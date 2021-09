Kvitová na US Open postoupila, dojde na český souboj. Muchová končí

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas udolal na US Open v pětisetové bitvě britského tenistu Andy Murrayho • ČTK / AP / Seth Wenig

Jiří Veselý hraje na US Open s Kevinem Andersonem • Profimedia.cz

Barbora Krejčíková zvládla premiéru v hlavní soutěži dvouhry na grandslamovém US Open. • ČTK / AP / Elise Amendola

Barbora Krejčíková zvládla premiéru v hlavní soutěži dvouhry na grandslamovém US Open. • ČTK / AP / Elise Amendola

Barbora Krejčíková zvládla premiéru v hlavní soutěži dvouhry na grandslamovém US Open. • ČTK / AP / Elise Amendola

Barbora Krejčíková zvládla premiéru v hlavní soutěži dvouhry na grandslamovém US Open. • ČTK / AP / Elise Amendola

Barbora Krejčíková zvládla premiéru v hlavní soutěži dvouhry na grandslamovém US Open. • ČTK / AP / John Minchillo

Karolína Plíšková na letošním Australian Open. Jak se jí povede na US Open? • profimedia.cz

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Česká tenistka Marie Bouzková se na US Open utkala s domácí hvězdou Naomi Ósakaovou • ČTK / AP / Elise Amendola

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Na český souboj dojde ve druhém kole grandslamového US Open. V New Yorku se střetnou turnajová desítka Petra Kvitová a úspěšná kvalifikantka Kristýna Plíšková. Se soutěží se poprvé ve Flushing Meadows v 1. kole rozloučila Karolína Muchová.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová potřebovala v první kole jen hodinu a minutu, aby porazila Slovinku Polonu Hercogovou 6:1 a 6:2. Kristýna Plíšková se zdržela na kurtu jen o čtyři minuty déle a za pomoci třinácti es zdolala Danku Koviničovou z Černé Hory 6:4 a 6:3.

Turnajová dvaadvacítka Muchová prohrála se Sarou Sorribesovou 2:6 a 6:7. Španělka se výborně pohybovala, bránila a svěřenkyně Davida Kotyzy udělala 48 nevynucených chyb. Muchová hrála US Open počtvrté a předtím došla dvakrát do třetího a loni do čtvrtého kola.

První kolo zvládly Plíšková i Siniaková

Karolína Plíšková zvládla na grandslamu pojedenadvacáté v řadě úvodní kolo. Turnajová čtyřka letošního US Open si poradila s domácí Catherine McNallyovou 6:3 a 6:4. Znovu po třech postoupila v New Yorku do druhého kola Kateřina Siniaková, která vyhrála nad Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska 7:6 a 6:3.

Karolína Plíšková získala bez větších problémů první set a ve druhém vedla nad 130. hráčkou světa, která dostala do hlavní soutěže divokou kartu, už 3:0. Devatenáctiletá Američanka začala hrát odvážněji, Plíšková naopak chybovala a nechala soupeřku srovnat na 3:3. V koncovce ale Češka znovu vzala Američance servis a při svém podání duel ukončila dvěma esy.

„Začala jsem výborně, pak jsem trošku ztratila koncentraci a dělala lehké chyby. Ona se zlepšila, ukázala, že má ze čtyřhry dobrý return. Moc mi nešel servis. Za jeho pomoci bych to měla snadnější,“ řekla na kurtu Plíšková, která dala osm es a udělala i šest dvojchyb.

Další soupeřkou české jedničky bude Amanda Anisimová z USA (75. WTA), které ve třech vzájemných zápasech nepovolila ani set. Letos ji zdolala nedávno v Montrealu.

Siniaková šla v prvním setu čtyřikrát do brejku a pokaždé vzápětí přišla o podání, dvakrát z toho set nedopodávala. V tie-breaku uspěla poměrem 8:6. Druhý set rozhodl jediný brejk, který Češka získala v šesté hře, a utkání podobně jako Plíšková ukončila esem.

„Mám radost, že jsem to vybojovala. Nebyla jsem úplně solidní ve svých úderech. Nemohla jsem s ní hrát dlouhé výměny, protože ona v nich má přehled a dělá si s míčem, co chce. Nebylo to nic jednoduchého, protože to teď na těch kurtech a s těmi míčky úplně necítím,“ řekla.

