Jak se Vacek nepochopil se svým lídrem a nezaútočil na vítězství: Ještě ale bude šance

Že by zase konečně česká výhra na italském Giru? Mysleli si už mnozí fanoušci, když v závěrečných dvaceti kilometrech středeční etapy viděli parádně rozjetého Mathiase Vacka. Ten na čele pelotonu hravě zvládal navyšovat tempo a zdálo se, že má dostatek sil v tento den i vyhrát. Dokonce i jeho lídr Mads Pedersen mu prý do vysílačky zakřičel: Jeď, jeď jeď! Proč tak český mladík neučinil?

Je to radost pro diváky v Česku teď vedle hokejového šampionátu sledovat i cyklistické Giro d´Italia. Zatím v každé z etap byl totiž hodně vidět teprve dvaadvacetiletý Mathias Vacek.

Ačkoliv klasikářské jaro mu kvůli pádům nevyšlo, teď na své druhé Grand Tour v životě létá. Od třetí etapy veze bílý dres pro nejlepšího jezdce do 25 let, v celkovém pořadí je průběžně třetí. A hlavně měl zatím vždy velký podíl na výhře Madse Pedersena. Zejména pak na té středeční, jeho už třetí. Přitom to vypadalo, že v kopcích před dojezdovou Materou Dán odpadne.

„Náš plán byl jet na Madse. Profil vypadal, že nám zase bude sedět. Seděl, ale bylo to o něco těžší, než jsme si mysleli. Posledních 20 kilometrů se jelo dost tvrdé tempo a UAE Emirates zkoušeli dostat nás a všechny ostatní pod tlak. Ale byli jsme týmově silní a věděli, že můžeme vyhrát etapu,“ popisoval Vacek ve středu večer průběh etapy, kterou jeho tým nakonec vyhrál.

Mohl to však být třeba i on, kdo by se radoval z výhry. Pro českého cyklistu by to na podnicích Grand Tour byla jeho vůbec první.

S Pedersenem se nepochopili

„Posledních 700 metrů závěrečného kopce se jelo hodně rychle. Mads tam dost trpěl, ale řekl mi: Jeď, jeď, jeď! Tak jsem za to trochu vzal, ale myslel jsem si, že na tom je dobře, že chce ostatní ještě dostat pod tlak. Úplně jsme se nepochopili, protože v cíli mi řekl, že chtěl, abych zaútočil a jel sám. Ale, no…“ vyprávěl Vacek, jak si s Pedersenem, který očividně ve stoupání prožíval krizi, neporozuměli.

„Pak jsem dostal informaci od sportovních ředitelů, že Mads je trochu vzadu, že jsem ho ztratil, ale že tam v té skupině je. Takže jsem se rozhodl, že na vrcholu počkám a budu se snažit trochu zpomalit skupinu, i když tam byly nějaké nástupy. V posledním kilometru jsem viděl, že Mads je zpátky a že je na mém zadním kole. Takže jsem věděl, že pro něj dokážu zase udělat super lead-out a dovézt ho na 200 metrů, aby podal monstrózní spurt, jak jen to umí. Neskutečný výkon od něj, fakt si hrábnul hluboko. Jsem strašně rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ pokračoval český cyklista.

Tentokrát tak šance na jeho premiérové vítězství padla, ale věří v další. Už dřív totiž Pedersen avizoval, že se svému českému rozjížděči hodlá odvděčit. „Měl jsem zase super nohy, dokázali jsme plán dotáhnout do konce, což je paráda. A taky vím, že Mads mi to chce oplatit. Giro je ještě dlouhé, ještě přijdou pěkné etapy, takže věřím, že dokážu jednu vyhrát i já,“ řekl Vacek.