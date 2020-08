Místo fandů mývalové. US Open hledá mistry samoty, někde i bez sudích

Zpoza modré sedačky vykukují uši a oči černé jak uhel. Místo, které obvykle vibruje davy lidí, působí nyní tiše až skoro opuštěně. Tak se z přilehlého parku vydávají do Flushing Meadows mývalové a zvědavě okukují ženy a muže s raketami. Byli by ideálním maskotem turnaje. Na obličeji mají černou masku, neustále se myjí a z jejich anglického názvu (racoon) můžete složit i slůvko corona.

Někteří hráči si pochvalují, že mají celý areál Billie Jean Kingové pro sebe. Na náměstí před centrkurtem obloženým červenými dlaždičkami vyrostla posilovna, hřiště na fotbal, velmi populární jsou basketbalové koše. Na jiné, zvlášť veterány, kterým nestačí prsty na obou rukách, aby spočítali své účasti v New Yorku, padá nostalgie. „Tuhle jsem šel z tréninku a přepadl mě smutek. Vždyť tohle místo je obyčejně přeplněné fanoušky, kteří dělají tenhle turnaj tím, čím je,“ povzdechl si šampion z roku 2012 Andy Murray.

Když dokážete zvítězit tady, zvládnete to už všude, říkává se o US Open, jehož velkou výzvou bývá nenechat se semlít lidským mumrajem, všeobjímajícím hlukem a zápachem smažících se hamburgerů. Proto Petra Kvitová poslední léta najela praxi, že o volných dnech do areálu ani nejezdí.

Rok 2020 ale tuhle výzvu otočil o 180 stupňů. Jak se neztratit ve světě ticha a dostat se do zápasového tranzu, k němuž vám diváci nepomohu? „Jsme profesionálové, hrajeme o peníze. A když jde o tučný šek a body do žebříčku, vydáte se ze všeho,“ tvrdí dvoumetrový americký habán Riley Opelka. „Pořád je to tenis. Kurt i míče zůstávají stejné, i když hrajete bez lidí,“ ujišťuje domácí teenagerka Coco Gaufová.

Má pravdu, vše ostatní však bude naruby. Televize ESPN, jež vyrábí přenosy, dlouze plánovala, jak připravit scénu bez fanoušků. Prázdné sedačky na stadionu Arthura Ashe zahalí plátno, kolem kurtu již nebudou dvě obrazovky ale rovnou devět. Ukážou skóre, dopady míčků a další náležitosti.

„Výzvou je, jak zařídit atmosféru, pro kterou je tenhle podnik známý. Jak zajistit nadšení, halas fanoušků a jejich interakci s hráči? Bez toho může působit turnaj chudokrevně,“ uznává Jamie Reynolds, producent ESPN.

Prázdné tribuny přinášejí ale televizi i výhody. Kamery budou umístěné blíž kurtu na místech, kam se obvykle prodávají nejdražší lístky. Do dvou stovek zemí světa půjdou zajímavé obrázky. I zvukový podkres, který televize vystříhala z loňských newyorských zápasů. Experimentovat se prý bude s virtuálním hráčským boxem po vzoru NBA. Na obří obrazovce se může objevit až 50 podporovatelů daného hráče či hráčky, ti po zápase mohou přijít před obrazovku a se svými fanoušky komunikovat. Aby omezili počet lidí v areálu, rozhodli pořadatelé, že kromě dvou největších kurtů bude soudcovat dopady míčků místo čárových rozhodčích Hawk Eye Live. Jen na Ashovi a dvorci Louise Armstronga se v hodinových směnách vystřídá jako tradičně devítka sudích.

Co se nemění, je fakt, že největší hvězdou musí zůstat sám tenis. Jeho kvalita i nasazení byla v generálce na US Open úctyhodná. Po tak dlouhé pauze a bez faktoru diváků se čeká ještě větší kupa překvapení. Outsideři mají mít výhodu oproti hvězdám.

Těch bude letos významně míň. Rafael Nadal vynechá obhajobu a hotoví se v Evropě na Roland Garros, jež vypukne koncem září. Roger Federer je po operaci. Mezi ženami je pole mnohem zplundrovanější. Chybí hned šestice hráček top 8, kvůli strachu z viru či konfliktům v programu nedorazily do New Yorku dvě desítky dam z elitní stovky. Ty, co přijely, ale unisono tvrdí, že letošní vítězka by u svého jména neměla mít vykřičník.

„Podívejte se, kolik grandslamů v poslední době vyhrály holky, které ani nebyly nasazené v nejlepší osmičce. Na tom, jak je špička ženského tenisu hluboká, se nic moc nemění, stát se může zase cokoliv,“ prohlásila Britka Johanna Kontaová.

Zatímco v mužském pavouku je ohromujícím favoritem Novak Djokovič, ten dámský je i za přítomnosti Sereny Williamsové pronásledující rekordní 24. titul zcela nečitelný. „Vyhrát může takových třicet holek,“ soudí Brad Gilbert.

Mezi doufajícími je i osmička českých dam, které na mužském pólu doplňuje Jiří Veselý. Karolína Plíšková je nasazená jako číslo jedna, do pětice největších favoritek je počítaná i třicátnice Petra Kvitová. Kurty jsou prý letos asi o třicet procent rychlejší než obyčejně, velkým servisům i agresivnímu pojetí může tahle konstelace svědčit.

Co se však po nadcházející dva týdny bude dít, je větší záhadou než obvykle.