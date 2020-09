US Open: Kvitová či Plíšková slaví postup, dvě Češky padly

České tenistky na úvod US Open válí! Markéta Vondroušová prošla jako první do druhého kola letošního grandslamového US Open, které se hraje na tvrdém povrchu ve Flushing Meadows kvůli koronaviru bez fanoušků. Po dvousetových výhrách postoupily i turnajová jednička Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Tereza Martincová a Marie Bouzková vypadly v prvním kole. Obě shodně získaly první set, ale zápasy nakonec ztratily. Martincová podlehla turnajové osmičce Petře Martičové z Chorvatska 7:5, 2:6 a 4:6 a Bouzková domácí Jessice Pegulaové 6:3, 2:6 a 6:7 v utkání, které skončilo 6:38čtvrt hodiny po půlnoci newyorkského času.

Dvanáctá nasazená Vondroušová porazila Greet Minnenovou z Belgie 6:1 a 6:4. Karolína Plíšková zdolala na kurtu Arthura Ashe Ukrajinku Anhelinu Kalininovou 6:4 a 6:0 a dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová Rumunku Irinu Beguovou porazila 6:3 a 6:2. Všechny tři Češky vyhrály shodně za hodinu a tři minuty.

Vstup do grandslamu, který bývá poslední v sezoně, ale letos je po odložení Roland Garros a zrušení Wimbledonu teprve druhý, dnes čeká také Marii Bouzkovou a Terezu Martincovou.

Plíšková začala esem, o úvodní podání utkání přesto přišla, ale vzápětí získala díky agresivní hře čtyři gamy v řadě. Vedení 4:1 ale neudržela a soupeřka vyrovnala. Za stavu 4:4 musela po dvou dvojchybách odvracet další dva brejkboly, situaci ale zvládla a vzápětí čistou hrou při podání 145. hráčky světa Kalininové první set uzavřela.

Ve druhém už drama nepovolila, rychle vedla 3:0 a zápas v klidu dohrála. Druhou sadu získala za 21 minut s kanárem. Finalistka US Open z roku 2016 Plíšková se v dalším kole utká s Caroline Garciaovou z Francie.

„Řekla bych, že moje hra byla na první kolo docela dobrá,“ konstatovala Plíšková v rozhovoru na kurtu před prázdnými tribunami. „Rozhodně ale dávám přednost tomu, mít kolem sebe lidi,“ dodala třetí hráčka světového žebříčku k atmosféře.

Kvitová si před zápasem s Beguovou připomněla jejich vzájemný zápas z Australian Open, v kterém jasně dominovala. „Podívala jsem se na nějaké šoty a měla ho živé v paměti. Tam jsem hrála moc dobře a věděla jsem, že takhle hrát musím. Každý game byl důležitý a musela jsem hrát rychle, jinak mě začala rozebírat. To byla taktika,“ řekla Kvitová, která si k postupu pomohla 23 vítěznými údery.

Stejně jako všechny hráčky se vypořádává s absencí fanoušků v hledišti. „Pořád jsem musela sama sebe burcovat. Jak nejsou diváci, tak to stojí víc mentálních sil být v tom, protože vás nikdo nepovzbudí,“ podotkla Kvitová.

Levou rukou hrající Vondroušová měla zápas od začátku pod kontrolou. V prvních třech gamech ztratila jen jeden fiftýn a úvodní set ukončila smečí po pětadvaceti minutách. Ve druhé sadě už vedla 2:0, ale pak přišla o tři hry v řadě. Za stavu 3:4 odvrátila dva brejkboly a koncovku zvládla.

„První set byl výborný. Ve druhé sadě hrála soupeřka o něco lépe, já udělala pár chyb i dvojchyb, ale ve výměnách, které jsem měla vyhrát, jsem zahrála velmi dobře. Udržela jsem hlavu v zápasu, nevzdala druhý set a jsem ráda, že jsem vyhrála,“ řekla Vondroušová. Její příští soupeřkou bude Aljaksandra Sasnovičová z Běloruska.

Bouzková bojovala

Martincová (136. WTA) vedla ve třetí sadě nad Martičovou 3:1 a měla dva brejkboly na 4:2. Šanci neproměnila a prohrála po dvou a půl hodinovém boji. „Měla bych mít radost, že to bylo těsný, ale extrémně to mrzí, protože jsem na kurtu cítila, že na to mám. Vytáhla to nejlepší, co mohla. Fakt mě to mrzí,“ řekla Martincová.

