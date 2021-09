Noční přestřelka: 24 es, odvrácený mečbol. Plíšková: Dneska nejdu spát

PŘÍMO Z US OPEN | Odvrátíte-li v turnaji mečbol, stává se často, že na něm pak zazáříte. Karolína Plíšková může doufat, že podobný osud ji čeká na US Open. První podmínku splnila, zvládla absolutní balancování na hraně ve fantastickém zápase 2. kola s domácí hvězdičkou Amandou Anisimovovou. Dvacetiletá Američanka ruského původu, někdejší semifinalistka Roland Garros a dnes 75. tenistka světa, sehrála jeden z životních mačů. Čtvrtou nasazenou Plíškovou dostala v noční show na Ashově stadionu do mečbolu při rozhodujícím tiebreaku, na něj však pokazila bekhend a poznala, jak titěrná je linie mezi výhrou a porážkou.

Česká favoritka přežila zápas, jenž ji může jen posílit. Trefila během něj 24 es a ukázala, proč se od začátku Wimbledonu pyšní bilancí 17:4. Její tým se po strhující řeží trvající 2 hodiny a 21 minut objímal, ona sama ztěžka oddechovala.

Je půl hodiny po půlnoci newyorského času. Jak se vám bude usínat?

„Dneska asi nepůjdu spát, mám trochu strach. Trénink mám až odpoledne, tak to snad doženu ráno. Teď nemám vůbec pomyšlení na spánek a myslím, že ještě pár hodin nezaberu. Normálně s tím nemám po zápasech problém, ale tohle byla síla. Myslím, že mě čeká náročná noc.“

Neméně náročná byla noční řež s Amandou Anisimovovou na Ashově stadionu.

„Kvalitní zápas. Já mohla zahrát lépe, ona hrála skvěle. Opravdu rychle, kolikrát jsem s tím nemohla nic udělat. Svůj servis jsem si držela jistě, ale kolikrát mě štvalo, že na ten její jsem si nevytvořila víc šancí. Obě jsme skvěle podávaly, v závěru jsem měla i trochu štěstí.“

I to se počítá.

„Jo, zvlášť proto, že jsem se necítila nijak skvěle, ale zůstala jsem v zápase. Možná se lidi bavili, ale mě nebylo extra dobře. Diváci byli proti mně, taky jsem si uvědomovala, že jsem ve druhém setu v tiebreaku byla jen dva body od vítězství. Jsem šťastná, že jsem zápas nepustila, neztratila hloupě servis... Ona hrála nejlépe, co jsem ji viděla. Taky si zasloužila vyhrát. Je výborná hráčka.“

Jaké bylo hrát proti americkému publiku, v noční dobu již obvykle posilněnému a rozjařenému?

„Mně tohle nikdy nevadí. Když by bylo víc lidí na mé straně, dokáže to pomoct. Ale teď jsem hrála se dvěma Američankami a lidi je dokážou strhnout tak, že si strašně věří a dostanou se do zóny. To jsme dneska viděli, ona byla fakt trochu v tranzu. Neříkám, že je to příjemný, ale jestli lidi fandí jí nebo mě, to zápas nevyhraje. Může to soupeřku líp naladit, ale nemyslím, že by to mělo mít tak velký vliv na hru. Navíc jsem si na kurtu vzpomněla na první kolo Djokoviče, proti kterému byli úplně všichni a to ani nehrál s Američanem. Myslím, že dobří hráči by tohle měli zvládnout a nechat to být, protože lidi stejně neovlivníme.“

To se vám nakonec podařilo. Díky čemu?

„Vybojovala jsem zápas, do posledního míčku jsem věřila, i když v posledním tiebreaku už to začínalo být těžký (Plíšková ztrácela 2:5). Řekla bych, že dneska mi to vyhrála víra.“

A taky servis. 24 es je jeden z vašich top výkonů…

„Bez něj bych nemohla vyhrát. Dostala jsem ji pod tlak, takže taky musela podávat skvěle. Navzájem jsme se tlačily a nedávaly si šance. Věřila jsem, že můj servis je lepší a že v tiebreaku může rozhodnout, což naštěstí ve třetím setu platilo.“

Pomohlo vám, že už jste si zrádný tiebreakem třetí sady na US Open prošla v osmifinále 2016 proti Venus Williamsové?

„A víte, že jsem si na to vzpomněla. Sice jsem tehdy byla v totálně jiný situaci, byla jsem outsider a lidi i napůl fandili mě, protože chtěli překvápko. Ale taky to byl vyhraný zápas z mečbolu, dost vyhrocený, kdy lidi hodně skandovali. Nemyslím, že by mi to dneska nějak pomohlo, ale když srovnáme moje a její zkušenosti, mám toho logicky víc za sebou za takových stavů i během zápasů na centrkurtu. Myslím, že ona na něm hrála vůbec poprvé.“

Zkušenější hráčkou budete i v sobotním 3. kole, kdy na vás vyrukuje Australanka Ajla Tomljanovicová.

„Hrály jsem spolu docela náročný zápasy (bilance 5:1), prohrála jsem s ní snad jedinkrát už fakt dávno. Jde strašně nahoru, na Wimblasu uhrála první čtvrtfinále grandslamu. Je solidní, docela si věří. Ale dnešek mě připravil. Hraje taky docela rychle, má lepší bekhend. Myslím, že to bude podobné. Alespoň ji znám, nehrozí žádné překvapení. Ale budu muset odehrát dobrý zápas.“