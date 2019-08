Siniaková vstala z mrtvých. Po skvělém obratu je v New Yorku v semifinále | iSport.cz

Tenistka Kateřina Siniaková otočila na turnaji v New Yorku téměř ztracený zápas s domácí Američankou Bernardou Peraovou a po výhře 4:6, 7:6, 6:3 postoupila do semifinále. Pátá nasazená Češka odvrátila v tie-breaku druhého setu dva mečboly a v generálce na US Open se střetne o finále s Polkou Magdou Linetteovou, jež ve čtvrtfinále porazila v dalším třísetovém zápase 6:7, 6:4, 7:6 Karolínu Muchovou.