Ani na čtvrtý pokus se nedočkala výhry v hlavní soutěži na grandslamu. Třikrát prohrála v 1. kole na US Open a jednou ve Wimbledonu. „Zase smolný los, dostanu se do hlavní soutěže a losy ke mně nejsou shovívavé,“ řekla Martincová.

Do turnaje se dostala až jako náhradnice za tenistky, které kvůli obavám z koronaviru nepřijely. Do New York letěla na jeden zápas. „Když mám šanci si zahrát, tak to beru. Turnaj se koná a já jsem typ, že určitě hrát budu. Když mám šanci, tak se jí chci chopit a využít, ale bohužel,“ řekla s tím, že se hned vrací domů.

Někdejší vítězka juniorky US Open Bouzková, která minulý týden na turnaji v New Yorku porazila Kvitovou, bojovala s Pegulaovou v dlouhých výměnách od základní čáry dvě hodiny a osmačtyřicet minut. Sice soupeřce vzala šestkrát servis, ale měla celkem osmnáct brejkbolů a ve třetí sadě proměnila jen jeden ze šesti.

V rozhodujícím tie-breaku Bouzková po chybách prohrávala 1:6, dva mečboly ještě při svém podání odvrátila, ale při třetím poslala bekhend vedle postranní čáry. Na US Open tak prohrála v hlavní soutěži žen i potřetí v kariéře.

Vstup do turnaje zvládl nejvýše nasazený Novak Djokovič ze Srbska. Turnajová čtyřka Naomi Ósakaová potřebovala tři sety, aby porazila japonskou krajanku Misaki Doiovou. Někdejší světová jednička ale hrála bez známek problémů se stehenním svalem, kvůli kterým o víkendu nenastoupila do finále turnaje v New Yorku.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Čorič (27-Chorv.) - Andújar (Šp.) 7:5, 6:3, 6:1

Londero (Arg.) - Donskoj (Rus.) 6:3, 6:3, 7:5

Thompson (Austr.) - Travaglia (It.) 6:3, 6:4, 4:6, 6:2

Gerasimov (Běl.) - Lajovič (18-Srb.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:4

Coria (Arg.) - Jung (Tchaj-wan) 2:6, 4:6, 6:4, 6:1, 2:0 skreč

Davidovich (Šp.) - Novak (Rak.) 3:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:0

Tsitsipas (4-Řec.) - Ramos (Šp.) 6:2, 6:1, 6:1,

Norrie (Brit.) - Schwartzman (9-Arg.) 3:6, 4:6, 6:2, 6:1, 7:5

Shapovalov (12-Kan.) - Korda (USA) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2

Hurkacz (24-Pol.) - Gojowczyk (Něm.) 6:3, 6:4, 6:4

A. Zverev (5-Něm.) - Anderson (JAR) 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5

Mannarino (32-Fr.) - Sonego (It.) 6:1, 6:4, 2:6, 6:3

Simon (Fr.) - Safvat (Eg.) 6:1, 6:4, 6:4

Nakashima (USA) - Lorenzi (It.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)

Krueger (USA) - P. Sousa (Portug.) 3:6, 6:2, 7:5, 6:3

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (12-ČR) - Minnenová (Belg.) 6:1, 6:4

Karolína Plíšková (1-ČR) - Kalininová (Ukr.) 6:4, 6:0

Kerberová (17-Něm.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:4

Mladenovicová (30-Fr.) - Baptisteová (USA) 7:5, 6:2

Gračovová (Rus.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 7:5

Sasnovičová (Běl.) - Di Lorenzová (USA) 2:6, 7:6 (8:6), 6:0

Kvitová (6-ČR) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2

Garciaová (Fr.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:2

Friedsamová (Něm.) - Dolehideová (USA) 6:2, 6:2,

Koviničová (Č. Hora) - Cabreraová (Austr.) 6:4, 3:6, 6:2

Kosťuková (Ukr.) - Kasatkinová (Rus.) 6:1, 6:2

Martičová (8-Chorv.) - Martincová (ČR) 5:7, 6:2, 6:4.