Ve druhém kole US Open byla Siniaková naposledy v roce 2018. Tehdy se dostala ještě o kolo dále a vyrovnat své maximum v turnaji se pokusí v utkání s Marií Sakkariovou z Řecka. „Zápasy s ní jsou vždy dlouhé, těžké a vyrovnané,“ řekla SIniaková, která vede vzájemnou bilanci 2:1.

Djokovič vstoupil do turnaje úspěšně

První tenista světa Novak Djokovič je o krok blíž kalendářnímu Grand Slamu. Srb na úvod US Open v New Yorku sice ztratil set s Holgerem Runem, ale dánského osmnáctiletého mladíka utahal a porazil po setech 6:1, 6:7, 6:2 a 6:1.

Djokovič měl set a půl duel pod kontrolou, ale Rune mu nadšeným výkonem vzal druhý set. „Nebyl to můj nejlepší výkon, ale musím uznat, že on zahrál ve druhém setu skvěle, když bylo potřeba,“ ocenil Djokovič soupeře, který ale od třetího dostával křeče a na favorita už nestačil.

„Důležitý je postup,“ podotkl Djokovič, kterého nyní od naplnění historického okamžiku dělí už šest výhry. Jeho dalším soupeřem bude kvalifikant Tallon Griekspoor z Nizozemska.

Djokovič letos vyhrál Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Může se tak stát třetím hráčem, který získá kalendářní Grand Slam, což dosud dokázali jen v roce 1938 Don Budge z USA a dvakrát Australan Rod Laver, jenž uspěl v roce 1962 a před 52 lety.

Výsledky tenisového US Open:

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Rune (Dán.) 6:1, 6:7, 6:2, 6:1,

Medveděv (2-Rus.) - Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 6:1,

Tsitsipas (3-Řec.) - A. Murray (Brit.) 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4,

A. Zverev (4-Něm.) - Querrey (USA) 6:4, 7:5, 6:2,

Berrettini (6-It.) - Chardy (Fr.) 7:6 (7:5), 7:6 (9:7), 6:3,

Shapovalov (7-Kan.) - Delbonis (Arg.) 6:2, 6:2, 6:3,

Hurkacz (10-Pol.) - Gerasimov (Běl.) 6:3, 6:4, 6:3,

Sinner (13-It.) - Purcell (Austr.) 6:4, 6:2, 4:6, 6:2,

Dimitrov (15-Bulh.) - Riffice (USA) 6:1, 7:6 (7:3), 6:3,

Monfils (17-Fr.) - Coria (Arg.) 6:3, 6:2, 6:2,

Bautista (18-Šp.) - Kyrgios (Austr.) 6:3, 6:4, 6:0,

Karacev (21-Rus.) - Munar (Šp.) 7:5, 1:6, 6:3, 6:2,

Opelka (22-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (7:3), 6:4, 6:4,

Harris (JAR) - Chačanov (25-Rus.) 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2,

Alcaraz (Šp.) - Norrie (26-Brit.) 6:4, 6:4, 6:3,

McDonald (USA) - Goffin (27-Belg.) 6:2, 7:5, 6:3,

Trungelliti (Arg.) - Davidovich (29-Šp.) 5:7, 6:3, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4,

Bublik (31-Kaz.) - Hanfmann (Něm.) 6:0, 4:6, 6:2, 6:1,

Pella (Arg.) - Krajinovič (32-Srb.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:2, 6:2,

Popyrin (Austr.) - Albot (Mold.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3,

Van de Zandschulp (Niz.) - Taberner (Šp.) 2:6, 3:6, 6:4, 7:5, 6:3,

Koepfer (Něm.) - Halys (Fr.) 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4,

Rinderknech (Fr.) - Kecmanovič (Srb.) 6:7 (10:12), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4,

Tiafoe - Eubanks (oba USA) 7:6 (10:8), 5:7, 6:3, 6:4,

Martínez (Šp.) - Duckworth (Austr.) 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2,

Andújar (Šp.) - Kukuškin (Kaz.) 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2,

Mannarino - Herbert (oba Fr.) 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:3,

Molčan (SR) - Ilkel (Tur.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:1,

Ruusuvuori (Fin.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 6:2, 3:6, 6:1,

