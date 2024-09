Výjimečná Muchová: zápěstí je O.K. a jde po titulu. Napodobila Navrátilovou

Karolína Muchová postoupila do osmifinále US Open • ČTK

Karolína Muchová porazila Italku Jasmine Paoliniovou a postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK / Eduardo Munoz Alvarez

Když je zdravá a vyladěná, patří ve svém řemeslu k pár nejlepším na světě. A to se právě teď děje na US Open. Osmadvacetiletá Karolína Muchová ve Flushing Meadows proletěla pošesté v kariéře do grandslamového čtvrtfinále. Navíc bez ztráty setu. Světovou pětku Jasmine Paoliniovou snadno odzbrojila za hodinu hry 6:3, 6:3 a má na ještě mnohem víc. Její příští soupeřkou bude ve středu dánská veteránka Caroline Wozniacká či Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová.

Po roce stojí Karolína Muchová v New Yorku opět mezi osmi nejlepšími tenistkami závěrečného grandslamu sezony. A teď si jistě dá pozor na to, aby v tréninku nedělala skopičiny jako loni. Tehdy si při přípravě na čtvrtfinále zkoušela trick shot, při úderu si však poranila pravé zápěstí. I s hendikepem ještě vyřadila Soranu Cirsteaovou, pak už ale pod prášky nezvládla těsné semifinále s pozdější šampionkou Coco Gauffovou a na deset měsíců se nad ní zavřela voda. Zápěstí léčila konzervativně, než v únoru po dalším problému seznala, že musí na operaci.

„Bylo to nejhorší a nejvážnější zranění, které jsem v kariéře měla,“ popsala. Od slečny, která na neduhy těla trpí víc než druzí, zní takové prohlášení dvakrát naléhavě. Vrátila se až v červnu na travnatou část roku, kdy se ještě opatrně rozkoukávala zpět a nebyla si zápěstím jistá. Totálně si rozkopala program, aby mohla na vysněnou olympiádu na pařížské antuce, z níž si odvezla slzavé čtvrté místo v deblu s Lindou Noskovou.

Neobhájila loňské finále v Cincinnati, ve třech setech tam podlehla už ve 2. kole Jessice Pegulaové, jedné z nejrozjetějších hráček současnosti. „Ani v Cincinnati to ještě nebylo ono. Rozhodující však bylo, že jsme měli možnost v New Yorku týden potrénovat, což jí hrozně chybělo. Tajně jsem věřil, že to Káje pomůže v herní jistotě a sebevědomí. A opravdu to tak bylo,“ citovala ČTK tenistčina slovenského kouče Emila Miškeho.

A Muchová se nadechla k velké jízdě. Ve 2. kole při noční show na centrkurtu Arthura Ashe zkrotila japonskou střelkyni a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou 6:3, 7:6. Nyní přidala už druhý významný triumf na turnaji nad maličkou Italkou Jasmine Paoliniovou, finalistkou letošního Roland Garros a Wimbledonu. Znovu prokázala, že je hráčkou pro velkou scénu a grandslamy jí s volnými dny mezi zápasy prostě sedí. Žebříkové umístění 52, které má u jména, je momentálně pouze nicneříkající cifrou.

V grandslamových osmifinále má Muchová ohromující bilanci 6:1. Dosud šestkrát se na majorech utkala s hráčkou z top 5 žebříčku a z těchto zápasů má unikátní bilanci 5:1. Za posledních čtyřicet let měla takové skóre pouze Martina Navrátilová!

„Miluji tenis a říkala jsem si, že udělám všechno, abych se zase vrátila do největších zápasů. Teď jsem tady a šťastná jako malé dítě. Díky všem, co mi sem pomohli,“ jásala na Armstrongově stadionu a měla na mysli kromě tenisového trenéra Miškeho také kondičního kouče Jaroslava Blažka či Radka Kebrleho, jenž jí zápěstí operoval.

„Už v zápase s Ósakaovou jsem viděl, že to je stará dobrá Kája. Už si věří a pocit z ní je daleko lepší než na začátku,“ libuje si Miške.

Nebýt zranění, dost možná by loni Muchová US Open vyhrála. Nyní má štěstí v neštěstí. Díky dlouhé pauze je čerstvější než ostatní a ještě k tomu šetří síly. Na kurtu zatím strávila ve čtyřech mačích pouhých 5 hodin a 37 minut. Neprohrála ani set. A ve středečním čtvrtfinále proti Wozniacké či Haddaové Maiaové bude výjimečně talentovaná Češka favoritkou.

Muchová ve čtvrtfinále grandslamů