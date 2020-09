Stárne, zhoršila se. Co vysává Serenu? Teď vzhlíží k běloruské pohádce

Serena Williamsová porazila ve čtvrtfinálovém souboji na US Open Bulharku Pironkovovou a počtrnácté je v New Yorku v semifinále. • Reuters

Jednatřicetiletá Azarenková si zahraje na US Open třetí finále, v obou předchozích v letech 2012 a 2013 prohrála právě s Williamsovou. • Reuters

Serena Williamsová na US Open svou 24. grandslamovou trofej nezíská. • Reuters

Serena Williamsová se vzteká v semifinále US Open • ČTK / AP / Seth Wenig

Říká se, že jen kvůli její účasti dostalo US Open zelenou. Američtí pořadatelé věřili, že doma Serena Williamsová konečně dorovná dějinný milník a jim se to v televizní sledovanosti vrátí. Jenže vše je jinak. Za první týden byl rating newyorského grandslamu o 46 procent nižší než loni, a navíc vyvrcholení turnaje bude bez největší star. Serena padla v semifinále s Victorií Azarenkovou 6:1, 3:6, 3:6.

Dva týdny před devětatřicátými narozeninami má Serena Williamsová na stole zásadní otázku. Už tři a půl roku nevyhrála grandslamový podnik, po mateřské pauze se těšila jen z jediného titulu, letos na zastrčeném turnájku v novozélandském Aucklandu, kde se nesešla valná konkurence.

Změnila se ona. I svět, jemuž dřív vládla svou hrubou silou. „Ztrácí půdu pod nohama. Serena je stále dobrá, už ale ne tak skvělá jako dřív. Naopak konkurence se zlepšila a soupeřky tuší, že i proti ní mají šanci. Serena je zvyklá vítězit snadno, a když je zápas na hraně, zdá se, že hraje svůj nejhorší tenis. Tyhle bitvy z ní vysávají sebevědomí,“ vyslovil tvrdý soud Mats Wilander, expert Eurosportu.

Do semifinále proti Victorii Azarenkové, kamarádce a kolegyni matce, šla Williamsová po třech třísetových duelech v řadě. A ač jasně ovládla první sadu, musela podstoupit i počtvrté za sebou tříseťák. Navíc se na startu soudného dějství zranila, natáhla si achillovku na levé noze. „Ta nemá ale s výsledkem nic společného,“ zůstala sympaticky věrná svému zvyku, že na zranění se nevymlouvá.

Po narození dcery Olympie nastoupila Williamsová na devíti grandslamech, a byť se čtyřikrát protloukla do finále, ani jeden nevyhrála. To je nejdelší půst její kariéry. „V předchozích případech jsem byla blízko a měla pocit, že ve mně bylo víc. Dneska jsem ale na kurtu nechala úplně všechno,“ prohlásila po tíživém krachu s Azarenkovou, s níž prohrála na grandslamu vůbec poprvé.

Azarenková motivuje

Rekordní 24. titul z turnaje velké čtyřky, kterým by dorovnala Australanku Margaret Courtovou, měl být pro ni původně dosažitelný tak nějak samozřejmě. Nyní se zdá tahle meta vysoká jako Mount Everest. „Nezvládá, protože je pod tlakem rekordu? Nebo ji soupeřky jednoduše dohnaly? Tohle je velká otázka,“ prohlásil Wilander.

V minulosti byla Williamsová kritizována, že nehraje dostatek turnajů, aby chytila rytmus a formu. Nyní si dala záležet, před US Open absolvovala dva podniky, víc než drtivá většina jejích sokyň. A přesto to bylo málo.

Útěchu hledala Američanka i v současném pohádkovém příběhu Azarenkové. Ta přijela do New Yorku, aniž by za posledních dvanáct měsíců vyhrála jediný zápas. Nyní už jich má na kontě jedenáct za sebou. Běloruska porodila v prosinci 2017 syna Lea, o jehož výchovu dodnes svádí s partnerem právní bitvu. Kvůli ní v minulosti nemohla opustit Kalifornii a její tenisový program byl významně narušený.

„Netuším, jak po tom, čím si prošla, mohla zůstat tak pozitivní. Dala nám všem dobrou lekci. Nenechme se odradit, ať se děje co se děje,“ pravila Serena.

A obratem uvedla, že se vydá za dva týdny do Paříže na Roland Garros, ačkoliv o tom původně nebyla přesvědčená...