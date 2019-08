US Open 2019: Cocománie, boj Plíškové o trůn i ruský Medvěd | iSport.cz

New York nikdy nespí. A příštích čtrnáct dnů bude o důvod víc nezamhouřit v Big Apple oko. Město na řece Hudson rozvibrují tenisové údery dalšího vydání grandslamového US Open. • FOTO: Koláž iSport.cz New York nikdy nespí. A příštích čtrnáct dnů bude o důvod víc nezamhouřit v Big Apple oko. Město na řece Hudson rozvibrují tenisové údery dalšího vydání grandslamového US Open. Fandit se bude různým generacím, patnáctileté hvězdičce Cori „Coco“ Gauffové i o čtvrt století starší Sereně Williamsové. Pozor je třeba si dát na výsadek z Kanady a také na Karolínu Plíškovou, jež může betonovou džungli ve Flushing Meadows opouštět jako světová jednička.

Plíšková zpět na trůn? V rozmezí pouhých tří set bodů se v žebříčku tísní elitní trojka Naomi Ósakaová, Ashleigh Bartyová a Karolína Plíšková. Vedoucí Japonka obhajuje loňský titul, to znamená 2000 bodů. Při současné formě (bilance 5:4 z posledních zápasů) a problémech s poraněným kolenem nejsou její vyhlídky ve Flushing Meadows extra zářivé. Plíšková musí zaštítit 430 bodů za loňské čtvrtfinále v New Yorku, Bartyová prohrála loni právě s českou sokyní o kolo dřív (240 bodů). Existuje tedy velká šance, že se jedna z této dvojice vrátí zpět na první příčku. Ta už Plíškové v roce 2017 patřila na 8 týdnů. INSIDER PŘED US OPEN: Kdo ohrozí krále Djokera? Plíšková může Ósakaovou sesadit z trůnu

Medvěd černým koněm Když Rus Daniil Medveděv vyhrál v Cincinnati svůj první turnaj série Masters, neměl ani sílu slavit. 18 zápasů ve 20 dnech, jeden titul a dvě finále, to byla porce, kterou měl v nohách. Nikdo neprožil lepší léto na amerických betonech než tenhle třiadvacetiletý bohatýr, který je s letošními 44 výhrami nejúspěšnějším borcem ze všech. Před US Open našel své jméno na pátém místě světového žebříčku, vzestup ke hvězdám by teď rád potvrdil i na grandslamu. Na turnajích velké čtyřky ještě neprošel přes 4. kolo, to ale může hráč s neortodoxním stylem, jenž už letos dokázal dvakrát porazit i Novaka Djokoviče, rychle změnit. Rodák z Moskvy přezdívaný Medvěd vyrostl do výšky 198 centimetrů, přesto není považovaný za excelentního servismana. Povahou je spíš vyťukávač, jeho největší zbraní je bekhend po lajně. Daniil Medveděv je s 44 výhrami nejúspěšnější tenista sezony. • Foto profimedia.cz

Gauffová se vrací Nebylo síly, která by Američany zastavila v jejich touze vidět patnáctiletou senzaci Cori „Coco“ Gauffovou na domácím grandslamu. A tak vedení USTA ignorovalo pravidlo WTA, že tenistky tohoto věku mohou dostat jen tři volné karty za sezonu a přizvalo alo 141. tenistku žebříčku přímo do hlavní soutěže. Gauffová pobláznila tenisový svět začátkem července při Wimbledonu, kde jako nejmladší hráčka v dějinách prošla a z kvalifikace, následně vyřadila i svůj idol Venus s Williamsovou a zastavila se až a v osmifinále na pozdější šampionce Simoně Halepové. V Londýně nastupovala Gauffová opakovaně na centrálním dvorci, její zápasy patřily k nejsledovanějším. A dá se čekat, že doma v Americe propukne „Cocománie“ na ještě větší obrátky. Ve 3. kole by mohla mladice narazit na obhájkyni Ósakaovou. Ve 3. kole by mohla mladice Coco Gauffová narazit na obhájkyni titulu Ósakaovou. • Foto Profimedia.cz

Po roce v nové roli Co všechno se během roku semele? S nostalgií mohou vzpomínat na US Open 2018 dvě české mladice Karolína Muchová s Marií Bouzkovou. Tehdy si jako málo známé kvalifikantky vybojovaly ve Flushing Meadows právo účasti na prvním grandslamu kariéry. Muchové patřilo 202. místo v žebříčku, Bouzková figurovala jen o 32 příček výš. Letos o Velikonocích už se sešly v českém fedcupovém výběru, což podtrhávalo jejich vehementní vzestup. Bouzková nedávno upoutala maršem do semifinále velkého turnaje v Torontu, Muchová zazářila především coby čtvrtfinalistka Wimbledonu. Po roce jim patří 55. respektive 47. místo na světě a v New Yorku hodlají postoupit v kariérách zase o něco dál. Karolína Muchová je před blížícím se US Open v dobré formě • Foto Reuters

Dočká se Serena rekordu? Tři prohraná grandslamová finále za sebou, žádný titul už víc než dva a půl roku. Comeback Sereny Williamsové po narození dcery Olympie drhne víc, než se čekalo. Za měsíc osmatřicetiletá Američanka je v posledních kolech turnajů zranitelnější než kdy dřív. Už měla tři šance uchvátit 24. grandslamový titul a vyrovnat absolutní rekord Australanky Margaret Courtové, pokaždé ale překvapivě selhala včetně loňského skandálu při finále US Open s Naomi Ósakaovou. Ten končil jejím hysterickým výlevem, trestným fiftýnem a následnou pokutou 17 000 dolarů za hádku s hlavním sudím Carlosem Ramosem. Vedení turnaje už oznámilo, že letos uznávaný Portugalec nebude dozorovat zápasy Sereny ani její sestry Venus. „Chceme, aby byla pozornost upřena na sportovce, ne na rozhodčí,“ prohlásila funkcionářka USTA Stacey Allasterová. Serena, v Americe nekriticky zbožňovaná legenda, se dá zase do práce, aby svůj cíl splnila a vyrovnala rekord Courtové. V poslední době nahrála dost zápasů, hovoří o tom, že je zpět v bývalé formě. Udělá konečně finální krok? Turnaj pro ni začne zostra, už v úvodním kole narazí na Marii Šarapovovou. Comeback Sereny Williamsové po narození dcery Olympie drhne víc, než se čekalo. • Foto profimedia.cz