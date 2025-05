Tato sezona je haluz a zázrak, řekl olomoucký kouč Janotka. Chtěl mít úspěch jako Psotka

Co jste cítil po závěrečném hvizdu rozhodčího?

„Strašnou euforii, obrovskou radost sdílenou s týmem a celým realizákem, který odvádí skvělou práci. Pocit štěstí a zážitku je nepopsatelný, neuvěřitelný. Všichni si to zaslouží. Je haluz, že se nám to povedlo hned v první sezoně. V létě jsem si to vysnil, je za tím kus dřiny a práce. Kluci neskutečně dřeli už od letní přípravy, kdy hltali velké dávky. Nikdy jsme v náročnosti tréninkového procesu nepolevili. Teď se nám to vrátilo. Ne vždycky to platí, ale v této sezoně se to beze zbytku naplnilo. Před zápasem jsem na rozcvičce říkal starším hráčům, že jsem chtěl dokázat to, co trenér Psotka, který kdysi taky přišel z béčka k áčku a hned ho vytáhl do evropských pohárů. Ukázalo se, že nic není nemožné. Kluci se propsali do historie klubu. Byli motivováni tím, že můžou dokázat něco obrovského.“

Jak se vám povedlo favorita tak rychle rozložit?

„První poločas byl úplně snový, ustřelený z hlediska skóre. Pro Spartu to byl šok. Pro koho by nebyl…Chtěli jsme hrát jednoduše, zaměstnávat obrannou trojku soupeře. Záměr se nám dařil. Úvodní gól nás nakopl. V poločase jsme si řekli, že musíme být plně koncentrovaní hlavně na dlouhé auty, ze kterých si soupeř vypracoval šance. V průběhu druhého poločasu jsme nepřipustili žádné drama, jen mírnou komplikaci v podobě penalty. Momentů, kdy jsme museli vyloženě trnout, moc nebylo. Měli jsme luxusní náskok.“

Koho pochválíte kromě hrdiny Filipa Zorvana?

„Jsem strašně rád, že dal gól Matěj Mikulenka a měl na kopačkách další dva. Strašně jsem mu to přál. Je to náš útočník z nouze, pral se s tím neskutečně. Absolutorium zaslouží všichni. Pohárem jsme projeli, vítězství je zasloužené a ve správných rukách. Dokázali jsme vyřadit první, třetí a čtvrtý tým tabulky. Měli jsme strašně těžký los. Určitě jsme nebyli favorit a stejně jsme to dotáhli do vítězného konce. Tohle nikdo nečekal. Předčilo to naše očekávání. Když si vzpomenu, s jakými zraněními jsme se potýkali a jak jsme je museli zalepit, tahle sezona je zázrak a nad plán. Splněný sen.“

Klíčový záložník Zorvan dal dva brilantní góly. Myslíte, že ten druhý chtěl přesně takhle trefit anebo šlo původně o centr do vápna?

„Hráč musí vždycky říct, že to chtěl. (úsměv) Jednou jsem řekl, že jsem něco nechtěl a od trenéra Petržely jsem dostal strašnou bídu. Od té doby vím, že hráči musí říkat, že to bylo chtěné…První gól trefil krásně. Zorvy potvrzuje celou sezonu nadstandardní kvalitu. Nebojí se zodpovědnosti, bere na sebe tíhu okamžiku. Je to rozdílový hráč. Teď ho potřebujeme opít a prodloužit smlouvu.“

Na hřišti byl po konci utkání o berlích také zraněný útočník Jan Kliment, hlavní eso Sigmy. Patří tento triumf i jemu?

„Ano. Klímič má v týmu nezpochybnitelnou roli a zásluhu na tom úspěchu.“

Bude tento tým stačit na Evropu? Na podzim vás v ní čeká minimálně osm zápasů…

„Nemám růžové brýle. Vím, že potřebujeme na některých věcech zapracovat a být lepší. Pro evropské poháry samozřejmě budeme potřebovat širší a kvalitní kádr. Nespíme, systematicky na doplnění pracujeme. Hodně hráčům končí smlouva, v nejbližší možné době to budeme řešit. Budou nás čekat tři soutěže, mančaft musí být konkurenceschopný. Doufám, že do neděle všechny kluky posbírám. (úsměv) Atmosféra byla neuvěřitelná, fantastická, Fanoušci zaslouží obrovské ocenění, jak hráče podporovali. Byli naším fantastickým hnacím motorem. Sparťany jsem ani moc neslyšel a nevnímal. Slyšel jsem ty naše.“