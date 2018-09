Kvitová a špatné grandslamy. Když se trápí, nevidí cestu ven, říká kouč

Ten kontrast nemůže být křiklavější. 4:4 a 42:8 – takové je letošní skóre Petry Kvitové při zápasech na grandslamech a mimo ně. Úspěšnost padesát procent proti jednadevadesáti. Uzlíček nervů versus tenisová lvice. Vnitřní boj, který se sebou Petra Kvitová na nejdůležitějších akcích svádí, pozoruje z první řady její trenér Jiří Vaněk. Ani jemu nebylo po krachu s Arynou Sabalenkovou do smíchu.



Kvitová dohrála ve 3. kole US Open. Nešlo jí podání, spáchala 10 dvojchyb. Pokazila při svém servisu klíčový game zápasu za stavu 5:5 v úvodní sadě. Jaké další příčiny porážky vidíte?

„Myslím, že Péťa už je z celé sezony unavená. V New Havenu jsme skrečovali kvůli ramenu, celý její pohybový aparát stávkuje. Při druhém servisu se nemůže dostatečně prohnout, možná z toho pramenilo hodně dvojchyb. Ale nejvíc jí chyběla víra v samu sebe. Byla připravená na to, že je Sabalenková ve formě a bude hrát vabank. Pokazila koncovku prvního setu, soupeřka se chytla, ve druhém setu už hrála jak stroj, všechno pozabíjela. A Péťa podlehla tlaku.“



Od něhož jí na běžných turnajích můžete ulevit, když si vás zavolá na lavičku.

„Na grandslamech mi v jejím projevu chybí klid. Jí pomůže, že k ní na normálních turnajích můžu během zápasu přijít, uklidnit ji. Je hodně cílevědomá, naloží si na sebe tlak, a když se chvilku utkání nedaří, začne se tím trápit a nevidí cestu ven. Když jí řeknete, aby byla v pohodě, že jí dá soupeřka šanci, uklidní se. Nejdůležitější je, aby zachovala chladnou hlavu.“

V sezoně má Kvitová odehráno 58 zápasů. Už jí dochází energie?

„Po Wimbledonu, kde cítila na sebe tlak a slyšela, že by měla vyhrát, přijela do Montrealu a padlo to na ni. Zápas se Serenou v Cincinnati ji vyhecoval, vyhrála a nesla se na vlně. A tady… Zase jsme u těch grandslamů. První dvě kola zvládla výborně, pak bohužel potkala hráčku, která hraje skvěle. Podívejte se na Sabalenkovou. Má ramena jak plavec a po každém zápase tady jde ještě hodinu trénovat.“



Ve skvělé sezoně s pěti tituly zvládla Kvitová jen čtyři vyhrané zápasy na grandslamu. Lámete si s tím hodně hlavu?

„Přijede na normální turnaj, neřeší ho a v pohodě si odehraje svoje. Na grandslamu si taková hráčka, taková šampionka se dvěma vyhranými Wimbledony, dává jen ty nejvyšší cíle. Pravděpodobně to ji nejvíc svazuje. Když se prokouše prvními koly, začne si věřit a stává se z ní Petra Kvitová, kterou všichni známe a která na normálních turnajích míče pozabíjí. Na grandslamech nedokáže formu prodat. Přitom celou sezonu hraje dobrý standard, nestává se jí jako dřív, že by zápas vyházela. V tom se strašně zlepšila.“



Poznáte na Kvitové, že je při grandslamech nesvá?

„Sedlo to na ni ve Wimbledonu, který je pro ni specifický. Ale tady to bylo super. Zvládla oba první zápasy dobře. Pak potkala hráčku, která je fakt ve velké formě. Mít větší štěstí na los, mohla postoupit a zase by si věřila víc. Ale to jsou kdyby, na ty se nehraje.“



Otázka za milion: co se dá ještě změnit, aby se grandslamy vedly líp. Co můžete udělat víc?

„Snažíme se víc simulovat tréninky tak, aby byla pod tlakem. Naložit to na ni, aby byla schopná pracovat pod tlakem. Kluci jsou zvyklí, že soupeř servíruje, střílí esa, nekazí a dostanou jednu šanci za set. Holky pořád doufají, že jim soupeřka pomůže svými chybami. Budeme zkoušet předělat tohle myšlení. A možná sáhneme do programu, nebudeme hrát turnaje týden před grandslamem, aby si tělo odpočalo a bylo zdravé. S tím, co si sama na sebe naloží před zápasem, my nic nezmůžeme.“



S tím může pomoci Radek Šefčík, její mentální kouč, který jí po Wimbledonu vytknul, že by mohla na hlavě pracovat víc. A prý se tak i stalo.

