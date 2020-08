Halepová zrušila účast na US Open. Světová dvojka se bojí koronaviru | iSport.cz

Druhá hráčka světového tenisového žebříčku Simona Halepová nebude hrát na letošním US Open. Čerstvá vítězka turnaje z Prahy se z newyorského grandslamu odhlásila kvůli obavám z koronaviru. Své rozhodnutí oznámila Rumunka v pondělí na twitteru stejně jako světová osmička Belinda Bencicová ze Švýcarska, jež se rovněž vzdala startu na amerických betonech.

„Po zvážení všech faktorů a vzhledem k mimořádným podmínkám, v nichž nyní žijeme, jsem se rozhodla necestovat do New Yorku na US Open,“ uvedla úřadující wimbledonská šampionka Halepová na sociálních sítích. „Vždycky jsem tvrdila, že se budu rozhodovat v první řadě s ohledem na své zdraví, a proto dám přednost tomu, abych zůstala a trénovala v Evropě,“ dodala.

Z elitní desítky žebříčku WTA už tak účast na US Open zrušilo šest hráček. Před Halepovou a Bencicovou se omluvily světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, Ukrajinka Elina Svitolinová (5), kanadská obhájkyně titulu Bianca Andreescuová (6) a Kiki Bertensová z Nizozemska (7). Nejlepší Češka, světová trojka Karolína Plíšková, plánuje v zámoří hrát.

Z loňských semifinalistek US Open zbyla po odstoupení Bencicové, Andreescuové a Svitolinové mezi přihlášenými jen šestinásobná vítězka newyorského grandslamu Serena Williamsová. „Rozhodla jsem se vynechat americkou zastávku v New Yorku a vrátím se na okruh v září v Římě,“ napsala Bencicová.

Na rozdíl od jiných hráček neuvedla výslovně jako důvod obavy z nákazy koronavirem. „Těším se, že se do New Yorku vrátím příští rok, a přeji hodně štěstí každému, kdo tam bude v příštích týdnech hrát,“ doplnila tenistka se slovenskými kořeny, která se v Česku zapojila do exhibiční série Tipsport Elite Trophy. Plánovanou účast na podniku WTA v Praze ale zrušila.

Grandslamovému US Open bude na kurtech ve Flushing Meadows předcházet náhrada za turnaj v Cincinnati. Obě akce se uskuteční bez diváků za přísných bezpečnostních opatření, která mají minimalizovat riziko nákazy koronavirem.