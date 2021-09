Oslabená Krejčíková ve čtvrtfinále. Tak neprofesionální, zuřila Španělka

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • Reuters

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Přála si bavit diváky na velkém kurtu. A když ho ve Flushing Meadows dostala, prožila na něm Barbora Krejčíková prazvláštní noc. Její zápas s Garbině Muguruzaovou končil na Ashově stadionu po jedné hodině ráno, česká vítězka však neslavila. Ač byl ohromný důvod, jelikož při debutu na US Open došla mezi osm nejlepších po triumfu 6:3, 7:6 (4). Poslední chvíle utkání už ale šampionka Roland Garros hrála se sebezapřením. Uhodila na ni zdravotní indispozice, a pokud by druhou sadu, v níž odvrátila tři setboly, nezavřela, turnaj by pro ni nejspíš skončil. Takto ji ve středu čeká střet se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou o semifinále.

V jaké kondici do něj pětadvacetiletá hvězda půjde, není vůbec zřejmé. Závěr zápasu proti Muguruzaové byl totiž velmi nestandardní. Krejčíková seděla na lavičce s hlavou v dlaních, neměla myšlenky na radost. Zhluboka dýchala, pozápasové interview na kurtu se neuskutečnilo. Po několika minutách se ztěžka zvedla a podpíraná dvěma lidmi pomalu zamířila do šatny.

To byl zvrat posledních pár desítek minut utkání, jež se zprvu jevilo jako selanka. Krejčíková na kurtu vládla do stavu 6:3 a 4:0. Pak zvolnila hru, španělská grandslamová vítězka se chytila a šla do vedení. Vytvořila si i tři setboly, Češka však vlastní servis držela silou vůle. Za stavu 5:6 se Krejčíková nechala ošetřit. Držela si levou část břicha, zdálo se, že má problém s břišním svalem či s dýcháním. S fyzioterapeutkou zmizela na devět minut v šatně, cestou do ní zřejmě naznačovala, že se jí točí hlava.

Po pauze nepůsobila svěžeji, vyhrála ale dalších 7 výměn za sebou i s přispěním chyb soupeřky. V tiebreaku se dostala do vedení 3:0 a to již dotlačila za cílovou čáru, ač si mezi výměnami brala svůj čas a co chvíli se odcházela otřít ručníkem. Muguruzaové už z jednání české sokyně pochodovaly nervy. Lidé v jejím boxu rozhazovali rukama.

Po mečbolu nakrknutě zamířila ke své lavičce a zdálo se, že české vítězce ani nepodá ruku. Pak se k síti vrátila. „Omlouvám se,“ vzkazovala Krejčíková. „Tak neprofesionální,“ odsekla nakvašeně Muguruzaová, jíž v tu chvíli bylo jedno, že má za sebou česká tenistka už 104. zápas sezony. „O takových věcech se radši nebavme. Každý ať si udělá názor sám. Hráčka by měla vědět, jak se má v určitých momentech chovat a je pravda, že jsem nebyla nadšená, jak vypadal konec zápasu,“ líčila pak Španělka na tiskové konferenci.

Krejčíková tu svou vynechala, jelikož byla v péči lékařů.