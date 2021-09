Zverev je hvězda s cejchem násilníka. Expřítelkyně o jeho drsném chování

PŘÍMO Z NEW YORKU | Olympijský šampion, vítěz třinácti zápasů za sebou, hrozba pro Novaka Djokoviče a jeho zteč kalendářního Grand Slamu, za kterým na US Open kráčí. Čtyřiadvacetiletý Němec Alexander Zverev je výkladní skříní mužského tenisu. Na první pohled atraktivní, na ten druhý silně problematickou. Vždyť ho bývalá přítelkyně popsala jako násilníka, kvůli němuž se opakovaně pokusila o sebevraždu.

Dvěma prvními koly na US Open proletěl jako šíp. Šest setů, necelé tři hodiny na kurtu. Nikoliv Novak Djokovič, ale jeho olympijský přemožitel Alexander Zverev působí právě teď jako nejžhavější zboží na tenisovém skladě. Zvítězil v Tokiu i při newyorské generálce v Cincinnati, za své výkony sklízí jen komplimenty.

„Hraje nejlepší tenis kariéry, agresivní se skvělým podáním,“ uznává expert Eurosportu Mats Wilander. „Vedle Novaka Djokoviče je teď nejsilnějším hráčem,“ velebí světovou čtyřku.

Tenisový svět si vždy chránil svůj produkt, jak nejvýrazněji dokumentoval případ, když ATP v devadesátých letech přikryla pozitivní dopingový nález u Andreho Agassiho, jenž se až ve své biografii přiznal k užití amfetaminu. Zverevova kauza je však ještě křiklavější.

Úspěšný i pohledný dlouhán Saša s moderně rozcuchaným účesem, vyrýsovaným tělem a tenisovým talentem od boha tak vystupuje na kurtech. Tuhle ideální masku ale loni na podzim dost razantně strhla výpověď Olgy Šarypovové, pro kterou se stalo 13 měsíců v roli Zverevovy přítelkyně peklem.

Tenistu označila za násilníka, který ji týral fyzicky i psychicky. Před letošním US Open přišla Ruska s pokračováním svého příběhu. Publikoval ho americký onlinový magazín Slate, proti kterému už Zverevovi právníci podali žalobu u německého soudu.

Tenista odmítá obvinění z domácího násilí, ani necelý rok po otevření kauzy ATP nekontaktovala Šarypovovou a pouze nedávno vydala prohlášení, že plánuje zavést nová pravidla, podle kterých by se případy domácího násilí posuzovaly. Jaký to rozdíl oproti velkým americkým ligám, jejichž hráči (rozumějte zaměstnanci) jsou při podobných případech suspendováni.

Tenisty však nikdo nezaměstnává, o to jsou podobné kauzy na řešení spletitější. Fanoušci zvlášť v případě tak exponované hvězdy zaslouží odpovědi. Jak jde fandit muži, jenž se podle své přítelkyně dopouštěl násilí? Nutno podotknout, že zde stojí tvrzení proti tvrzení. Zverev výroky označuje za lživé, čtyřiadvacetiletá Šarypovová nepředala případ policii, pouze hovoří do médií.

„Nechci od něj vůbec nic,“ sdělila webu The Racquet Magazine, jemuž jako první loni na podzim vylíčila svůj příběh. Prý proto, aby dodala kuráž ostatním ženám, které procházejí něčím podobným.

Z tenisových kruhů se znali se Zverevem dlouho, jako teenageři spolu už jednou chodili. Na sklonku léta roku 2018 se přes sociální sítě dali dohromady znovu. Vztah to byl podle výpovědi někdejší tenistky turbulentní a plný hádek.

Poprvé prý napadl Zverev Šarypovovou ve svém apartmánu v Monaku. „Po další velké hádce jsem z něj chtěla odejít, stojím v chodbě a on mi uhodil hlavou o zeď, až jsem se sesunula na podlahu,“ líčí Šarypovová, kterou údajně tenista týral i duševně. „Říkal mi strašné věci. Že jsem nic nedokázala, nevydělala jsem ani vindru. Já jsem úspěšný a bohatý, ty jsi nula,“ přibližuje hádky.

Poprvé se údajně skutečně bála o život v New Yorku, kde se Zverev připravoval na US Open 2019. „Znovu jsme se hádali, křičela jsem. Povalil mě na postel a začal dusit polštářem. Utekla jsem z hotelového pokoje bez svých věcí a bosá,“ líčila, jak se skrývala na recepci a zavolala o pomoc kamarádovi, aby ji odvezl.

Ten i jeho matka ji však přiměli, aby si se Zverevem vše vyříkala a vrátila se k němu. Tak se i stalo. Brzy se však jejich vztah vrátil do stejných kolejí. Ba ještě horších. Koncem předloňského září v Ženevě během Laver Cupu dosáhlo vše vrcholu. Další hádka, kroucení rukou, tentokrát i první rána do obličeje.

Šarypovová objevila ve Zverevových věcech inzulin. Slyšela, že lék na cukrovku může zdravého člověka zabít, zavřela se v koupelně a píchla si ho. „Chtěla jsem pryč z tohohle světa, protože jsem to už nemohla vydržet.“ Zverev s jedním z turnajových zaměstnanců ji nakonec přiměli dveře koupelny otevřít a dívku uložili do postele.

O pár dní později německý tenista vyhrál rozhodující zápas a týmu Evropy dal výhru 13:11. Drama pokračovalo i na turnaji v Šanghaji, jak nově popisuje Šarypovová. Po další rvačce a hádce se podle své svých slov opět pokusila o sebevraždu a znovu si píchla inzulin.

Tenista ji našel na pokoji v bezvědomí, s pomocí se mu ji podařilo probrat. „Pak na mě křičel: Proč mi to děláš? Chápeš, co mi děláš? Když mi umřeš na pokoji, bude to můj velký problém… Jestli chceš umřít, jdi na ulici a tam to skonči, protože já takové problémy nechci,“ líčí Šarypovová pro Slate.

Jejich vztah po výjezdu do Číny už pak rychle skončil a Zverev začal obratem chodit s modelkou Brendou Pateovou. Ta v březnu porodila dceru Maylu. Ačkoliv s tenistou netvoří pár, vídá se Němec s ní i jejich dítětem. Šarypovová mezi tím měla potíže najít práci, jelikož ji prý firmy nechtěly zaměstnat.

Dnes žije a pracuje v Moskvě, za svými slovy si dál stojí. Zverev hraje tenis dál a zdá se, že nemá problémy. Na nepřízeň sponzorů si nemůže stěžovat. Na jaře podepsal smlouvu s hodinářskou společností Rolex. Opustil jen stáj manažerské firmy Team 8, kterou založil a spoluvlastní Roger Federer. Ve čtyřiadvaceti letech má loňský finalista US Open našlápnuto k ještě zářivějším úspěchům. Kdo se ale skutečně skrývá pod slupkou úspěšného hráče?