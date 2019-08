Los US Open: Kvitová i Plíšková odstartují proti hráčkám z kvalifikace | iSport.cz

Muži: Djokovič (1-Srb.) - Carballés (Šp.), Querrey (USA) - Londero (Arg.), Kudla (USA) - Tipsarevič (Srb.), Darcis (Belg.) - Lajovič (27-Srb.), Wawrinka (23-Švýc.) - hráč z kvalifikace, Hurkacz (Pol.) - Chardy (Fr.), Djere - Kecmanovič (oba Srb.), Svajda (USA) - Anderson (16-JAR), Fognini (11-It.) - Opelka (USA), hráč z kvalifikace - Munar (Šp.), BERDYCH (ČR) - hráč z kvalifikace, Fucsovics (Maď.) - Basilašvili (17-Gruz.), Fritz (26-USA) - F. López (Šp.), Nišioka (Jap.) - Giron (USA), hráč z kvalifikace - Dellien (Bol.), Medveděv (5-Rus.) - Gunneswaran (Indie), Federer (3-Švýc.) - hráč z kvalifikace, hráč z kvalifikace - Džumhur (Bosna), Mannarino (Fr.) - Evans (Brit.), Kohlschreiber (Něm.) - Pouille (25-Fr.), Pella (19-Arg.) - Carreňo (Šp.), Berankis (Lit.) - hráč z kvalifikace, hráč z kvalifikace - Norrie (Brit.), Moutet (Fr.) - Goffin (15-Belg.), Čorič (12-Chorv,) - hráč z kvalifikace Seppi (It.) - Dimitrov (Bul.), Sock (USA) - Cuevas (Urug.), Jarry (Chile) - Raonic (21-Kan.), Garin (31-Chile) - Eubanks (USA), Herbert (Fr.) - De Minaur (Austr.), Monteiro (Braz.) - Klahn (USA), Nišikori (7-Jap.) - hráč z kvalifikace, Tsitsipas (8-Řec.) - Rubljov (Rus.), Fratangelo (USA) - Simon (Fr.), Hoang (Fr.) - Mayer (Arg.), Johnson (USA) - Kyrgios (28-Austr.), Berrettini (24-It.) - Gasquet (Fr.), J. Sousa (Port.) - Thompson (Austr.), Popyrin (Austr.) - Delbonis (Arg.), Kukuškin (Kaz.) - Bautista (10-Šp.), Monfils (13-Šp.) - Ramos (Šp.), Humbert (Fr.) - Copil (Rum.), Laaksonen (Švýc.) - Cecchinato (It.) Shapovalov (Kan.) - Auger-Aliassime (18-Kan.), Edmund (30-Brit.) - Andújar (Šp.), Sonego (It.) - Granollers (Šp.), Bublik (Kaz.) - hráč z kvalifikace, Thiem (4-Rak.) - Fabbiano (It.), A. Zverev (6-Něm.) - Albot (Mold.), Karlovič (Chorv.) - Tiafoe (USA), Kovalík (SR) - Bedene (Slovin.), Schnur (Kan.) - Paire (29-Fr.), Schwartzman (20-Arg.) - Haase (Niz.), Harris (JAR) - hráč z kvalifikace, Tsonga (Fr.) - Sandgren (USA), Pospisil (Kan.) - Chačanov (9-Rus.), Isner (14-USA) - hráč z kvalifikace, Struff (Něm.) - Ruud (Nor.), Krajinovič (Srb.) - Stebe (Něm.), Kližan (SR) - Čilič (22-Chorv.), Verdasco (32-Šp.) - hráč z kvalifikace, hráč z kvalifikace - Escobedo (USA), Kokkinakis (Austr.) - hráč z kvalifikace, Nadal (2-Šp.) - Millman (Austr.). Ženy: Ósakaová (1-Jap.) - Blinkovová (Rus.), Sharmaová (Austr.) - Linetteová (Pol.), Potapovová (Rus.) - Gauffová (USA), hráčka z