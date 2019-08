US Open 2019 | Berdych padl s 394. hráčem světa, Plíšková i Muchová Slaví | iSport.cz

Levou rukou hrající Veselý prošel do soutěže z kvalifikace a blízko výhře se ocitl ve čtvrtém setu. Za stavu 5:4 podával na vítězství, dostal se ze stavu 15:40 na shodu, ale vzápětí udělal dvě dvojchyby a připravil se o šanci zápas dokončit.

Duel mohl skončit po třech hodinách a deseti minutách, ale hrál se ještě hodinu a pět minut. Veselý ve čtvrté sadě ztratil tie-break a v pátém rozhodla sedmá hra, v které přišel o podání. Odvrátil pak tři mečboly, ale při čtvrtém dal Litevec eso.

Třiatřicetiletý Berdych se v prvním setu na rychlou hru o patnáct let mladšího soupeře nechytal. Za dvanáct minut prohrával 0:4 a set už nezachránil. Ve druhé sadě se ale dostal do hry, razantním forhendem jako kdysi soupeře zatlačil a dvakrát mu vzal servis. Třetí a čtvrtý set rozhodla vždy koncovka, Berdych v ní shodně za stavu 4:5 ztratil podání a vypadl v 1. kole jako ve Wimbledonu.

"Zápas nemá vůbec cenu rozebírat," podotkl Berdych. Nemohl totiž kvůli zdravotním problémům hrát, jak by si představoval. "Podobnou situaci jsem zažil v Indian Wells, kdy byl zápas v podobných větrných a relativně chladnějších podmínkách. A dopadlo to stejně. To se pak nedá hrát, když vás i takové maličkosti tak moc ovlivní," řekl Berdych.

Na grandslamech Berdych vypadl dvakrát za sebou už v 1. kole podruhé v kariéře. Poprvé se mu to stalo před 15 lety na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Před startem US Open Berdych řekl, že v sobě našel nový impulz, a snaží se o třetí návrat v sezoně. Po nadějném úvodu roku ho ze hry znovu vyřadily problémy se zády a kyčlí a často nehrál. Po sezoně se bude rozhodovat, jestli neukončí kariéru.

Plíšková bojovala s Martincovou 90 minut

Turnajová trojka Plíšková, jedna z favoritek turnaje, se v duelu s kvalifikantkou Martincovou trápila. Šestkrát ztratila servis, udělala 32 chyb, ale dokázala nasázet 35 vítězných míčů.

Plíšková začala svůj oblíbený turnaj na kurtu Louise Armstronga špatně na servisu. V první sadě vyhrála až své čtvrté podání a v tie-breaku set získala poměrem 8:6. Ve druhém setu sice vedla 3:0, ale v páté hře škobrtla a spadla. Hráčka z kvalifikace Martincová hrála odvážně, tlačila se hodně do bekhendu finalistky US Open z roku 2016, skóre otočila a vedla 5:4.

V tie-breaku ale byla opět pevnější Plíšková, vyhrála ho 7:3 a zápas uzavřela po hodině a půl. "Bylo obtížné hrát s Terezou. Nikdy jsme se nepotkaly a navíc to bylo v nervózním prvním kole. Ona hrála dobře, bylo vidět, že je rozehraná z kvalifikace, a odehrála slušný zápas," pochválila Plíšková soupeřku.

"Já jsem nebyla nadšená, že jsem si v úvodu prohrála třikrát servis, to se už nesmí stát. Ale jsem ráda, že jsem našla cestu, jak vyhrát. To je pozitivní a z toho se musím odrazit," řekla Plíšková. Její další soupeřkou bude znovu hráčka z kvalifikace, tentokrát bude čelit grandslamové debutantce Mariam Bolkvadzeové z Gruzie.

Muchová rozhodla první set brejkem na 4:3, za stavu 5:3 soupeřka odvrátila esem setbol, ale Češka o game později při svém podání uspěla. Ve druhé sadě Muchová ztrácela 2:4, ale ve zbylých gamech povolila soupeřce jen čtyři body. Ve druhém kole bude čelit nepříjemnému stylu tchajwanské hráčky Sie Šu-wej.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Berankis (Lit.) - Veselý (ČR) 4:6, 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4), 6:4

Federer (3-Švýc.) - Nagal (Ind.) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4

Čorič (12-Chorv.) - Donskoj (Rus.) 7:6 (9:7), 6:3, 6:0

Goffin (15-Belg.) - Moutet (Fr.) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0

Carreňo-Busta (Šp.) - Pella (19-Arg.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

Wawrinka (23-Švýc.) - Sinner (It.) 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Poulle (25-Fr.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

