká Australan John Millman, jenž je ve 29 letech v této fázi na grandslamu poprvé v kariéře.

Sobotní výsledky na US Open:

Muži:

Millman (Austr.) - Kukuškin (Kaz.) 6:4, 4:6, 6:1, 6:3,

Federer (2-Švýc.) - Kyrgios (30-Austr.) 6:4, 6:1, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (ČR) - Bertensová (13-Niz.) 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:1),

Curenková (Ukr.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:0,

Suárezová (30-Šp.) - Garciaová (6-Fr.) 5:7, 6:4, 7:6 (7:4),

Keysová (14-USA) - Kruničová (Srb.) 4:6, 6:1, 6:2,

Cibulková (29-SR) - Kerberová (4-Něm.) 3:6, 6:3, 6:3,

Ósakaová (20-Jap.) - Sasnovičová (Běl.) 6:0, 6:0.

Čtyřhra - 2. kolo:

Strýcová, Sestini Hlaváčková (3-ČR) - Olaruová, Chan Sin-jün (Čína) 6:1, 7:6 (7:5),

Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) - Aojamaová, Tuan Jing-jing (Jap./Čína) 3:7, 6:4, 7:5.