Kouč Krejčíkové: Bára je v pořádku, ale baterky se vybíjejí víc a víc

Barbora Krejčíková se fotí s fanynkami po svém vítězství ve třetím kole US Open 2021 • Profimedia.cz

Barbora Krejčíková pózuje na selfíčko fanynkám po výhře ve třetím kole US Open • Profimedia.cz

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • Reuters

Barbora Krejčíková se nechala v závěru osmifinále US Open ošetřit • Reuters

Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Barbora Krejčíková se nechala v závěru osmifinále US Open ošetřit • ČTK / AP / Frank Franklin II

Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open • Reuters

PŘÍMO Z NEW YORKU | Po zápase usnul až v půl šesté ráno. A ještě po probuzení byl zvadlý. Také měl však Aleš Kartus, kouč Barbory Krejčíkové, dobré zprávy. Čtvrtfinalistka US Open je v pořádku, koncovka utkání s Garbině Muguruzaovou byla jen dílem vyčerpání a chvilkové indispozice.

Jak se cítí Barbora?

„Tak, jak se může cítit na konci sezony, která je pro ni velmi náročná. Její baterie se vybíjejí. A vybíjejí se čím dál častěji, víc a víc.“

Zdravotně je v pořádku?

„Je. Teď jsme přišli z oběda.“

Takže na konci utkání s Muguruzaovou šlo o chvilkovou indispozici?

„Tak to u sportovců bývá. Někdo při nadměrném výkonu zvrací, což se třeba stávalo mně. Jí se spíš motá hlava. Takové vyčerpání se náhle objeví a rychle zase odezní.“

Nasčítalo se víc nepříznivých vlivů? Pozdní začátek utkání, psychický tlak, dlouhodobá únava...

„Právě tohle jsem jí před chvílí vysvětloval. Proto je tak obrovsky náročné vyhrát grandslam. Každý z těch čtyř turnajů trvá čtrnáct dní, během nichž musíte udržet formu, což je náročné. Každý má navíc něco specifického. Úskalím Roland Garros jsou delší výměny a celé zápasy na antuce. Na Wimbledonu jsou záludné proměny vlastností trávy podle denní doby či počasí. No a na US Open se hraje v noci.“

Jak je obtížné nastoupit k utkání ve čtvrt na dvanáct?

„Vůbec si nedovedu představit, že bych v tu dobu hrál. Můj organismus je například nastavený tak, aby ve dne fungoval a v noci spal. Pozdní start k Bářiným potížím výrazně přispěl.“

Jak nekonečné bylo čekání v areálu?

„Rozehrávali jsme se v šest hodin. Museli jsme samozřejmě přijet s předstihem, takže si dovedete spočítat, jak dlouho jsme čekali.“

Barbora se po ošetření vrátila ze šatny a otočila druhý set ze stavu 5:6. O čem to svědčí?

„Sebrala veškeré zbytky sil, které měla. Neustále se bavíme o tom, že když nemůže, musí zkracovat výměny. Zřejmě si vzpomněla, vyšla ze šatny, odbouchala to a omdlela.“

Měl jste o ni strach?

„Velmi. Velmi. Velmi. Hned, jak to bylo možné, jsem za ní běžel do místnosti kousek od centrkurtu. Asi hodinu ji dávali dohromady, než byla schopná dojít do šatny. Další vyšetření ale potřebná nebyla.“

Jak se vám pozdávala reakce navztekané soupeřky Muguruzaové?

„Nevím. Nejsem schopen odpovědět. Díval jsem se na zápas ještě zpětně na tabletu a nepřijde mi, že proběhlo něco mimo regule. Mezi výměnami má hráčka 25 vteřin čas, což Bára dodržela. A při medical timu kolem ní skákalo pět lidí z WTA, takže předpokládám, že oni věděli, jaká jsou pravidla. Délka pauzy nebyla v Bářině moci.“

Zvažovali jste v pondělí trénink? V rozpisu jste měli zamluvený kurt na odpoledne.

„Tak to musel být nějaký šotek. Určitě jsme neplánovali trénovat. Bára musí odpočívat a sbírat síly na další utkání.“