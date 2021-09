Unavená Krejčíková vrací úder: Muguruzaová mě ponížila. Smutné…

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále US Open • profimedia.cz

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • Reuters

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • Reuters

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • Reuters

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • Reuters

Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open • Reuters

PŘÍMO Z US OPEN | Z Ashova stadionu ji vyprovázel vřelý potlesk, jakoby diváci chtěli naznačit, že jí na rozdíl od Garbině Muguruzaové nezazlívají koncovku osmifinále. Barbora Krejčíková se ale z půlnoční nedělní šichty nedokázala zotavit, ve 105. zápase sezony působila chvílemi jak tělo bez duše. A tak nabuzená Aryna Sabalenková dorazila ve čtvrtfinále US Open znavenou Češku – 1:6, 4:6. Obě se u sítě objaly, poklábosily, zasmály se. Pak si šla Běloruska ještě zatrénovat a Krejčíková se vyjádřila k obvinění z neprofesionálního přístupu od Mugurzaové.

Po osmifinále jste nedostala možnost bránit se. Jaký máte názor na obvinění Garbině Muguruzaové, že jste se v koncovce zachovala neprofesionálně, když jste se kvůli indispozici nechala ošetřit a pak vám v tiebreaku trvalo delší čas připravit se na výměny?

„Vím, co mi řekla u sítě. Ale ne, o čem mluvila pak. Záměrně jsem se tomu vyhýbala, protože hraje déle a má víc fanoušků. Ale dokážu si představit, že o mně mluvila negativně. Vůbec jsem nečekala, že mě takhle obviní. Ještě jednou jsem se podívala na záznam zápasu a musím říct, že jsem byla ponížena grandslamovou vítězkou. To bych nikdy nečekala. Abych řekla pravdu, jsem z toho dost smutná. Když mi pomohli z kurtu, bylo mi strašně. Dostávala jsem křeče, cítila se hrozně. Nikdy jsem nic podobného nezažila. To je tak pro představu, co se dělo v zákulisí, když se nikdo nedíval.“

Přeneslo se vyčerpání i do čtvrtfinále se Sabalenkovou?

„Bylo to těžké. Nádrž je prázdná. Zápasů bylo moc. Sezona je opravdu dlouhá a dostala mě. Nechci brát zásluhy soupeřce, protože hrála výborně. Ale všechno, co se přihodilo v posledních dnech a nocích, se na mě podepsalo. Aryna však hrála výborně. Má tak dobrou formu. Snažila jsem se ze sebe dostat, co jsem mohla. Bojovala jsem o každý balon. Kéž by byl zápas delší. Celý turnaj ale hodnotím kladně. Být tady ve čtvrtfinále při debutu je nádhera, nádhera. Beru si jenom to pozitivní a z věcí, které se mi tady staly, se chci hlavně poučit a dál se zlepšovat.“

Dáte si teď pauzu, nebo pojedete dál?

„Mám nahráno 105 zápasů, to je strašně moc. A ještě na téhle úrovni, což jsem vůbec nečekala. Jednou se musím zastavit a odpočinout si, ale těžko říct kdy. Ještě mě čeká řada turnajů, musím vymyslet správný program. A nejen letos, ale i příští rok, aby mi zbylo víc sil do konce sezony. Teď vážně ještě nemám jasno.“

Už od 20. září začíná ostravský turnaj WTA, jehož máte být hvězdou. Od 6. října je na programu velký podnik v Indian Wells, jste v podstatě kvalifikovaná na Turnaj mistryň ve dvouhře i čtyřhře, začátkem listopadu hostí Praha finále poháru Billie Jean Kingové. Kdy vůbec můžete odpočívat?

„No právě. Hodně si přeji, aby byl Turnaj mistryň, protože bych se kvalifikovala v singlu i deblu, což je úžasný. Budu čekat, jestli budu nominována na Fed Cup v Česku. Ještě mě toho čeká docela dost. Základ je si co nejvíc odpočinout a zkusit se připravit na konec sezony, abych ji dojela dobře a hlavně abych se nezranila.“

Jak nejlépe načerpat energii?

„Je těžké říct, co přesně udělat, abych dobila baterky. Ono se to nezdá, ale v takové situaci jsem nikdy nebyla. Musím vyzkoušet víc věcí, a co bude fungovat, to pak musím dělat častěji. Tady v New Yorku jsem se snažila hodně odpočívat, hodně spát, abych byla v pohodě. Nevím, jak to bude dál. Musím si promluvit s trenérem, má hodně zkušeností a dobře mi poradí.“