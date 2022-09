US Open: Plíšková přejela Bouzkovou, Kvitová bez boje. Další Češky končí

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Čtvrtý den US Open přidal dvě postupující české tenistky. Petra Kvitová se posunula do třetího kola bez boje, když její ukrajinská soupeřka kvůli nemoci duel vzdala, z českého souboje pak vyšla vítězně Karolína Plíšková, která přehrála Marii Bouzkovou 6:3 a 6:2. Mladičká Linda Fruhvirtová další senzaci nepřidala a s Garbiňe Muguruzaovou padla 0:6 a 4:6, neuspěla ani Kateřina Siniaková, která prohrála s Francouzkou Alizé Cornetovou 1:6, 6:1, 3:6.

Třicetiletá Plíšková nedopustila proti Bouzkové komplikace jako v úvodním kole s Polkou Magdou Linetteovou. Nepřišla ani jednou o servis a čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Bouzková nenašla na soupeřku recept.

První set získala Plíšková díky brejku v osmé hře, ve druhé sadě prolomila servis Bouzkové dvakrát. Postup si zajistila za 69 minut a v dalším kole vyzve turnajovou třináctku Švýcarku Belindu Bencicovou.

Dvaatřicetiletá Kvitová, která na úvod vyřadila Rusku Eriku Andrejevovou, postoupila poté, co Kalininová kvůli nemoci nenastoupila. „Přeji Anhelině brzké uzdravení a už vyhlížím třetí kolo,“ napsala Kvitová na instagramu.

Česká jednička je v této fázi US Open podruhé za sebou, jejím maximem z betonových dvorců na grandslamu ve Flushing Meadows jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Rodačka z Bílovce vyzve v další fázi přemožitelku Fruhvirtové - Muguruzaovou.

Dvojnásobná grandslamová vítězka a nasazená devítka nadělila v úvodním setu české kvalifikantce za 21 minut „kanára“, ve druhé sadě ale sedmnáctiletá Fruhvirtová favoritku dostala pod tlak. Za stavu 4:1 vedla v dalším gamu při podání 40:0, jenže nadějný vývoj grandslamová debutantka nedotáhla. Muguruzaová poté pěti hrami za sebou sadu otočila a zajistila si postup.

„Je to velká zkušenost zahrát si proti takové šampionce na druhém největším tenisovém stadionu v New Yorku. Začátek byl těžší a nečekala jsem, že mi zabije každou šanci, kterou ji nabídnu. Rozdíl byl taky v podání,“ řekla českým novinářům Fruhvirtová.

„Druhý set mě hodně mrzí, protože jsem měla 4:1 a 40:0. O moc líp jsem to rozjeté mít nemohla. Škoda, uteklo mi to o pár míčků, ale co se dá dělat. I tak to byl zatím můj nejúspěšnější dospělý grandslam a super start do betonové sezony. Těším se, že na to navážu,“ doplnila talentovaná tenistka.

Siniakové úvod utkání s čtyřicátou hráčkou světa Cornetovou nevyšel. Od stavu 1:1 prohrála pět her za sebou a za šestatřicet minut ztratila i úvodní set. Šestadvacetiletou rodačku z Hradce Králové ale prvotní neúspěch nesrazil. Ve druhé sadě prolomila od stavu 1:1 dva servisy a vynutila si rozhodující set.

Cornetová si v něm za stavu 2:1 vyžádala ošetření, a poté v šestém gamu získala brejk. Po více než dvou hodinách dopodávala duel k vítězství. I na čtvrtém letošním grandslamu se dostala do 3. kola.

Siniakovou ještě čeká čtyřhra, s Barborou Krejčíkovou vyzvou rumunský pár Monica Niculescuová, Gabriela Ruseová. Linda Nosková s Lucií Hradeckou se na kurtu Arthura Ashe utkají s hvězdnými americkými sestrami Venus a Serenou Willamsovými.

Jednička bez ztráty setu, vypadla Badosaová

Světová tenisová jednička Iga Šwiateková postoupila do třetího kola. Dvojnásobná vítězka Roland Garros porazila na betonových kurtech ve Flushing Meadows vítězku z roku 2017 Američanku Sloane Stephensovou 6:3, 6:2. Jednadvacetiletá Polka neztratila zatím ani set. S turnajem se naopak loučí čtvrtá nasazená Španělka Paula Badosaová, která prohrála s chorvatskou tenistkou Petrou Martičovou 7:6, 1:6, 2:6.

Varšavská rodačka Šwiateková přišla dnes jen jednou o servis a proměnila čtyři brejkboly. V této sezoně vyhrála už 52. zápas. V New Yorku obhajuje loňské osmifinále, což je jejím tamním maximem. Ve třetím kole vyzve další domácí hráčku Lauren Davisovou, jež zdolala Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 0:6, 6:4, 7:6.

Čtyřiadvacetiletá Badosaová se ani při čtvrtém startu v hlavní soutěži US Open neprobojovala do třetího kola. Osmifinalistka letošního Wimbledonu doplatila proti Martičové na 31 nevynucených chyb. Jednatřicetiletá Chorvatka, které patří v žebříčku WTA 54. místo, vyzve v boji o osmifinále 26. nasazenou Bělorusku Viktorii Azarenkovou.

Bez ztráty setu jde turnajem Američanka Jessica Pegulaová. Osmá hráčka světa porazila Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou dvakrát 6:4 a zabojuje v New Yorku o premiérový postup mezi šestnáct nejlepších.

Bývalá světová jednička Azarenková vyřadila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:2, 6:3. Postoupila i olympijská šampionka z Tokia Belinda Bencicová, pětadvacetiletá Švýcarka uspěla na třetí pokus proti Rumunce Soraně Cirsteaovou a vyhrála 3:6, 7:5, 6:2.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Rune (28-Nor.) - Isner (USA) bez boje,

Čilič (15-Chorv.) - Ramos (Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3,

Sinner (11-It.) - Eubanks (USA) 6:4, 7:6 (10:8), 6:2,

Evans (20-Brit.) - Duckworth (Austr.) 6:3, 6:2, 4:6, 6:4,

Brooksby (USA) - Čorič (25-Chorv.) 6:4, 7:6 (12:10), 6:1,

Alcaraz (3-Šp.) - Coria (Arg.) 6:2, 6:1, 7:5,

Rubljov (9-Rus.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:0, 6:4,

Norrie (7-Brit.) - J. Sousa (Portug.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:4),

Nakashima (USA) - Dimitrov (17-Bulh.) 7:6 (7:5), 7:5, 6:3,

Musetti (26-It.) - Brouwer (Niz.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (21-ČR) - Kalininová (Ukr.) bez boje,

Šwiateková (1-Pol.) - Stephensová (USA) 6:3, 6:2,

Pegulaová (8-USA) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 6:4,

Bencicová (13-Švýc.) - Cirsteaová (Rum.) 3:6, 7:5, 6:2,

Azarenková (26-Běl.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:3,

Davisová (USA) - Alexandrovová (28-Rus.) 0:6, 6:4, 7:6 (10:5),

Martičová (Chorv.) - Badosaová (4-Šp.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:2,

Niemeierová (Něm.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:3,

Muguruzaová (9-Šp.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:0, 6:4,

Cornetová (Fr.) - Siniaková (ČR) 6:1, 1:6, 6:3,

Jüan Jüe (Čína) - Beguová (Rum.) 6:3, 7:6 (8:6),

Čeng Čchin-wen (Čína) - Potapovová (Rus.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).