„Nechci chodit do hloubky. Já s ním řeším určité věci, Péťa taky.“



I po téhle stránce se snažíte udělat maximum.

„Jasně. Péťa je v tomhle poctivá, snaží se. Ale v určitých fázích člověk hlavě neporučí. To si můžete říkat donekonečna. Mně taky trenéři říkali, že když mám brejkbol, musím do výměny jít, urazit ji. Jenže vám zatuhnou ruce, nohy. Máte je jak z betonu a zkazíte. Já si spíš myslím, že musí přijmout, dostat do hlavy, že grandslam je stejný turnaj se stejnými soupeřkami jako všude jinde. A když je porážím jinde, proč bych je neměla porážet na grandslamech? Ale nehledejme v tom žádnou vědu. Teď byla super sezona na normálních turnajích, může přijít jiná, kdy zahraje dobře na grandslamech. A hlavně, což Petře pořád opakuju: už vyhrála dva Wimbledony! Kdyby letos hrála na všech grandslamech finále, stejně nikoho nezajímá. Počítají se jen vítězství a je jedno, jestli vypadnete ve třetím kole nebo ve finále.“

Češky s nejvíce vyhranými zápasy na grandslamech v roce 2018: 1. Karolína Plíšková 13 2. Barbora Strýcová 10 3. Kateřina Siniaková 7 4. Lucie Šafářová 6 5. Petra Kvitová 4 Markéta Vondroušová 4 7. Denisa Allertová 3 8. Karolína Muchová 2 * Počet vyhraných zápasů k neděli 2. září 2018

Říká se, že jak hráč stárne, připouští si tlak víc, protože se mu kariéra krátí. Máte podobnou zkušenost?

„Já už měl ve čtyřiadvaceti děti, spíš jsem řešil, abych uživil rodinu. Byl jsem pod trochu jiným tlakem než Péťa. Ani ona v tom není sama, nejlepší prožívají to samé. Mluvil jsem tady s kamarádkou Halepové a ta říkala, jak je Simona šťastná, že už má letos po grandslamech a uleví si od tlaku. Vidíte i na ostatních hvězdách, že se v prvních kolech trápí. Která se tím protrápí, zvedne se. A od osmifinále či čtvrtfinále už je těžké ji porazit. Já pořád doufám, že to jde v případě Péti nahoru. Na US Open to bylo letos ze všech grandslamů nejlepší. Doufejme, že příští rok to bude zase o krůček lepší.“



Omezíte v příštím roce program, aby byla Kvitová čerstvější?

„Loňskou sezonu končila dvacátá devátá na žebříčku, potřebovala zprvu nahrát zápasy. A těch bylo nakonec moře, jak se jí dařilo. A to některé turnaje ještě na poslední chvíli odhlašovala. Ano, turnajů budeme ubírat, aby měla víc času na přípravu i odpočinek. Chtělo by to s sebou i víc vozit fyzioterapeuta. Tělo je základ.“



Nová generace svalnatých holek okolo dvaceti let, kterou reprezentuje třeba Sabalenková, se hlásí o slovo. Může to mít příští rok Petra zase o něco těžší?

„Může. Pétě bylo taky jednadvacet. Když vyhrála poprvé Wimbledon, lidi koukali, jak to tam metla, zabíjela míče. Teď přicházejí jiné, na to se člověk musí připravit. Ale podívejte se na chlapy. Tam třicátníci díky zkušenostem mladý skoro k ničemu nepustí. Jen se musíte obrnit, nepanikařit. Když soupeřka jeden set ustřílí, musíte v sobě mít pořád vnitřní víru. Díky ní je třeba Serena Serenou. Pevně věřím tomu, že Péťa zase může používat svoji vyzrálost a na grandslamu se ještě zvládne prosadit.“



Bavíte se o tom, jak dlouho by ještě chtěla hrát?

„Moc ne. Vím, že má před sebou vidinu olympiády v Tokiu 2020, tam chce být.“



Jak těžký bude dojezd letošní sezony?

„Už zbývají jen tři turnaje a Fed Cup. Pevně věřím, že Turnaj mistryň udělá. Má před sebou Wu-chan, kde už dvakrát vyhrála, a Peking. V Asii hraje dobře. Teď si dáme volno a připravíme se na zbytek sezony. Turnaj mistryň je za odměnu, v hale hraje vždycky dobře. S hráčkami top 10 má letos neskutečnou bilanci (7:1), třeba se jí to tam povede. Když ne, nic se neděje, přijde další sezona.“