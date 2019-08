US Open | Karolína Plíšková umravnila drzého fanouška: Drž hubu! Pak vydupala postup | iSport.cz

Nepřemýšlela jste, že byste hlavní rozhodčí požádala, aby ho vykázala nebo alespoň uklidnila?

„Abych se přiznala, to mě nikdy nenapadlo. Já si to radši vyřídím sama jako tentokrát... (smích) Častokrát lidé něco zakřičí, ale ne třeba úplně do ticha. Většinou i pozitivně, i když třeba zápas moc nevychází.“

Jak přesně jste ho zklidnila?

„Seděl asi metr ode mě a anglicky zakřičel něco ve smyslu, ať se probudím. To jsem si sama pro sebe říkala, že budu v klidu a budu to ignorovat. Později zařval, že hraju hrozně, ať konečně začnu pořádně hrát. Tak jsem mu odpověděla, ať drží hubu... (smích) Od té doby už byl klidný a neřekl ani slovo.“

Další netradiční událostí byl váš pád na zem ve druhé sadě. Co se stalo?

„Popravdě ani nevím. Nějak jsem šlápla do prázdna. Bylo to docela nepříjemné, trošku to se mnou otřáslo.“

Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open, v duelu s Terezou Martincovou se ale hodně trápila a vyhrála dvakrát 7:6.







Tereza Martincová pak otočila z 1:3 na 5:4.

„Do té doby jsem byla na vlně. Může to trošku zabrzdit, nebo minimálně rozhodit. V tu chvíli jsem byla otřesená a bylo to nepříjemné, ale nemyslím, že by to tak moc ovlivnilo skóre.“

A co srážka se sběračem míčků za stavu 5:5?

„Jsem ráda, že žiju. (smích) On narazil do mě, jak sprintoval, tak mě asi neviděl.“

Celkem šestkrát jste v utkání přišla o servis, ztratila jste na začátku všechny tři první gamy na svém podání. Kde byl problém?

„Chvílemi mi podání šlo, chvílemi ne. Ona docela dobře returnovala, stála dost daleko. Naštěstí se mi povedlo zahrát líp koncovky setů a v tiebreacích jsem zaservírovala i zahrála dobře. To je hlavní.“

Martincová byla rozehraná z kvalifikace. Je to velká překážka?

„Myslím, že to nebyla překážka. Překážka jsem si byla sama pro sebe já. Ona zahrála dobře, určitě si zaslouží kredit, ale myslím, že to bylo o tom, co jsem jí dovolila.“

Co víte o další soupeřce – Gruzínce Mariam Bolkvadzeové, 202. hráčce WTA?

„Ještě méně než o Tereze. Ani si popravdě nepamatuji její jméno a národnost. Čekala jsem, že vyhraje spíše Bernarda Peraová. Ta od toho nakonec nebyla daleko. I z toho důvodu bude příprava dost podobná jako na první kolo. Mrknu na videa na YouTube, nějaké statistiky a pak dám na svůj pocit na kurtu.“