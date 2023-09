Muchová bez finále US Open. V bitvě s Gauffovou smazala pět mečbolů

Soupeřka Muchové v semifinále US Open Coco Gauffová • ČTK / AP / Frank Franklin II

Soupeřka Muchové v semifinále US Open Coco Gauffová • ČTK / AP / Frank Franklin II

Česká tenistka Karolína Muchová do finále letošního US Open nepronikla. V semifinálové bitvě nestačila na Američanku Coco Gauffovou 4:6, 5:7. V obou setech 27letá rodačka z Olomouce dotahovala, v tom druhém dokonce odvrátila pět mečbolů, ale nakonec domácí tenistce s velkou fanouškovskou podporou na stadionu Arthura Ashe za téměř dvě hodiny podlehla.

Devatenáctiletá Gauffová se utká v sobotu o svůj první grandslamový titul s krajankou Madison Keysovou, nebo nasazenou dvojkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Finalistka letošního Roland Garros Muchová prohrála s Gauffovou i druhý vzájemný zápas. Před necelými třemi týdny na ni nestačila ve finále turnaje v Cincinnati. Utkání bylo v úvodu druhého setu na necelou hodinu přerušeno kvůli protestu klimatických aktivistů v hledišti.

Poslední českou finalistkou na US Open tak zůstává Karolína Plíšková, která bojovala o titul na betonových dvorcích v New Yorku v roce 2016. Sedmadvacetiletá Muchová si přesto postupem do semifinále vylepšila ve Flushing Meadows osobní maximum. Dosud zde byla nejdál v osmifinále (2020).

Muchová neměla na hlavním kurtu Arthura Ashe ideální začátek. V úvodu prvního setu přišla dvakrát o servis a Gauffová utekla do vedení 5:1. Česká tenistka nic nevzdala, soupeřku vzápětí dvakrát brejkla a snížila na 4:5. Při vlastním podání se ji už ale srovnat nepodařilo, v desáté hře neuhrála ani fiftýn a Američanka získala za 43 minut první sadu ve svůj prospěch.

Druhý set byl za stavu 1:0 pro Gauffovou přerušen kvůli protestu ekologických aktivistů v hledišti. Více čtěte ZDE>>> Muchová nejprve využila přestávku na drobné ošetření, obě tenistky ale poté odešly po konzultaci se supervizorem do zázemí. Nucená přestávka se protáhla zhruba na padesát minut.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho pokračovala po návratu ve zlepšeném výkonu z konce první sady. Gauffová ale dokázala osmé hře získat brejk a za stavu 5:3 měla při vlastním podání první mečbol. Muchová jej odvrátila a vynutila si pokračování.

Rozhodující momenty tak přišly ve dvanácté hře, kdy Muchová čelila za stavu 5:6 opět tlaku Gauffové. V dramatické koncovce se české tenistce podařilo odvrátit další čtyři mečboly, při pátém v gamu a šestém celkově, už ale poslala míček do autu a Američanka si mohla po necelých dvou hodinách hry zakřičet radostí. Gauffová si také připsala jedenáctý triumf za sebou a 17. vítězství z posledních 18 zápasů.