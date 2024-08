US Open ONLINE: V akci hned sedm Čechů, hraje Muchová nebo Menšík

Dalších sedm českých tenistů zasáhne do posledního grandslamu sezony US Open. V New Yorku se někdejší finalistka turnaje Karolína Plíšková utká s Egypťankou Majar Šarífovou, Karolína Muchová se střetne s Američankou Katie Volynetsovou. Marie Bouzková bude hrát s Němkou Evou Lysovou, Jakub Menšík zahájí proti nasazenému Kanaďanovi Félixi Augerovi-Aliassimeovi. Linda Nosková nastoupí proti Julii Putincevové z Kazachstánu, Tomáš Macháč vyzve Itala Fabia Fogniniho. Sedmnáctiletá Brenda Fruhvirtová bude debutovat v hlavní soutěži US Open proti Varvaře Lepchenkové z USA. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSport.cz.