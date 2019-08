Vondroušová se odhlásila z US Open, tři Češi slaví v kvalifikaci | iSport.cz

Markéta Vondroušová se vrátila do Prahy po finále French Open • Daniel Černovský (Blesk)

Finalistka letošního Roland Garros Markéta Vondroušová se odhlásila z US Open. Česká tenistka vynechá závěrečný grandslam sezony kvůli přetrvávajícím problémům se zápěstím. Denisa Allertová a Tereza Martincová rozšíří početnou kolonii českých tenistek v hlavní soutěži US Open na devět. Obě dnes v kvalifikaci v New Yorku zvládly i poslední třetí krok a vybojovaly postup. Martincová otočila duel se Slovenkou Kristínou Kučovou a vyhrála 4:6, 6:2, 6:2, Allertová porazila Australanku Priscillu Honovou 6:3, 7:5. Postupuje také Jiří Veselý.