López (Šp.) - Fritz (26-USA) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Majchrzak (Pol.) - Jarry (Chile) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 1:6, 6:4

Nišioka (Jap.) - Giron (USA) 3:6, 6:4, 6:4, 6:4

Cuevas (Urug.) - Sock (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (7:5)

Chardy (Fr.) - Hurkacz (Pol.) 3:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4

Džumhur (Bosna) - Benchetrit (Fr.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:0

Köpfer (Něm.) - Munar (Šp.) 6:4, 7:6 (7:2), 5:7, 7:5

Barrere (Fr.) - Norrie (Brit.) 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

Lorenzi (It.) - Svajda (USA) 3:7, 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:2

Dimitrov (Bul.) - Seppi (It.) 6:1, 6:7 (2:7), 6:4, 6:3

Londero (Arg.) - Querrey (USA) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 7:5,

Brooksby (USA) - Berdych (ČR) 6:1, 2:6, 6:4, 6:4.

Nišikori (7-Jap.) - Trungelliti (Arg.) 6:1, 4:1 skreč

Lajovič (27-Srb.) - Darcis (Belg.) 7:5, 6:3, 6:3

Klahn (USA) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:2, 6:3

Medveděv (5-Rus.) - Gunnesvaran (Ind.) 6:4, 6:1, 6:2

Basilašvili (17-Gruz.) - Fucsovics (Maď.) 3:6, 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

Garín (31-Chile) - Eubanks (USA) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

Kudla (USA) - Tipsarevič (Srb.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:1

Djokovič (1-Srb.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:1, 6:4

De Minaur (Austr.) - Herbert (Fr.) 6:4, 6:2, 6:7 (6:8), 7:5

Evans (Brit.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:3, 2:6, 6:3

Kecmanovič - Djere (oba Srb.) 6:2, 6:1, 7:5

Opelka (USA) - Fognini (11-It.) 6:3, 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

Dellien (Bol.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:4, 2:6, 2:3 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Martincová (ČR) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

Sevastovová (12-Lot.) - Bouchardová (Kan.) 6:3, 6:3

Džabúrová (Tun.) - Garciaová (27-Fr.) 7:6 (10:8), 6:2

Petersonová (Švéd.) - Puigová (Portor.) 6:3, 6:3

Bogdanová (Rum.) - Dartová (Bart.) 6:3, 6:1

Kontaová (16-Brit.) - Kasatkinová (Rus.) 6:1, 4:6, 6:2

Martičová (22-Chorv.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:4, 4:6, 6:1

Bolkvadzeová (Gruz.) - Peraová (USA) 6:3, 5:7, 6:4

Alexandrovová (Rus.) - Stosurová (Austr.) 6:1, 6:3

Bartyová (2-Austr.) - Dijasová (Kaz.) 1:6, 6:3, 6:2

Mladenovicová (Fr.) - Kerberová (14-Něm.) 7:5, 0:6, 6:4

Jastremská (32-Ukr.) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 1:6, 6:2

Gasparjanová (Rus.) - Honová (Austr.) 7:6 (7:4), 6:4

Ferrová (Fr.) - Gavrilovová (Austr.) 6:3, 6:4

Davisová (USA) - Larssonová (Švéd.) 7:5, 6:2.

Muchová (ČR) - Rybakinová (Kaz.) 6:4, 6:4

Sie Šu-wej (29-Tchaj-wan) - Čepelová (SR) 6:4, 5:7, 6:3

Sasnovičová (Běl.) - Bradyová (USA) 6:1, 4:6, 6:0

Šwiateková (Pol.) - Jorovičová (Srb.) 6:0, 6:1

Van Uytvancková (Belg.) - Kužmová (SR) 6:4, 6:4

V. Williamsová (USA) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:1, 6:0

Sakkariová (30-Řec.) - Giorgiová (It.) 6:1, 6:0

Svitolinová (5-Ukr.) - Osuigweová (USA) 6:1, 7:5

S. Williamsová (8-USA) - Šarapovová (Rus.) 6:1, 6:1

Keysová (10-USA) - Doiová (Jap.) 7:5, 6:0

Čchiang Wang (18-Čína) - Dolehideová (USA) 6:4, 6:4

Šuaj Čang (33-Čína) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:1

Siegemundová (Něm.) - Frechová (Pol.) 5:7, 6:3, 6:4

Keninová - Vandewegheová (obě USA) 7:6 (7:4), 6:3

Lin Ču - Sin-jü Wang (obě Čína) 6:3, 6:4

McNallyová (USA) - Bacsinszká (Švýc.) 6:4, 6:1.