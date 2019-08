US Open: Muchová nestačila na Serenu, dál jde Federer i obhájce Djokovič | iSport.cz

Wimbledonská čtvrtfinalistka Muchová začala duel s Williamsovou bez bázně a s favoritkou dokázala držet krok. Od stavu 2:3 ale Američanka vyhrála sedm gamů v řadě, získala první set a ve druhém se ujala vedení 3:0.

Teprve pak třiadvacetiletá Češka její sérii zastavila a na třetí pokus dokonce využila brejkbol. Víc než snížit na 2:3 už ale nedokázala. Stejně jako vloni při grandslamové premiéře v New Yorku tak vypadla ve třetím kole.

V první hře odvracela Plíšková brejkbol, Džabúrová při něm trefila síť a pak se Češka rozjela. Dvaašedesátou hráčku žebříčku přehrávala, za stavu 4:0 sice neudržela podání, ale ziskem dalších dvou her první sadu uzavřela.

První Tunisanka ve 3. kole US Open si nechala před druhým setem zalepit pravé koleno a ošetření si vyžádala ještě několikrát. Plíšková vedla 2:0, ale pak vypadla z rytmu. Džabúrová riskovala a pálila na soupeřku rány ze všech pozic.

Plíšková najednou ztratila ve druhém setu pět her v řadě. V gamu na 2:5 hodila frustrovaně raketou o zem, rám praskl a dostala varování. Ještě snížila na 4:5, ale pak znovu přišla o vachrlaté podání a poprvé v turnaji ztratila set.

I rozhodující sadu začala Plíšková brejkem a po dalším zvýšila na 4:1. Dál se ale nemohla trefit do prvního servisu a po druhém podání ji soupeřka ničila vítěznými returny. Za stavu 4:3 odvrátila dva z vysokého počtu 23 brejkbolů, kterým v duelu čelila, a zápas po dvou hodinách a osmi minutách ukončila.

"Ona se od druhého setu hodně zlepšila a zahrála několik neuvěřitelných míčů. Trefovala všechno ze všech pozic, což pro mě není příjemné. Jsem super nadšená, že jsem prošla dál," oddechla si Plíšková v rozhovoru na kurtu.

V cestě ke čtvrté účasti ve čtvrtfinále US Open v řadě bude turnajové trojce Plíškové stát Britka Johanna Kontaová, ktará porazila Číňanku Čang Šuaj. Sedmadvacetiletá Plíšková bojuje v New Yorku o první grandslamový titul i o post světové jedničky. Aktuálně potřebuje postoupit do semifinále, aby měla šanci vrátit se na trůn, na kterém už byla osm týdnů v roce 2017.

Federer v osmifinále

Švýcarský tenista Roger Federer prošel na US Open hladce do osmifinále. Rekordman v počtu grandslamových titulů, který v úvodních kolech musel vždy dotahovat, tentokrát poprvé neztratil set a Brita Daniela Evanse porazil 6:2, 6:2, 6:1. Na centrálním dvorci Arthura Ashe se zdržel pouze 80 minut.

"Nic jsem neměnil, všechno jsem dělal jako vždycky. Někdy to jde a někdy ne," okomentoval osmatřicetiletý Federer na kurtu změnu oproti úvodním dvěma kolům. Proti Indovi Sumitu Nagalovi i Damiru Džumhurovi z Bosny shodně ztratil první set a musel zápasy obracet.

Dvacetinásobný grandslamový šampion, jenž ve Flushing Meadows triumfoval už pětkrát, neměl v duelu s Evansem žádný vážný problém. Na rozdíl od předchozích zápasů razantně snížil počet nevynucených chyb a místo toho sbíral vítězné míče.

Djokovič se zbavil problémů s ramenem

První hráč světového žebříčku tentokrát nepotřeboval ošetřit levé rameno a Američana Denise Kudlu porazil 6:3, 6:4 a 6:2.

Djokovič si ve druhém kole několikrát nechal zavolat na kurt fyzioterapeuta, aby mu ulevil od bolesti v rameni. Měl problém při podání a bekhendu, ale proti Kudlovi už hrál bez omezení. "Skoro bez bolesti, to je velký posun," řekl po zápase.

