První Nor a Afričanka v semifinále US Open. Kyrgios po bitvě s Rusem končí

Casper Ruud se stal prvním norským tenistou v historii, který postoupil do semifinále US Open. Itala Mattea Berrettiniho porazil jasně 6:1, 6:4, 7:6. Třiadvacetiletý Ruud má nadále šanci stát se novou světovou jedničkou po Daniilu Medveděvovi z Ruska. Do dalšího kola se nepodívá Australan Nick Kyrgios, který po velké bitvě prohrál s Rusem Karenem Chačanovem 5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6.