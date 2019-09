Nadalova show šampiona. Vyčerpání a slzy v emocích, útočí na Federera | iSport.cz

Mladí tenisté se postupně derou kupředu, jenže na samotném vrcholku pořád pevně stojí tři titáni. Rafael Nadal na US Open přetlačil 23letého Medveděva, potřeboval pět setů - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 a 6:4, časově přesně čtyři hodiny a padesát minut.

"Bylo to úžasné finále. Daniilovi je teprve třiadvacet a to, jak dokázal bojovat a změnit rytmus zápasu, bylo neuvěřitelné. Ještě bude mít spoustu příležitostí tady vyhrát," ocenil Nadal soupeře. "Poslední tři hodiny zápasu byly hrozně intenzivní, těžké psychicky i fyzicky. Diváci byli jako vždycky úžasní a to všechno z toho udělalo něco supermimořádného," dodal velký šampion.

Nadal měl soupeře na lopatě, vedl 2:0 na sety. Medveděv ale bojoval až do posledního dechu, srovnal na 2:2 a dostal zápas do dramatického finále. V závěrečném setu Nadal vedl už 5:2, ale nevyužil dva mečboly. Nakonec vyhrál 6:4 a vyčerpáním padl na americký beton.

Extended video of Rafael Nadal watching the video montage to his 19 Grand Slams. pic.twitter.com/7seML9GjBN — Nick Zaccardi (@nzaccardi) September 9, 2019

Když čekal na předání poháru, pořadatelé na kostce nad kurtem promítali záběry všech Nadalových grandslamových triumfů. Tenisové legendě tekly slzy proudem. Když viděl devět let starý záběr, kdy na US Open triumfoval poprvé, jen schoval hlavu do dlaní. Možná stále nevěří, jakých úspěchů už ve své skvostné kariéře dosáhl. A možná proto, že se proti Medveděvovi tentokrát tolik nadřel, si svého dalšího grandslamu váží o to víc.

"Tohle vítězství je pro mne velice důležité. Zvlášť vzhledem k tomu, jak se to víc a víc komplikovalo," vyprávěl Nadal pohnutým hlasem. "Dokázal jsem udržet nervy na uzdě, bylo to hodně vypjaté. Byl to bláznivý zápas a já jsem prostě dojatý. Když jsem viděl všechny ty momenty, mé úspěchy. Snažil jsem se udržet emoce, ale prostě to nešlo. Jsem opravdu šťastný," přiznal.

Nadal letos vyhrál i French Open a zatím nemíní polevit. Urval už devatenáctý grandslam, před ním už ční jediný velikán. Roger Federer má pohárů z velké čtyřky dvacet, tedy jen o jeden víc. Pokud Nadal vydrží zdravý a stále motivovaný, může svého arcirivala příští sezonu dohnat, ne-li předehnat.