Kukal: Kritika Češek? Jen plácání. Muchová do desítky, Plíšková zhubla

Karolína Muchová se do čtvrtfinále US Open letos nepodívá • Reuters

Petra Kvitová zvládla i třetí kolo US Open bez ztráty setu. Šestá nasazená porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:3 a na grandslamu postoupila podvacáté v kariéře do osmifinále. • profimedia.cz

Turnajová jednička Karolína Plíšková vypadla na grandslamovém US Open už ve druhém kole. Česká tenistka nestačila na Caroline Garciaovou a s Francouzkou prohrála v New Yorku 1:6 a 6:7. • Reuters

České tenistky patřily před US Open do okruhu favoritek, ale všechny se pakovaly ještě před čtvrtfinále. Podle experta Jana Kukala smolný, ale rozhodně ne tragický grandslam. Petra Kvitová mu ukázala, že v budoucnu další grandslam vyhraje, Karolína Muchová má prý velkou šanci na Top 10. A co vidí za problém u Karolíny Plíškové?

Ostré kritice podrobila české tenistky na US Open expertka Eurosportu a bývalá světová sedmička Barbara Schettová. „Nemyslím si, že přijely s vítěznou mentalitou. U Plíškové o tom zvlášť pochybuji. Pro české fanoušky musí být frustrující, že nedošly ani do čtvrtfinále," prohlásila.

Pane Kukale, co si myslíte o tvrdém vyjádření Schettové?

„Jenom plácá. Nesmysl. Vycházela z toho, že Plíšková byla první nasazená, a vypadne ve druhém kole. To je nezvyklé. Ale tohle taky není normální sezona. Vůbec nesouhlasím, Schettová je mimo mísu. Spíš by si měla všimnout, že silně přibrala, což pro ni bude v dlouhodobém horizontu v televizi velký problém. Ona je moje bývalá žačka, přijímal jsem ji v Rakousku jako patnáctiletou do národního centra. Znám ji dlouho."

Co uvedla expertka Eurosportu Barbara Schettová „Když jsme se před turnajem podívali na pavouka, Plíšková byla první nasazená, Kvitová s Muchovou působily ve výborné formě. Myslela jsem si, že aspoň jedna z nich bude přinejmenším ve čtvrtfinále, možná i všechny tři. A třeba si některá vezme titul. Pro české fanoušky musí být frustrující, že nedošly ani do čtvrtfinále. Největším překvapením je brzké vyřazení Plíškové. Ale ona vždy strádá, když je vysoko nasazená a hodně se od ní čeká. Zvládání tlaku nepatří mezi její silné stránky. Nemyslím si obecně, že Češky přijely na turnaj s vítěznou mentalitou. U Plíškové o tom zvlášť pochybuji.“

Není ale grandslam bez jediného čtvrtfinále málo?

„Muchová mohla osmifinále klidně vyhrát, Kvitová měla na čtvrtfinále čtyři mečboly. Jakmile bychom měly dvě holky v osmičce, byl by to veliký úspěch."

Turnajová jednička Karolína Plíšková ale zklamala.

„Zdála se mi pohublá. První kola jsou v takových podmínkách o to těžší. V