Šestnáctinásobný grandslamový šampion Djokovič vyhrál 81 procent míčů po prvním podání a odvrátil všech sedm brejkbolů. Kudla sice sprintoval po kurtu a občas Djokoviče překvapil tím, co vrátil, ale favorit měl zápas pod kontrolou. "Nevím, jak bude tělo reagovat, ale jsem rád, že jsem dokončil další zápas," řekl Djokovič.

Možná větší problém než s Kudlou měl Djokovič při rozehrávce s jedním z fanoušků. Podle videa na sociálních sítích najednou přerušil servis a s někým mluvil u plotu. Když odcházel dál trénovat, křikl: "Věř mi, najdu si tě!"

V zápase ho incident neovlivnil a v osmifinále ve Flushing Meadows je podvanácté. Připsal si dvaasedmdesátou výhru v New Yorku a předčil Američana Peta Samprase. Další může přidat proti Stanu Wawrinkovi. Nad Švýcarem sice vede 19:5, ale poslední zápas s ním prohrál, a to právě na US Open ve finále v roce 2016.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Kokkinakis (Austr.) bez boje, Monfils (13-Fr.) - Copil (Rum.) 6:3, 6:2, 6:2, Schwartzman (20-Arg.) - Gerasimov (Běl.) 6:4, 6:2, 6:0, Čilič (22-Chorv.) - Stebe (Něm.) 4:6, 6:3, 7:5, 6:3, Čong Hjon (Korea) - Verdasco (23-Šp.) 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3), Kyrgios (28-Austr.) - Hoang (Fr.) 6:4, 6:2, 6:4, Rubljov (Rus.) - Simon (Fr.) 6:2, 0:0 skreč, Shapovalov (Kan.) - Laaksonen (Švýc.) 6:4, 7:6 (7:2), 6:2, Andújar (Šp.) - Sonego (It.) 6:2, 6:4, 6:2, Bublik (Kaz.) - Fabbiano (It.) 6:7 (3:7), 5:7, 6:4, 6:3, 6:3, Sandgren (USA) - Pospisil (Kan.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

3. kolo:

Federer (3-Švýc.) - Evans (Brit.) 6:2, 6:2, 6:1, De Minaur (Austr.) - Nišikori (7-Jap.) 6:2, 6:4, 2:6, 6:3, Goffin (15-Belg.) - Carreňo (Šp.) 7:6 (7:5), 7:6 (11:9), 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Haase, Koolhof (13-Niz.) - Middelkoop, Jebavý (Niz./ČR) 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Bertensová (7-Niz.) - Pavljučenkovová (Rus.) 7:5, 6:4, Bencicová (13-Švýc.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 1:6, 6:2, Wozniacká (19-Dán.) - Collinsová (USA) 4:6, 6:3, 6:4, Vekičová (23-Chorv.) - Kanepiová (Est.) 7:5, 6:3, Görgesová (26-Něm.) - Di Lorenzová (USA) 7:5, 6:0, Ahnová (USA) - Kalinská (Rus.) 6:2, 6:3, Gauffová (USA) - Babosová (Maď.) 6:2, 4:6, 6:4, Ostapenková (Lot.) - Riskeová (USA) 6:4, 6:3.

3. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 4:6, 6:4, S. Williamsová (8-USA) - Muchová (ČR) 6:3, 6:2, Bartyová (2-Austr.) - Sakkariová (30-Řec.) 7:5, 6:3, Martičová (22-Chorv.) - Sevastovová (12-Lot.) 6:4, 6:3, Kontaová (16-Brit.) - Čang Šuaj (33-Čína) 6:2, 6:3, Wang Čchiang (18-Čína) - Ferrová (Fr.) 7:6 (7:1), 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Davisová, Sanchezová (USA) 6:4, 6:1, Peschkeová, Melicharová (9-ČR/USA) - Katová, Hibinová (Jap.) 7:6 (7:4), 6:4, Džabúrová, Stollárová (Tun./Maď.) - Hradecká, Klepačová (10-ČR/Slovin.) 7:5, 6:3, McNallyová, Gauffová (USA) - Siniaková, Görgesová (ČR/Něm.) 7:6 (8:6), 6:2.