US Open ONLINE: V akci šest Češek, skvělá Nosková ztratila jen tři gamy

Druhý den US Open do turnaje vstupuje zbývajících šest českých tenistek. Linda Nosková svou úlohu zvládla velmi rychle, domácí Američanku Madison Brengleovou porazila jasně 6:2, 6:1. Svůj zápas už hraje Marie Bouzková, v roli úřadující grandslamové šampionky se v New Yorku představí wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová, jež se střetne s 241. hráčkou žebříčku Han Na-le z Koreje. Do akce půjdou také Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Barbora Strýcová. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.