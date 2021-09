Očkování rozděluje tenisty. Pokusný králík Hrdlička, jak jsou na tom Češky?

PŘÍMO Z NEW YORKU | Laxní je přístup tenistů i tenistek ke covidu. Na US Open je cítit na každém kroku. Polák Hubert Hurkacz jezdí v autobuse bez roušky, když potkáte v hotelovém výtahu Sama Querreyho, tak rovněž bez ochrany na tváři. To samé platí i pro očkování. Odhadem jen polovina hráčů a hráček prošla vakcinací, což zneklidňuje šéfy ATP i WTA.

Ale české reprezentantky, mocná síla v ženském tenise, jdou příkladem. „Jsem očkovaná a všichni v mém okolí taky. Nebráníme se tomu, naopak si myslíme, že to je dobré kvůli tomu, aby se život zase vrátil zpět. Výhody žádné nemáme, ale když bude tenistů naočkovaná většina, bude to zase lepší s testováním a vším dalším,“ hlásila na US Open Markéta Vondroušová.

Právě testování každé tři dny je v New Yorku velmi nepohodlné. Testy se dělají ze slin, kterých musíte odevzdat velký objem. „Masakr. Seděla jsem nad baňkou vždycky dvacet minut, protože je to fakt hrozně moc slin,“ líčila stříbrná olympijská medailistka.

Podle jejího tvrzení jsou skoro všechny české tenistky očkované. Například Petra Kvitová šla jako jedna z prvních při jarním turnaji v Charlestonu. „Nepídím se po tom, ale vím, že z Češek jsme očkované snad všechny. Jedině snad Bára Krejčíková není,“ tvrdila Vondroušová.

Vítězka Roland Garros Krejčíková se k ožehavému tématu nechtěla příliš vyjadřovat. „Očkování je každého rozhodnutí, každý se k tomu staví jinak a musí se rozhodnout sám, protože je to jeho zdraví. Od nikoho jsem neslyšela, jestli musím být očkovaná, nebo ne. Já na to nějaký názor mám, ale je to téma, které člověk nechce úplně extra rozpitvávat, takže…“ vzkázala po jednom z úvodních kol v New Yorku.

Své pochybnosti o očkování měla i Karolína Plíšková. Ale změnila názor. „Jsem očkovaná. Ze začátku jsem úplně nechtěla, ale pak jsem přehodnotila situaci. Trošku mě přemluvil Michal, který šel ještě dřív než já a nic se mu nestalo. Tak jsem šla taky. Byl takový pokusný králík,“ smála se.

Při US Open byl největší výhodou očkovaných fakt, že pokud byli blízkými kontakty nakaženého, mohli zůstat v turnaji. Ti bez vakcinace naopak na kurt nesměli, pokud se v jejich okolí covid objevil. „Po pravdě musím říct, že jsem ráda, že jsem se nechala očkovat. Samozřejmě vím, že se můžou nakazit i očkovaní, ale riziko je menší a asi by mě fakt mrzelo, kdybych zmeškala velký turnaj a musela místo toho být dva týdny v karanténě na pokoji.“

Očekává se, že očkovaní tenisté a tenistky budou získávat při turnajích čím dál víc privilegií. Například Australian Open již oznámilo, že je v Melbourne čeká volnější režim. To bude výhoda i pro většinu českých tenistek.