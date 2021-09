Medveděv je podruhé ve finále US Open. V semifinále porazil Kanaďana

Karolína Plíšková podlehla ve čtvrtfinále US Open Řekyni Marii Sakkariové • Reuters

V semifinále US Open se proti Leylah Fernandezové postaví Aryna Sabalenková • Reuters

Kvalifikantka Emma Raducanuová si zahraje finále US Open • ČTK/AP

Daniil Medveděv slaví postup do finále US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Ruský tenista Daniil Medveděv postoupil po roční pauze podruhé do finále US Open. Druhý hráč světa dnes v New Yorku splnil proti Félixi Augeru-Aliassimeovi roli favorita a Kanaďana hrajícího první grandslamové semifinále porazil za dvě hodiny 6:4, 7:5 a 6:2.