kvalifikace - Suárezová (28-Šp.), Kontaveitová (21-Est.) - Sorribesová (Šp.), BOUZKOVÁ (ČR) - Tomljanovicová (Austr.), Cornetová (Fr.) - Pegulaová (USA), Minellaová (Luc.) - Bencicová (13-Švýc.), Sabalenková (9-Běl.) - Azarenková (Běl.), Putincevová (Kaz.) - Brengleová (USA), Kanepiová (Est.) - Mariaová (Něm.), hráčka z kvalifikace - Vekičová (23-Chorv.), Görgesová (26-Něm.) - Vichljancevová (Rus.), Di Lorenzová (USA) - Kuděrmětovová (Rus.), Parmentierová (Fr.) - Pavljučenkovová (Rus.), Bertensová (7-Niz.) - hráčka z kvalifikace, Halepová (4-Rum.) - hráčka z kvalifikace, hráčka z kvalifikace - Kozlovová (Ukr.), SINIAKOVÁ (ČR) - Cirsteaová (Rum.), STRÝCOVÁ (31-ČR) - Bolsovová (Šp.), Wozniacká (19-Dán.) - Wang Ja-fan (Čína), Collinsová (USA) - Hercogová (Slovin.), Curenková (Ukr.) - Barthelová (Něm.), Volynetsová (USA) - Andreescuová (15-Kan.), Stephensová (11-USA) - hráčka z kvalifikace, Ahnová (USA) - Kuzněcovová (Rus.), Kruničová (Srb.) - Ostapenková (Lot.), Riskeová (USA) - Muguruzaová (24-Šp.), Mertensová (25-Belg.) - Teichmannová (Švýc.), KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ (ČR) - Parryová (Fr.), Petkovicová (Něm.) - Buzarnescuová (Rum.), KVITOVÁ (6-ČR) - hráčka z kvalifikace, Svitolinová (5-Ukr.) - Osuigweová (USA), Čeng Saj-saj (Čína) - V. Williamsová (USA), Puigová (Portor.) - Petersonová (Švéd.), Niculescuová (Rum.) - Jastremská (32-Ukr.), Keninová (20-USA) - Vandewegheová (USA), Čang Šuaj (Čína) - Siegemundová (Něm.), Ču Lin (Čína) - hráčka z kvalifikace, Doiová (Jap.) - Keysová (10-USA), Kontaová (16-Brit.) - Kasatkinová (Rus.), Gasparjanová (Rus.) - hráčka z kvalifikace, Alexandrovová (Rus.) - Stosurová (Austr.), VONDROUŠOVÁ (17-ČR) - Golubicová (Švýc.), Garciaová (27-Fr.) - Džabúrová (Tun.), Sasnovičová (Běl.) - Bradyová (USA), hráčka z kvalifikace - Peraová (USA), KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (3-ČR) - hráčka z kvalifikace, S. Williamsová (8-USA) - Šarapovová (Rus.), McNallyová (USA) - Bacsinszká (Švýc.), MUCHOVÁ (ČR) - hráčka z kvalifikace, hráčka z kvalifikace - Sie Šu-wej (29-Tchaj-wan), Martičová (22-Chorv.) - Zidanšeková (Slovin.), hráčka z kvalifikace - hráčka z kvalifikace, Jorovičová (Srb.) - Šwiateková (Pol.), Bouchardová (Kan.) - Sevastovová (12-Lot.), Kerberová (14-Něm.) - Mladenovicová (Fr.), Ferrová (Fr.) - Gavrilovová (Austr.), Kužmová (SR) - Van Uytvancková (Belg.), hráčka z kvalifikace - Wang Čchiang (18-Čína), Sakkariová (30-Řec.) - Giorgiová (It.), hráčka z kvalifikace - hráčka z kvalifikace, Davisová (USA) - hráčka z kvalifikace, Bartyová (2-Austr.) - Dijasová (Kaz.).