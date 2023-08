Menšík (17) je nejmladší na US Open: Je to průlom. Gratuloval mu Djokovič

Jakub Menšík se probojoval z kvalifikace až do hlavní části US Open v 17 letech poprvé • profimedia.cz

PŘÍMO Z NEW YORKU | Když v nedělním odpoledni končil trénink na dvorci číslo 11, musel ještě pracovat přesčas. Rozdal dobrou desítku podpisů, ochotně pózoval na fotografie. Nevadí, že většina fanoušků zřejmě ani netušila, s kým mají tu čest. Český supertalent Jakub Menšík je účastníkem hlavní soutěže US Open, dokonce nejmladším ze všech. Patří už mezi borce, kteří něco dokázali. A to je tomuhle vytáhlému junákovi z Prostějova stále teprve sedmnáct. O strmé cestě vzhůru i vydřené kvalifikaci ve Flushing Meadows se 206. hráč planety a daviscupový reprezentant ochotně rozvyprávěl.

Fanoušci spíš netušili, kdo jste. Fotky s vámi by ale mohly být jednou cenné.

(smích) „Jo, to by mohly. První grandslam a hned jsem dokázal postoupit z kvalifikace. Zatím mám stoprocentní grandslamovou úspěšnost.“

Symbolicky jste to zvládl na US Open, kde jste před dvěma lety coby junior prošel rovněž z kvalifikace až do 3. kola.

„To je docela náhoda, byl to tehdy můj první juniorský grandslam. Trochu jsem si to tu okoukal, takže letos jsem se tu hned dokázal zorientovat. Ale juniorská kategorie a dospělí, to je jedna ku stu.“

Jak moc jste zničený z tříkolové kvalifikace?

„Jsem celkem unavený. První dvě kola byla na tři sety. Ještě do toho pršelo, druhý zápas jsem začínal v deset dopoledne a končil ho s přestávkami kolem páté. Fakt náročné vydržet celou dobu soustředěný a v zápasovém myšlení. Poslední zápas se Zdendou Kolářem byl taky velice náročný, hrál výborně, tahali jsme se v ohromném dusnu v dlouhých výměnách. Ty tři zápasy byly velice výživné, ale volná neděle mi pomohla.“

Kvalifikaci jste měl pestrou – nejdřív někdejší hvězda Fabio Fognini, pak švýcarský talent Leandro Riedi a ve finále české derby.

„Byla tu spousta přijatelnějších losů, ale i těžších. Nemůžu si stěžovat. Fabio je velká italská legenda, před pár lety byl jeden z nejlepších. Riediho jsem úplně neznal, ale můj trenér si ho pamatuje z juniorských kategorií jako velký talent. A i derby se Zdendou mělo svoje.“

V pondělí vás čeká zkušený Francouz Grégoire Barrere, 59. hráč světa. Co o něm víte?

„Průměrný hráč. Mohl jsem mít i několikrát horší los, vůbec si nemůžu stěžovat. Víceméně je mi ale jedno, proti komu nastoupím. Čeká mě premiéra na grandslamu, nemám co ztratit a moc se těším. I zápas na tři vítězné sety pro mě bude úplně nový, na to jsem zvědavý. Půjdu si to hlavně užít.“

Máte z utkání best of five respekt?

„Trošku ano, ale hlavně se těším. Fakt nevím, co od toho očekávat. Půjdu na kurt s čistou hlavou, a pokud budu uvolněný jak v kvalifikaci, šanci mám.“

O vystoupení na grandslamu sní zástupy tenistů, jen zlomku se tam povede dostat. Berete newyorský úspěch jako průlom?

„Dá se říct, že to je průlom, v kvalifikaci jsem si zahrál proti nejlepším hráčům z top 200 a teď mě čeká top 100, což je jiný level. Je to skok na novou úroveň. Moc se těším na tu zkušenost. Grandslamy jsou jen čtyři za rok, ani je vlastně neberu jako turnaj, ale jako oslavu tenisu.“

A té se účastní ti úplně nejlepší machři v oboru. Potkal jste se v New Yorku už s Novakem Djokovičem, jenž si vás kdysi vyhlédnul a pozval na společný tréninkový blok do Srbska?

„S Novakem jsem už pokecali před finále kvalifikace. Říkal, že se díval na zápas s Fabiem a vnímal i moje druhé kolo. Gratuloval mi.“

Jak na vás působí ostatní hvězdy?

„Nejde si nevšimnout všech těch hráčů ze špičky. Koukám se kolem sebe, jak kdo co dělá. Dívám se na ty nejlepší. Sbírám zkušenosti. Ale zároveň jsme tu každý za sebe, takže se soustředím na svou přípravu a na svou hru.“

Člověk by čekal, že budete skákat radostí, vy ale berete první grandslam celkem flegmaticky.

„To ne. Pro mě je postup do hlavní soutěže velký úspěch. Jsem strašně moc rád, že se mi to povedlo. Dobře jsem to trefil, všechno se sešlo, ale pořád jsem v turnaji, takže není čas rozjímat nebo dělat velké haló. Pokračuju a uvidíme, co to přinese dál.“

Ti, co vás znají, vyzdvihují vaše vnitřní sebevědomí, jen tak něco vás nezaskočí. To se teď bude hodit, že?

„Určitě. Mentální složka je velice důležitá. Na takových turnajích jako tady je to úplně odlišný svět. Dokázal jsem si, že kvalifikací můžu projít, a jsem součástí hlavní soutěže. Mám na to. Když budu makat, zlepšovat se, učit se, je to správná cesta nahoru.“

Jak se vám poslouchá, že jste nejmladším hráčem hlavní soutěže US Open?

„Samozřejmě dobře. Trenér mi před odletem řekl, že už účast v kvalifikaci je odměna za celou sezonu. Pojďme si to užít a nasbírat zkušenosti. Je to pěkné. Sezona probíhá hodně kvalitně, až nad plán. Úspěchů je spousta.“

To tedy, rok jste začínal v páté stovce a teď je z vás účastník grandslamu. Což je také pěkný dárek k osmnáctinám, které oslavíte prvního září.

„Jasně. A rád bych tu do pátku prvního vydržel, což by znamenalo hrát třetí kolo. Bude to sice tvrdý oříšek, ale udělám maximum.“

Třeba bude pršet a program se opozdí?

(smích) „Přesně tak. Tím by to bylo trošku jednodušší.“