US Open ONLINE: Čtyři české postupy i skreč. V akci Nosková či Bouzková

Menšík, který v neděli oslaví 19. narozeniny, prošel přes úvodní fázi US Open podruhé za sebou. Vloni se probojoval do 3. kola. Semifinalistu turnaje z roku 2021 Augera-Aliassimea porazil za dvě hodiny a čtyři minuty, sebral mu šestkrát servis, sám o něj přišel jen jednou. Udělal jen 15 nevynucených chyb, Kanaďan jich měl 35. Prostějovský rodák narazí v dalším kole na Australana Tristana Schoolkatea.

O jediný servis v utkání přišel Menšík hned v úvodním gamu, poté ale soupeře třikrát brejkl a ujal se vedení. Ve druhém setu rozhodl český tenista díky brejku v 10. gamu. Ve třetí sadě utekl brzy do vedení 3:0 a duel dotáhl k postupu.

„Je to určitě obrovský úspěch. Tyhle zápasy a výhry v nich mě posouvají dál. Jsem nesmírně rád, že mám příležitost hrát proti těmto tenistům. Minulý rok jsem od nich dostával na prdel. Neříkám, že nemůžu dostat i teď, ale věřím si na ně víc. Je vidět, že jsem na kurtu uvolněnější a působím sebejistěji. Výhru nad Félixem na mém nejoblíbenějším grandslamu určitě řadím v téhle sezoně velice vysoko, protože hráčů z dvacítky jsem ještě moc neporazil,“ řekl novinářům Menšík.

Macháč je v žebříčku o 32 míst výš než sedmatřicetiletý Fognini a pozici favorita potvrdil. Zaváhal jen v úvodním setu, kdy nechal zkušeného Itala zlikvidovat ztrátu tří her, nakonec ale zvítězil 7:5. Pak už měl zápas pod kontrolou. Proměnil šest ze sedmi brejkbolů, Fogninimu jich naopak šest ze sedmi odvrátil. Do 2. kola US Open se dostal poprvé a může v něm narazit na Sebastiana Kordu.

„Přemýšlel jsem nad tím úplně stejně, že tady to bylo jediné, kde se mi nepodařilo prolomit vítězství v hlavním kole. Jsem rád, jak jsem to zvládl, protože se mi poslední dobou tak nedařilo. Dnes jsem ale vyhrál 3:0 na sety, což je vždy parádní, než vyhrát v pěti setech. Ušetří to síly, takže dnes úplně parádní výkon,“ podotkl Macháč.

Muchová, která po loňském semifinálovém výpadku s pozdější šampionkou Coco Gauffovou nehrála takřka deset měsíců kvůli zraněnému zápěstí, postoupila do 2. kola posledního grandslamu sezony popáté v kariéře. Sedmapadesátou hráčku světa Volynetsovou přehrála v počtu vítězných míčů 30:6. Nemuselo ji mrzet ani 35 nevynucených chyb.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho získala první set díky brejku ve čtvrté hře. Za stavu 4:1 se také blýskla povedeným úderem v běhu za zády. Volynetsová si před začátkem druhého setu vzala pauzu na ošetření a nechala si obvázat levé stehno.

Muchová sice ztratila vedení 3:1 a přišla třikrát o servis, soupeřku ale vždy ihned „brejkla“ zpět a ve 12. gamu zakončila utkání druhým využitým mečbolem. V dalším kole se utká s čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou Japonkou Naomi Ósakaovou.

„Na první zápas to bylo dobré. Dařil se mi servis a to mi v prvním setu hodně pomohlo. Soupeřka hrála dobře, nedělala moc chyb a musela jsem hrát svou hru. Na konci jsem měla trochu problém dotáhnout zápas do konce, ale nakonec jsem to zvládla. Každá výhra a dobrý zápas se počítají,“ uvedla Muchová.

Dvaadvacetiletá Volynetsová vypadla na grandslamu potřetí za sebou s českou hráčkou. Ve Wimbledonu prohrála ve 2. kole s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou, na Roland Garros nestačila ve stejné fázi na Markétu Vondroušovou.

Karolína Plíšková porazila Egypťanku Majar Šarífovou 6:3, 0:6, 7:5 a postoupila letos poprvé na grandslamu do 2. kola.

V akci jsou ještě Linda Nosková proti Julii Putincevové z Kazachstánu a Marie Bouzková bude bojovat s Němkou Evou Lysovou.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Menšík (ČR) - Auger-Aliassime (19-Kan.) 6:2, 6:4, 6:2

Macháč (ČR) - Fognini (It.) 7:5, 6:1, 6:3

Thompson (Austr.) - Lestienne (Fr.) 6:1, 6:3, 6:2

Hurkacz (7-Pol.) - Skatov (Kaz.) 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Goffin (Belg.) - Tabilo (22-Chile) 7:6 (9:7), 6:1, 7:5

Navone (Arg.) - Altmaier (Něm.) 1:6, 6:2, 6:4, 6:1

Kokkinakis (Austr.) - S. Tsitsipas (11-Řec.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5

Draper (25-Brit.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:0, 4:0 skreč

Schoolkate (Austr.) - Daniel (Jap.) 4:6, 4:6, 6:4, 7:6 (8:6), 6:4

Michelsen - Spizzirri (oba USA) 6:1, 7:5, 6:3

Virtanen (Fin.) - Halys (Fr.) 6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:2

Mannarino (Fr.) - Čorič (Chorv.) 7:5, 6:2, 6:3

Sinner (1-It.) - McDonald (USA) 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

Arnaldi (30-It.) - Svajda (USA) 6:3, 6:2, 6:1

Borges (Portug.) - Coria (Arg.) 6:2, 6:4, 6:1

Safiullin (Rus.) - Forbes (USA) 6:4, 7:6 (7:2), 6:2

Díaz (Arg.) - Gaston (Fr.) 6:1, 6:4, 6:2

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Volynetsová (USA) 6:3, 7:5

Kar. Plíšková (ČR) - Šarífová (Egy.) 6:3, 0:6, 7:5

Lepchenková (USA) - B. Fruhvirtová (ČR) 2:1 skreč

Pavljučenkovová (25-Rus.) - Prestonová (Austr.) 6:2, 6:0

Ponchetová (Fr.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:4, 6:1

Kruegerová (USA) - Čang Šuaj (Čína) 0:6, 6:1, 7:5

Erraniová (It.) - Bucsaová (Šp.) 3:6, 6:0, 6:4

Šwiateková (1-Pol.) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6)

Dolehideová (USA) - Collinsová (11-USA) 1:6, 7:5, 6:4

Boulterová (31-Brit.) - Sasnovičová (Běl.) 5:7, 6:2, 6:1

Ósakaová (Jap.) - Ostapenková (10-Lot.) 6:3, 6:2

M. Andrejevová (21-Rus.) - Osoriová (Kol.) 6:2, 7:6 (7:4)

Zarazuaová (Mex.) - Garciaová (28-Fr.) 6:1, 6:4

Šibaharaová (Jap.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 4:6, 7:6 (10:6)

Cocciarettová (It.) - Baindlová (Ukr.) 6:3, 6:0

Wozniacká (Dán.) - Hibinová (Jap.) 6:0, 6:1

Rybakinová (4-Kaz.) - Aiavaová (Austr.) 6:1, 7:6 (7:1)

Kalinská (15-Rus.) - Davisová (USA) 6:2, 6:2

Bouzasová (Šp.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:0