Escobedo (USA) - Cuevas (Urug.) 6:1, 6:3, 6:1,

Nišikori (Jap.) - Caruso (It.) 6:1, 6:1, 5:7, 6:3,

Musetti (It.) - Nava (USA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:3,

Kudla (USA) - Djere (Srb.) 6:4, 3:6, 7:5, 7:6 (7:4),

Ramos (Šp.) - Pouille (Fr.) 6:1, 5:7, 5:7, 7:5, 6:4,

Basilašvili (Gruz.) - Korda (USA) 6:2, 2:1 skreč,

Seppi (It.) - Fucsovics (Maď.) 2:6, 7:5, 6:4, 2:6, 7:6 (15:13).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Sorribesová (Šp.) - Muchová (22-ČR) 6:2, 7:6 (7:3),

Kvitová (10-ČR) - Hercogová (Slovin.) 6:1, 6:2,

Kristýna Plíšková (ČR) - Koviničová (Č. Hora) 6:4, 6:3,

Karolína Plíšková (4-ČR) - McNallyová (USA) 6:3, 6:4,

Krejčíková (8-ČR) - Sharmaová (Austr.) 6:0, 6:4,

Vondroušová (ČR) - Ruseová (Rum.) 7:5, 6:0,

Siniaková (ČR) - Sevastovová (Lot.) 7:6 (8:6), 6:3,

Ósakaová (3-Jap.) - Bouzková (ČR) 6:4, 6:1,

Azarenková (18-Běl.) - Martincová (ČR) 6:4, 6:0,

Bartyová (1-Austr.) - Zvonarevová (Rus.) 6:1, 7:6 (9:7),

Sabalenková (2-Běl.) - Stojanovičová (Srb.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:0,

Svitolinová (5-Ukr.) - Marinová (Kan.) 6:2, 6:3,

Bencicová (11-Švýc.) - Rusová (Niz.) 6:4, 6:4,

Mertensová (15-Belg.) - Petersonová (Švéd.) 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5),

Kerberová (16-Něm.) - Jastremská (Ukr.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3),

Sakkariová (17-Řec.) - Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:3,

Džabúrová (20-Tun.) - Cornetová (Fr.) 7:5, 7:5,

Gauffová (21-USA) - Linetteová (Pol.) 5:7, 6:3, 6:4,

Badosaová (24-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:3,

Kasatkinová (25-Rus.) - Pironkovová (Bulh.) 6:2, 6:1,

Martičová (30-Chorv.) - Galfiová (Maď.) 6:3, 6:2,

Čang Šuaj (Čína) - Baptisteová (USA) 6:3, 6:4,

Tomljanovicová (Austr.) - Volynetsová (USA) 6:3, 6:1,

Osoriová (Kol.) - Jorovičová (Srb.) 6:2, 6:2,

Masarovová (Šp.) - Bogdanová (Rum.) 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 7:6 (11:9),

Paoliniová (It.) - Švedovová (Kaz.) 6:3, 6:4,

Grammatikupulová (Řec.) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:2,

Paoliniová (It.) - Švedovová (Kaz.) 6:3, 6:4,

Zidanšeková (Slovin.) - Peraová (USA) 6:4, 7:6 (7:4),

McHaleová - Navarrová (obě USA) 6:1, 7:6 (7:5),

Trevisanová (It.) - Vandewegheová (USA) 6:1, 7:5,

Anisimovová (USA) - Dijasová (Kaz.) 7:5, 6:2,

Schmiedlová (SR) - Kruegerová (USA) 7:5, 6:7 (3:7), 6:3,

Rogersová - Brengleová (obě USA) 6:4, 6:0,

Gračovová (Rus.) - Parrizasová (Šp.) 5:7, 6:0, 6:2,

Raducanuová (Brit.) - Vögeleová (Švýc.) 6:2, 6:3,

Ferrová (Fr.) - Hibinová (Jap.) 6:1, 6:4,

Tausonová (Dán.) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:0.

Anastasija Sevastovová 0 66 3 Kateřina Siniaková 2 7 6 Zobrazit online přenos

Karolína Plíšková 2 6 6 Caty McNallyová 0 3 4 Zobrazit online přenos

Petra Kvitová 2 6 6 Polona Hercogová 0 1 2 Zobrazit online přenos

Karolína Muchová 0 2 63 Sara Sorribesová-Tormová 2 6 7 Zobrazit online přenos