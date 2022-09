US Open ONLINE: Siniaková i Fruhvirtová končí, čeká se na českou bitvu

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Brandon Holt na US Open došel do 2. kole, kde vypadl • ČTK / AP / Frank Franklin II

Čtvrtý den US Open přidá dvě postupující české tenistky, to už je jisté. Petra Kvitová se posunula do třetího kola bez boje, když její ukrajinská soupeřka kvůli nemoci duel vzdala, druhá Češka vzejde ze souboje krajanek Karolína Plíšková vs. Marie Bouzková. Mladičká Linda Fruhvirtová další senzaci nepřidala a s Garbiňe Muguruzaovou padla 0:6 a 4:6, neuspěla ani Kateřina Siniaková, která prohrála s Francouzkou Alizé Cornetovou 1:6, 6:1, 3:6. Zápas Plíšková - Bouzková sledujte ONLINE na iSport.cz.